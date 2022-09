Adenir Pinheiro da Silva, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luíza Eutrant Freitas e Clementina Luiz da Silva. Sepultamento ontem.

Adriana Bilik Lader, 48 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Mariano Bilik e Natália dal Ponte Bilik. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capeal 02 Boqueirão.

Adriano Rothert, 51 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Heinz Leonel Rothert e Doris Rothert. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Luterano.

Adriano de Jesus Sant Anna, 51 anos. Profissão: militar. Filiação: João Carlos Sant Anna e Maria de Fátima Sant Anna. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Igreja do Evangelho Quadrangular 55 (Portão).

Ana Carolina Oro, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Oro e Marlene Sandi Oro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Luto Curitiba.

Antônio Bressan, 88 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Bernardo Bressan e Rosa Bailo Bressan. Sepultamento ontem.

Antônio José Maia, 76 anos. Filiação: José Antônio Maia e Josefa Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Areia Branca de Assis PR, saindo de Igreja Assembleia de Deus de Quitandinha PR.

Antônio Soares, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fidélis Conceição Soares e Benedita Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Benjamim Constante Claudino, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Claudino Ferreira da Cruz e Ana Ferreira da Cruz. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Cemitério Municipal de Tijucas do Sul.

Cecília Arps, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Rodrigues e Maria Rosa do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Claudineia Padilha dos Santos, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arvelino Gonçalves dos Santos e Nair de Jesus Padilha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Igreja Assembleia de Deus.

Dair Angeli da Costa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Egídio Angeli e Olivia Giacometti. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Daizi Westphal Branco, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Anselmo Westphal e Maria Olímpia Rodrigues da Cruz. Sepultamento ontem.

Doraci Costa da Silva, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Benedito da Silva e Maria Costa. Sepultamento ontem.

Dorival da Luz Cabral, 84 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Durval da Luz Cabral e Maria Cochak Cabral. Sepultamento ontem.

Ediomar Rodrigues Ferreira, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acrizio Rodrigues Ferreira e Dilma Passerine Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Edite Susin Schelbauer, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orestes Susin e Maria Assunta Susin. Sepultamento ontem.

Elvira Syring, 84 anos. Filiação: Osvaldo Jurischka e Ana Dettmar Jurischka. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 04 Água Verde.

Eunice Terezinha de Azevedo Moraes, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivo Kuster de Azevedo e Olga Karatchuk de Azevedo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Florentino José Prestes, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Luiz José Prestes e Maximilia Maria Prestes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

João Alves de Oliveira, 108 anos. Filiação: Francisca Franco de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (Campina Grande do Sul), saindo da Capela Luto Curitiba.

João Maria dos Santos, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Izaltino dos Santos e Nadir Gonçalves. Sepultamento ontem.

Jonas Gonçalves, 61 anos. Filiação: Vicente Gonçalves e Izabel Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

José Maia, 82 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Betoldo Maia e Júlia Soares Maia. Sepultamento ontem.

Leonardo de Ramos, 20 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sônia Aparecida Correia de Ramos. Sepultamento hoje, Tabatinga (Tijucas do Sul), saindo da Capela da Paróquia São Cristóvão (Tijucas do Sul).

Leotina Alves Cordeiro, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Alves Ferreira e Vergília Anália da Luz. Sepultamento ontem.

Luciano da Silva, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vera Lúcia da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Mattos Michon, 61 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Antônio Michon e Irvandina Mattos Michon. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Gonçalves, 66 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Joaquim Gonçalves e Margarida Viante Gonçalves. Sepultamento ontem.

Lydia Niquele Burbello, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Luiz Niquele e Amabile Niquele. Sepultamento ontem.

Madalena Stachuke, 77 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Stachuke e Eudocia Stachuke. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Manoel Pires de Andrade, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cordeiro de Andrade e Maria Pires de Andrade. Sepultamento ontem.

Marcos Alves Pereira, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Moyses Alves Pereira e Alice Nunes da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira.

Maria Alice Gaspar Cruz, 86 anos. Filiação: Pedro de Menezes Cruz e Alice Gaspar de Menezes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Muncipal.

Maria Aparecida de Araújo, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo dos Passos Toledo e Rosalina do Nascimento Toledo. Sepultamento ontem.

Maria Ferreira Borges, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Langner e Rosa Langner. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Tomas Coelho Araucária PR.

Maria de Pieri, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisca Alves Gabardo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda. CurtibaPR.

Natália David de Oliveira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João David de Oliveira e Maria David de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nelson Rodrigues Carvalho, 55 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Antônio Rodrigues Carvalho e Arminda Dias Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Maria Angelica.

Nelson de Oliveira, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Waldomiro Cordeiro de Oliveira e Anices Moreira de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Noemy Pereira Cezarino, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jorge Pereira e Clara Noêmia Albach Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Reinaldo Staes, 75 anos. Filiação: Alberto Staes e Maria Staes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosemari Rosa da Costa Freire, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardino Marques de Oliveira Rosa e Dirce Moraes de Oliveira Rosa. Sepultamento ontem.

Rozaria Betezek, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Siuta e Anna Tribeck. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Sebastião Rosa Neto, 70 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Rosa e Luíza Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Unilutus.

Selita Aparecida Galvão Zavierucka, 66 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Martim Rodrigues Galvão e Maria Antônia de Lima Galvão. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Jardim Osasco.

Silvestre Masuroski, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Masuroski e Rozalia Masuroski. Sepultamento ontem.

Simeia Kavalkievicz Martine da Costa, 45 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Izaias Sepulveda Martine e Elza Kavalkievicz Martine. Sepultamento ontem.

Terezinha Lourdes de Mato, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Silva de Oliveira e Maria Lourdes de Jesuz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Valdir Carlos Aguiar, 71 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Libero Aguiar e Clementina Strapasson Aguiar. Sepultamento ontem.

Vanuza Aparecida Gomes, 34 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastiana Gomes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Ribeirao do Pinhal, saindo da Capela Ribeirao do Pinhal.

Walter Butzke, 90 anos. Filiação: Emílio Butzke e Hedwige Siefert Butzke. Sepultamento ontem.