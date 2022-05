Airton Soares dos Anjos, 64 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Casimiro Soares dos Anjos e Alaides Soares dos Anjos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 S. F de Paula.

Alaide de Oliveira Simas, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ponciano de Oliveira e Maria Paulo de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Alayde Maria Maranhão Pereira Leite, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Luiz de Albuquerque Maranhão e Maria Elisa Costa de Albuquerque Maranhão. Sepultamento ontem.

Alberto Olímpio, 57 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Rosa Olímpio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Alexandrina de Almeida da Cruz, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gentil de Almeida e Gumercinda Aparecida de Lima Almeida. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Amália Langowski Pereira, 94 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Langowski e Bertha Langowski. Sepultamento ontem.

Anastasija Rohula, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Akim Rohula e Charetyna Rohula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Angelica Dolenga Cicielski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Dolenga e Catharina Dolenga. Sepultamento ontem.

Angelin Alves do Nascimento, 64 anos. Filiação: Antenor Alves do Nascimento e Anastácia Alves do Nascimento. Sepultamento ontem.

Antonela Palermo Ferreira, 17 horas. Profissão: outorgado. Filiação: Anderson Ferreira Costa e Daiane Cristine Alves Palermo. Sepultamento ontem.

Antônio Luiz Ferreira, 59 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: João Manoel Ferreira e Oracilva da Conceição Garcia. Sepultamento hoje, Crematório Luto CuritibaPR, saindo da Capela Rua Antônio Sviontek 68.

Antônio Paladini, 90 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Luiz Paladini e Olímpia Morandi. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Benvinda Leite Pereira, 73 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Joaquim Leite e Maria Cândida de Almeida Leite. Sepultamento ontem.

Brasilina Caetano de Jesus Prendin, 89 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Carmo Caetano Ribeiro e Mara Teodora de Jesus. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Catarina Marcelo Fonsaka, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marcelo e Maria Marcelo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo de Sala Manaca.

Cecília Garstka, 56 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Boleslau Garstka e Terezinha Garstka. Sepultamento ontem.

Célia Gil Gheur, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Pedro Gil e Célia Fausto de Souza Gil. Sepultamento ontem.

Cici Borato Fabro, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Bergamino Borqato e Carolina Macelin Borato. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Clélia Amaral de Oliveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eurides Luiz do Amaral e Ermita Gomes do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cley Andrade Monteiro, 38 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Orlando de Souza Monteiro e Iracilda dos Santos Andrade Monteiro. Sepultamento ontem.

Edmond Cadeau, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vilus Cadeau e Joseline Cetoute. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Flávia Leticia Estevão, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo Estevão e Alessandra Cristina de Oliveira Estevão. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Mandaguaçu PR, saindo da Capela Municipal de Mandaguaçu PR.

Gonçalo Rodrigues de Camargo, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Margarida Rodrigues de Camargo. Sepultamento ontem.

Helena Girioli, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lurindo Zamban e Dizulina Ribelato Zambam. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Hélio Soares de Castro, 71 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: João Alves de Castro e Maria Luíza Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Irma Silva da Costa, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vitor Antônio da Costa e Amélia Francisca da Silva. Sepultamento ontem.

Isabel Parra Avila Hurtado, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Parra Martins e Maria Avila Parra. Sepultamento ontem.

Ivana Falvo, 65 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Domenico Falvo e Aniela Baran Falvo. Sepultamento ontem.

Jaime Saraiva, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jarba Saraiva e Rita Saraiva. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Jerson Ferraz Baena, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Mariano Baena e Lídia Ferraz Baena. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Santo Expedito.

Jezerino Guimarães Fontoura, 97 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José da Silva Fontoura e Jandyra Guimarães Fontoura. Sepultamento ontem.

Jhenifer Rayani Maciel da Silva, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Leandra Maciel da Silva. Sepultamento ontem.

João Vitor Sczidosky Luz, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Valmir Tacheski Luz e Sandra Mara Sczidosky. Sepultamento ontem.

José Carlos Gritten de Chaves, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Verissimo de Chaves e Vanda Gritten Chaves. Sepultamento ontem.

José Francisco dos Santos, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco dos Santos e Francisca Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério São Marcos.

José Ignácio Miner Monente, 73 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Cândido Miner Camio e Rosário Monente Esquiroz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

José Odair Alves, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Alves e Amélia dos Santos Alves. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Barracao Comunitário Jardim Condor.

José Vieira Negrão, 95 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Custodio Vieira Júnior e Ana Vieira Negrão. Sepultamento ontem.

Júlia Assi de Abreu, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Assi e Eduvirges Barbarini. Sepultamento ontem.

Leticia Soares Falcão, 28 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Soares Falcão e Lurdes Bassi Falcão. Sepultamento ontem.

Lourival Alves Batista, 70 anos. Filiação: Patrocinio José Batista e Isaura Joana Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Amaildo Martini, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Fernandes Martini e Anuncia Martini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Capela Unilutus Curitiba PR.

Márcio de Moraes, 36 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sílvio de Moraes e Trindade Ribeiro de Moraes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Faxinal, saindo da Capela Cemitério Municipal de Faxinal.

Marco Antônio Martins Pereira, 59 anos. Filiação: Elias Zak Pereira e Palmira Martins Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Guaraniaçu PR, saindo da Capela Municipal de Guaraniaçu PR.

Marco Aurélio Milleo de Oliveira, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sidney Cardon de Oliveira e Ineia Milleo de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Maria Delurdes Machado Pinheiro, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Augusto Dias Machado e Amarita do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Barboza, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Barboza e Maria Joana Barboza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cmbq.

Maria de Jesus Gonçalves Carneiro, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Andrelino José Gonçalves e Annita Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Braga, 89 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Manoel Fernandes Braga e Nicia Barroso Braga. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo das Neves, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Infancia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Marina da Conceição Antunes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cirilo de Franco e Regina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nelsi Ramos da Silva, 62 anos. Filiação: Lidio Ramos da Silva e Angelina Pickler da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Nilcea Ilka Bocchi, 90 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Nathalin Bocchi e Carolina Bocchi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orias Ribeiro, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Miguel Ribeiro e Dejanira do Rosário Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rafaela Mocelin do Nascimento, 22 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Álvaro Galdino do Nascimento e Elisângela do Rocio Mocelin G do Nascimento. Sepultamento ontem.

Raphael Grocoski de Mellos, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orli Medina de Mellos e Márcia do Rocio Grocoski. Sepultamento ontem.

Reinaldo Canestraro, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Savino Francisco Canestraro e Adelaide Cunico Canestraro. Sepultamento ontem.

Ritta Kaiber Bazanella, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Kaiber e Clorinda Mezzon Kaiber. Sepultamento ontem.

Roosevelt de Oliveira, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Galdino Calixto de Oliveira e Ester Batista de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Rosa Telma da Maia, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Telmo e Maria Telma. Sepultamento ontem.

Rubens de Oliveira, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Alfredo de Oliveira e Maria da Silva Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastião Baltazar, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Baltazar Rodrigues e Ana Francisca de São José. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal – TomazinaPR.

Vicente Ferreira dos Santos, 91 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Bento Ferreira dos Santos e Maria Ferreira da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wilson Roberto Barbosa, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Wilson Damazio Barbosa e Ivonne Maria Barbosa. Sepultamento ontem.

Yara Nicolau Chamma, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Nicolau e Fadua Calixto Nicolau. Sepultamento ontem.

Zeferina dos Santos Lima, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Lima e Osvaldina Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Assembleia de Deus Rua dos Pioneiros, 788 Sitio Cercado.

