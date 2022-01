Abelardo Freitas, 86 anos. Profissão: assistente. Filiação: Pedro Freitas e Maria Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Airton Sillvio de Morais, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Higino José Moraes e Maria Antonieta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Cap 02 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

Alexandre Barcellos Boyen, 55 anos. Filiação: Enio Boyen e Sandra Mara Barcellos Boyen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alfredo Renato Schroeder, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Erwin Schroeder e Leoni Guimarães Schroeder. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Alice Ramos Esteves, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benta Esteves. Sepultamento ontem.

Allana Pereira de Barros Ribeiro, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alan Pereira de Barros e Elizabete Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Ev Deus É Amor em Colombo,PR.

Altino Remy Gubert Júnior, 67 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Altino Remy Gubert e Lays Fistarol Gubert. Sepultamento ontem.

Ana Liz Mendes de Oliveira, 1 anos. Filiação: Samuel Oliveira Feijao e Brena Kezia Mendes da Cruz. Sepultamento quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 às 17hh, Cemitério Municipal de Madalena, saindo da Capela Municipal de Madalena.

Andressa Souza dos Santos, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Ferreira dos Santos e Liliane de Souza Pires. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anita Soares da Silva Santana, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Epifano Soares da Silva e Tertulina Barbosa. Sepultamento ontem.

Antônio Bueno, 77 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Silvestre Bueno e Benedita de Almeida Silvestre. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Aparecida Martins Vasselo, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Martins Monge e Santa Vasselo. Sepultamento ontem.

Aparecida Socorro de Carvalho, 54 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Mauro Ferreira de Carvalho e Vicentina Maria de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aparecida dos Santos Rodrigues, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Lopes dos Santos e Ernestina Almeida Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02.

Azelia de Lima Brandini, 93 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Sebastião Manoel de Lima e Amélia Paes de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Bruno Barbosa Zappelli, 80 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Ângelo Zappelli e Jacinta Barbosa. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Ribeiro Schmidt, 76 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Frederico Carlos Schmidt e Maria Ribeiro Schmidt. Sepultamento ontem.

Carmen Miranda de Oliveira Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Camilo Augusto de Oliveira e Francisca Miranda de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica.

Celso Forte, 56 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Manoel João Forte e Maria de Souza Forte. Sepultamento ontem.

Ciberi Hahner, 63 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Rudi Carlos Hahner e Ursula Draeger Hahner. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Cícero da Silva, 44 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Isaura Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Presbiteriana Renovada.

Clemente Marchioro, 89 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Marchioro e Carmella R Marchioro. Sepultamento ontem.

Cristiane de Oliveira Hastreiter Lima, 50 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Lauro de Oliveira Hastreiter Lima e Sirlei Filipake de Oliveira. Sepultamento ontem.

Dalva Francisca de Araújo, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório José Araújo e Alice Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Davi Jadach, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Venceslau Jadach e Estanislava Rusczak Jadach. Sepultamento ontem.

David Gabriel dos Santos Guedes, 24 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Aguinaldo Bezerra Guedes e Cristina dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré.

Diego Freitas Pereira, 38 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Antônio Carlos Xavier Pereira e Rosa Helena Freitas Pereira. Sepultamento ontem.

Divonsir Barbosa Lima, 85 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Barbosa Lima e Isaura Barbosa Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Elizandra Pereira, 40 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: José Pereira Neto e Maria Aparecida Pereira. Sepultamento ontem.

Elui Augusto Seben, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ulisses Pasqual Seben e Ivone Vilck Seben. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Evandro Pereira Alves, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Alves e Tereza Soares Pereira Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São João Batista, saindo de Igreja Municipal Campina Grande do Sul (PR).

Ezilda Josefina Schmidt Moreira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nalmhyr Hugo Schmidt e Benedita Cunha Schmidt. Sepultamento ontem.

Floro Langner Zaduresk, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Langner e Ana Zadureski Langner. Sepultamento ontem.

Geneton Francisco dos Anjos, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: João Francisco dos Anjos e Antônia Victor da Silva. Sepultamento ontem.

Geraldo Leme da Silva, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Leme da Silva e Inácia Maria da Silva. Sepultamento sábado, 26 de novembro de 2022 às 14hh, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Frei Miguel – Cic.

Gerson Martins, 37 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Brasilino Martins e Tereza Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Fernandes Pinheiro.

Helena Palkowski, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Palkowski e Anna Mikosz Palkowski. Sepultamento ontem.

Jaison Roberto Gonçalves, 37 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Odenize Deolinda Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Januario Moroz, 85 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Moroz e Catarina Moroz. Sepultamento ontem.

João Osmar Pereira de Santana, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Pereira de Santana e Maria das Dores Santana. Sepultamento hoje, Tabatinga/sjp.

Jocerlei Norberto Kluppell, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Humberto Kluppell e Doroti Kluppell. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Municipal Araucária.

José Antônio Casimiro Neto, 72 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Gabriel Antônio Casimiro e Maria Antônia Casimiro. Sepultamento ontem.

José Maximiliano Littieri, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Mário Littieri e Lídia Littieri. Sepultamento ontem.

Juvina Daskoski, 101 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Miguel Saganski e Idalina Saganski Lima. Sepultamento ontem.

Luzia Goulart Liotti, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Goulart e Joanna Spotto. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Macir Vidolin, 81 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Miguel Vidolin e Araci Ribeiro Vidolin. Sepultamento ontem.

Margarida dos Anjos Mesquita, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco dos Santos Mesquita e Júlia da Conceição Melao. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Amélia de Souza Silva, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Ribeiro de Souza e Rita Cardozo de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Benvinda Pereira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Ribeiro do Nascimento e Benvinda de Arruda. Sepultamento ontem.

Maria Goretti de Brito Alves, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Gonçalves de Brito e Floripes Perco de Mendonça. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de São Bernardo do Campo /sp.

Maria Joanna Stonoga, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Theodoro dos Santos e Irene Ferrarini dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Neusa do Couto Franco, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Joaquim Inácio do Couto e Margaria Alves de Almeida. Sepultamento ontem.

Maria Xavier dos Santos, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Xavier dos Santos e Vitória Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Nilza Silva Lopes, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Antônio da Silva e Júlia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Jacarezinho (PR).

Onorio Antônio Geremias, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: João Manoel Geremias e Juvina Maria Justina Geremias. Sepultamento ontem.

Paulo Marcelo da Cruz, 47 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Pedro Paulo da Cruz e Laura da Cruz. Sepultamento ontem.

Paulo Peres Botelho, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Peres Canhadas e Anna Josefa Botelho Peres. Sepultamento ontem.

Pedro Hermínio Klenk da Silva, 11 anos. Profissão: estudante. Filiação: Pedro Acir da Silva e Silmara Aparecida Klenk. Sepultamento ontem.

Pedro Machniewicz, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Apolônia Machniewicz. Sepultamento ontem.

Pedro Rodrigues, 78 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Heitor Rodrigues e Rosalina dos Santos Rodrigues. Sepultamento ontem.

Rafael Sidinei Pires, 70 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Rafael Dantes Pires e Laudelina Andrade San Martins Pires. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Richard dos Santos Soares, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ailton de Araújo Soares e Marcilene dos Santos Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Roseli Vieira Gambogi de Mendonça, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antenor Francisco Vieira e Clara Tidemann Vieira. Sepultamento ontem.

Samuelson Ribeiro Xavier, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Samuel Xavier e Idazil da Aparecida Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Associação de Moradores do Cic.

Sebastiana Maria de Lima Figueiredo, 99 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Geraldino José de Lima e Marcionilia Joaquina de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Jacaranda.

Sérgio Alves da Rocha, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Israel Alves da Rocha e Maria de Lurdes Moreira da Rocha. Sepultamento ontem.

Severina Silva de Oliveira, 76 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Pereira da Silva e Eliza Pereira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capla Cemitério Municipal.

Tharles Silva, 35 anos. Profissão: servente. Filiação: Leonilda Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Thiago Kreutzer, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ari Oswaldo Kreutzer e Terezinha Batista Kreutzer. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal.

Valdemiro Holoth, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Holoth e Eva Holoth. Sepultamento ontem.

Valéria Ellemberger Amorim, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Austrigesilo dos Santos Amorim e Edi Rosa Ellemberger Amorim. Sepultamento ontem.

Valter Luiz Franco, 72 anos. Profissão: técnico metal mecânica. Filiação: João Franco e Marilda Ladoruckl Franco. Sepultamento ontem.

Valter Rodrigues Ferreira, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Sebastião Rodrigues Ferreira e Emília Rodrigues Ferreira. Sepultamento ontem.

Vanderlei Félix da Rosa, 62 anos. Filiação: Paulino Godoy da Rosa e Maria Enedina da Rosa. Sepultamento ontem.

Waldomiro Inzewtak, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Inzewtak e Rosa Inzewtak. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Zoe de Lourdes Penteado, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião da Silva Penteado e Euphrosina da Silva Penteado. Sepultamento ontem.

