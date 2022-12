Adilson da Silva, 47 anos. Filiação: Jair José da Silva e Ovidia da Silva. Sepultamento ontem.

Alceu Sebastião Ramos Nunes, 63 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Adão Ramos Nunes e Rosa Kleine. Sepultamento ontem.

Alcione Schutze, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Walter Schutze Filho e Edy Helena Schutze. Sepultamento hoje, Cemitério Luterano, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Aluísio Tavares da Silva, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Daniel Tavares da Silva e Leobina Virtuosa da Conceição. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Anita Frazao Bernardi, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Frazao e Maria Berton Frazao. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial Colombo.

Anivaldo Jaquetti, 79 anos. Filiação: Alfredo Jaquetti e Alzira da Conceição Lima Jaquetti. Sepultamento ontem.

Antônio de Lima Pires, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Otávio de Lima Pires e Angelina Rodrigues Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ariane Pereira Rabelo, 21 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edinelson Rabelo de Souza e Adriana Pereira. Sepultamento ontem.

Cristiano Bech, 48 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Benedito Bech e Ernestina Pereira Bech. Sepultamento ontem.

Dalvina de Brito, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brandina Marqueza de Brito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Diair Soares Roesner, 80 anos. Filiação: Pedro Fernandes de Barros e Madalena Soares. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eni Rosinha Flores, 78 anos. Filiação: Arlindo Froma e Escolástica Ascendina Froma. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Erenilda Maria Rech, 68 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Vitório Rech e Sueli Pedroso Rech. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Etelvina Tereza Gomes de Oliveira Neves, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Salomão Domingues de Oliveira e Inês Gomes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Fabrício Dias Antunes, 46 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Jari de Oliveira Antunes e Vergínia Carlos Dias Antunes. Sepultamento ontem.

Giovanna Barbosa do Nascimento, 20 anos. Profissão: secretária. Filiação: Paulo Cezar do Nascimento e Mislene de Fátima da Silva Barbosa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela do Cemitério São Gabriel ColomboPR.

Guilherme Ribeiro Guimarães Bonfim, 25 anos. Profissão: analista. Filiação: Cícero Alves Bonfim e Nivia Aparecida Ribeiro Guimarães. Sepultamento ontem.

Helenna Vitória de Jesus Leal, 2 dias. Filiação: Bruno da Rosa Leal e Mariane Andrade de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Hevelyn Dancini Ferraz, 26 anos. Filiação: Maurício de Souza Ferraz e Hellen Tathiani Danci. Sepultamento ontem.

Inês Penkal, 78 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Penkal e Rosália Penkal. Sepultamento ontem.

João Elpidio Rivarola Morel, 75 anos. Profissão: contador(a). Filiação: João José Rivarola e Ladislada Morel. Sepultamento ontem.

João Guilherme Addison Genaro, 48 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Vardiceu Genaro e Ada Margaret Addson Genaro. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

José Betti, 90 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Antônio Betti e Isa Massola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de local a ser designado.

José da Silva, 63 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Bertolino da Silva e Odila Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Josimara Barbosa de Jesus, 52 anos. Profissão: assistente odontologia. Filiação: Anisio Barbosa de Jesus e Alice Ferreira Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Judita Andrade da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Marques Machado e Cecília de Andrade. Sepultamento ontem.

Júlia Linhares, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Linhares e Ivanil Pereira Linhares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Laura Carolina Andrade do Rozario, 2 anos. Filiação: Denis do Rosário Rita e Carolina Paula de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Quadrangular Paranaguá PR.

Leonor de Lara Correa, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Valêncio Correa da Silva e Ambrozina Batista de Lara. Sepultamento ontem.

Lourdes Bockmann Graczyk, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Oscar Bockmann e Lauriana Trigo Bockmann. Sepultamento ontem.

Lúcio Ronaldo Vieira, 55 anos. Profissão: controlador(a). Filiação: Cecilio Elias Vieira e Leonita Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Bom Pastor.

Marcelli Peniche Delorenzi Dias, 43 anos. Profissão: gerente operações. Filiação: Henrique Delorenzi Dias e Márcia Cristina Peniche Dias. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário Paranaguá PR.

Marcos Matias Leite, 40 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Benedito Matias Leite e Maria das Gracas Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Catarina Poletto Techio, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guido Poletto e Rosa Casarin. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Marilene Batista dos Santos, 46 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Manoel Pedro dos Santos e Damiana Paulo de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Milton Paulo Ross Júnior, 69 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Milton Paulo Ross e Arlette Correia Ross. Sepultamento ontem.

Nelson Antônio da Silva, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sebastião Antônio da Silva e Rosa Dias da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Neusa de Oliveira Luz, 93 anos. Filiação: Sebastião José de Oliveira e Anezia Muniz de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Neuza Tomaz Costa de Castro, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Tomaz Costa e Izaltina da Silva Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga Carlim Fogaça, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carlim dos Santos e Alexandrina Tibes dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela da Paz, Boqueirão CuritibaPR.

Paulo Roberto Baptistella, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Rubens Baptistella e Lourdes Rigon Baptistella. Sepultamento ontem.

Pedro Galeski Siqueira, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Walterlei Siqueira e Rosimar Galeski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sérgio Vargas, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jaime Inácio de Vargas e Maria Correa. Sepultamento ontem.

Sueli Terezinha Campos Lacerda, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Campos e Edith Lemiski Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água.

Tiago Pereira Nascimento, 35 anos. Profissão: servente. Filiação: Mário Costorino Nascimento e Elaide Pereira Nascimento. Sepultamento ontem.

Vair José Fernandes, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Alves Fernandes e Antônia Vieira Fernandes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Valentim Michael Conrad Barth, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ludovico Barth e Elisabeth Barth. Sepultamento ontem.