Adayr Lobo Garret Santi, 96 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alcides de Almeida Garrett e Amélia Lobo Garett. Sepultamento ontem.

Alanis Santos Rodrigues, 16 horas. Filiação: Matheus Francisco Rodrigues e Kemily Victória Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Ana Caroline Lopes de Sousa, 30 anos. Profissão: gerente financeiro. Filiação: José Ginaldo de Sousa e Rosa Lopes de Sousa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Antônio Alceu Parolin, 78 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: José Domigos Parolim e Amália Parolin. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Antônio Enekin Franco, 85 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: José da Rocha Franco e Cecília Enekin Franco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do Municipal do Boqueirão.

Brazilisio Ribeiro do Rosário, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Faustino do Rosário e Rosa Ribeiro da Paz. Sepultamento ontem.

Carlos Egydio da Silva, 77 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Egydio Honorato da Silva e Maria de Lourdes Silva. Sepultamento quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 às 17hh, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do Municipal São Francisco de Paula.

Celso Antônio Domingues, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Ernesto Domingues e Maria Domingues. Sepultamento ontem.

Cirino Bueno Thimotheo, 96 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Pedro Bueno Espírito Santo e Amália Maria Thimotheo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Cleusa Sanches Mendonça, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rodrigues Martins e Lucinda Sanches Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida, Curitiba(PR).

Erna Borges, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Herbert Oto Poniwass e Serafina Gonçalves Saibro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Felipe Augusto Zimmermann, 24 anos. Filiação: João Luiz Pereira Silveira e Márcia Matilde Zimmermann. Sepultamento ontem.

Fernando Manoel Machado de Moraes, 67 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Fernando Manoel de Oliveira Moraes e Lilia Machado de Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Geremias Vieira de Lima, 101 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Olympio de Paula Vieira e Rita de Paula Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Igreja Bom Jesus.

Graziele Dias Rodrigues Carnasciali, 43 anos. Profissão: gerente. Filiação: Antônio Marco Rodrigues e Maria de Lourdes Dias Rodrigues. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula ,curitiba(PR).

Heraclito Fernando Padilha, 79 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Padilha e Rosinha Padilha. Sepultamento ontem.

Hilario Lubei, 85 anos. Filiação: Valdemiro Lubei e Anna Lubei. Sepultamento ontem.

Iracema de Macedo de Souza, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zeferino Henrique de Souza e Antônia Cardoso de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Iracildo José da Silva, 67 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Arlindo Gabriel da Silva e Helena Gabriel da Silva. Sepultamento ontem.

João Antônio Ribeiro, 61 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Durvalino Ribeiro e Olímpia Florindo Siqueira. Sepultamento ontem.

John Mickelk Gomes Barbosa, 30 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alberto Barbosa e Solange Gomes Barbosa. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Supreme/ Campo do TenentePR.

José Aparecido Mendonça, 69 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Basílio Mendonça e Josefina Mariana Mendonça. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Candia, Curitiba(PR).

José Inácio do Lago, 87 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Ernesto Inácio do Lago e Celina Benedicta de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Sílvio de Almeida, 58 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Celestino de Almeida e Maria da Luz Santos Almeida. Sepultamento ontem.

Juliano Becker, 61 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Leopoldo Becker e Anita Maidel. Sepultamento ontem.

Jussara Franco da Silva, 66 anos. Filiação: José Barreto da Silva e Nilza Franco da Costa Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Igreja Missão Sitio Cercado.

Ketlin Correa Duarte, 15 anos. Filiação: Valdinei Duarte e Maria Correa do Prado. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Castro, saindo da Capela Municipal de Castro.

Luiz Cláudio Izidoro, 49 anos. Filiação: José Izidoro e Cleonice Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério São Sebastião (Joinville), saindo da Capela Jardim Iri Riú (Joinville).

Manuel Antônio Carames Penido, 66 anos. Filiação: Manuel Carames e Maria Carmen Otília Penido. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Adventista //portao.

Maria Auxiliadora Barbosa, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudemiro Gonzaga Barbosa e Maria de Lourdes. Sepultamento ontem.

Maria Delminda Cabral, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Cabral e Leônidas Deneis da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Gonçalves da Luz, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Gonçalves e Nair Gonçalves. Sepultamento ontem.

Milena Santos Rodrigues, 15 horas. Filiação: Matheus Francisco Rodrigues e Kemily Victória Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Nelson Vasconcellos, 90 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Heitor Baptista de Vasconcellos e Laura Fonseca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nonas Florenco Dias, 64 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: João Brito Dias e Donata Florenco Dias. Sepultamento ontem.

Otávio Jorge de Morais, 96 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alicindo Jorge de Morais e Antoninha Souza Cruz. Sepultamento ontem.

Rahel Esther van Kaick, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Guilherme van Kaick e Joannita Meibohm van Kaick. Sepultamento ontem.

Railde Gomes Schuinka, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gomes e Etelvina Martins Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Sala Jacaranda/inicio 06.30 Hs.

Reginaldo Pivovar, 57 anos. Profissão: militar. Filiação: Vicente Pivovar e Tereza Drozdek Pivovar. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Renê Toscani, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alexandre Toscani Júnior e Olivia Toscani. Sepultamento ontem.

Roberto Ehlke Júnior, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Roberto Ehlke Sobrinho e Cecília Ehlke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rosildo dos Santos, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ribeiro dos Santos e Catarina de Macedo dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Mariana / Campo Largo, saindo da Capela Municipa de Campo Largo.

Sílvio Francisco Barbosa, 56 anos. Filiação: Francisca Luciana Barbosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Barbosa Ferraz, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Theodoro Guimarães Silva, 10 dias. Filiação: Adimir Pereira da Silva e Cristieli Guimarães Alves Vitorino. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR).

Vanderlei Vinícius dos Santos, 41 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Valter Lúcio dos Santos e Maria Elias Valéria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela 01 Boqueirão.