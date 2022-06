Adelvino Zambruski, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Victório Zambruski e Otília Anderson Zambruski. Sepultamento ontem.

Adilson Gomes de Oliveira, 36 anos. Filiação: Francisco Gomes de Oliveira e Inocência de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alceu Marose Morgado, 60 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: Osíris Morgado e Nely Marose. Sepultamento ontem.

Alcide Casagranda, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Casagranda e Tereza Viel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Alice Erica Lenartowicz Bertolotte, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Frederico Reynaldo Lenartowicz e Helena Margarida Lenartowicz. Sepultamento ontem.

Allice Riberio Leite, 1 anos. Filiação: Robson do Carmo Leite e Lorena Gabriela Santos Ribeiro. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo de Est. Barra do Florestal Sn Acungui -.

Antônio Ildefonso Haselhorst, 72 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Rodolpho Haselhorst e Olga Haselhorst. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cmav.

Antônio Marcos Inácio Domingues, 48 anos. Filiação: Joel Inácio Domingues e Vanira de Oliveira Barros Domingues. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aracy da Costa, 73 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Manoel Alves Pereira e Carmem Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Armando César Ribas, 64 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Armando de Oliveira Ribas e Hilda Zanobine Ribas. Sepultamento ontem.

Arzirio Ferreira de Castro, 83 anos. Filiação: Benedito de Castro e Amélia Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Carolina Ivankio Wolochyn, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Ivankio e Antônia Ivankio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Conceição dos Santos Nascimento, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio dos Santos e Francisca Honoria de Lima. Sepultamento ontem.

Davi Ribeiro da Silva, 30 anos. Profissão: soldador. Filiação: João Elias Teixeira da Silva e Ângela Ribeiro da Lapa. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul.

Elione Soares Pimentel, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elias Soares Pimentel e Raimunda Jesus Pimentel. Sepultamento ontem.

Eloir de Jesus Rodrigues da Silva, 56 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Adolar Rodrigues da Silva e Araci Cruz da Silva. Sepultamento ontem.

Elvandro do Nascimento, 88 anos. Filiação: Ricardo do Nascimento e Elvira do Nascimento. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo Paranaguá PR.

Esther Irma Richter Born, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Richter e Lydia Richter. Sepultamento ontem.

Fabiano Mianes Augusto, 45 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Augusto Filho e Dilma Maria Mianes. Sepultamento ontem.

Fanny Lemos Abu Jamra, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Fonseca Lemos e Noêmia Sampaio Lemos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Guilherme Collesel, 95 anos. Profissão: motorista. Filiação: Baldassare Collesel e Emma Gubert Collesel. Sepultamento ontem.

Guilherme Hendon da Rosa da Silva, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sediney Gouveia da Silva e Kelly da Rosa. Sepultamento ontem.

Idarlesio Serpa, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ennis Santos Serpa e Ademina Serpa. Sepultamento ontem.

Isac Cavalari, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Abílio Cavalari e Gerci de Almeida Cavalari. Sepultamento ontem.

João Miguel Raiz Lacerda, 4 mes(es). Filiação: Celso Lacerda e Edinéia da Silva Raiz. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cândido de Abreu, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Cândido de Abreu..

José Nazareno Vieira, 70 anos. Filiação: Sebastião José Virira e Maria de Lourdes Vieira. Sepultamento hoje, Capela Municipal de Piçarras Sc, saindo de Capela Municipal de Piçarras Sc.

José dos Santos, 55 anos. Profissão: garçom. Filiação: Joaquim Felipe dos Santos e Alzira Conceição dos Santos. Sepultamento ontem.

Josnei Mayer, 59 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Theophilo Mayer e Matilde Mayer. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Cpela 01 Boqueirão.

Juvelina Luíza Cercal Gonçalves, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Venâncio de Oliveira Cercal e Luíza da Silva Cercal. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Konegunda Romanovski, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Lis e Marciana Iglikovski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela1.

Laura Costa de Souza, 66 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Nestor Bueno de Souza e Prescilina Costa de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Laurival Carvalho Calixto, 86 anos. Profissão: conferente. Filiação: Fausto Calixto e Julieta Carvalho Calixto. Sepultamento ontem.

Lourdes Ferrarezi Zamataro, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Ferrarezi e Palmira Gobo. Sepultamento hoje, em local a definir.

Luiz Antônio Cocconi, 66 anos. Profissão: controlador(a). Filiação: Osvaldo Anselmo Cocconi e Maria de Lourdes Cocconi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Maurício Pimentel, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Acyr Pimentel e Maria Luceli Mendes Pimentel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Maili Terezinha Grein, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ismair Grein e Antônia Ribeiro Grein. Sepultamento ontem.

Maria Bernardo, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bernardo e Adelaide Peres. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Castorina da Rosa, 65 anos. Filiação: Leopoldo Franco da Rosa e Alice Sebastiana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Capela Vaticano Almirante Tamandaré PR.

Maria Leonilda Malaquias, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Aparecido Malaquias e Maria Aparecida Aureliano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria de Lourdes Gomes de Castro Soares, 93 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Aureo Gomes de Castro e Dursulina Sampaio de Castro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Marino Fernandes, 87 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Fernandes e Francisca Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Nadir Maciel dos Santos, 86 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Juvêncio José Maciel e Germina dos Santos Maciel. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Nilson José Xavier, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlio Xavier e Gertrudes de Abreu Xavier. Sepultamento ontem.

Otília Peixoto dos Anjos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Peixoto dos Anjos e Rosaria Marin dos Anjos. Sepultamento ontem.

Paulo César Santos de Oliveira, 58 anos. Filiação: Daniel Tuler de Oliveira e Antônia Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do São Francisco de Paula.

Rael Ribeiro dos Santos, 3 dias. Filiação: Guilherme Augusto dos Santos e Rachel Evelyn Marin Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Rita de Cacia Gois de Oliveira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Affonso de Oliveira e Maria Joana Gois. Sepultamento ontem.

Sandra Cristina Rodrigues, 63 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Vicente Rodrigues Silva e Zilda Medeiros Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Silvério Cabral, 98 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Antônio Wenceslau Cabral e Leocadia Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Terezinha Hubel, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Derenevicz e Maria Derenevicz. Sepultamento hoje, Cemitério de Trigolandia Pien PR, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Ipe Curitiba PR.

Uldelina Maria dal Cortivo, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvenuto Zanini e Luíza de Carli. Sepultamento ontem.

Vilson Melara, 79 anos. Filiação: Afonso Melara Neto e Alice Melara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vitor Fidélis, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Roberto Fidélis e Mailde Jacomini Fidélis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembléia de Deus do Jardim Acrópole.

Wilson José Kavalkievicz, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicodem Kavalkievicz e Filomena Kavalkievicz. Sepultamento ontem.

