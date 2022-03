Afonsina Aparecida Krujanski Braga, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco Krujanski e Alice Bueno de Morais Krujanski. Sepultamento ontem.

Alcindo Pereira de Oliveira, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Mário Pereira de Oliveira e Emília de Assis Martins. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto dos Santos Menezes, 63 anos. Profissão: soldador. Filiação: José Carlos Menezes e Maria Angelita dos Santos Menezes. Sepultamento ontem.

Claudiney de Oliveira, 54 anos. Filiação: José Jordão de Oliveira e Lucinda Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Cristiano de Medeiros dos Santos, 36 anos. Filiação: Hilton Couto dos Santos e Neuzi de Medeiros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Municipal de Adrianopolis PR.

Delson José Vicentin, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Francisco Vicentin e Divanira de Oliveira Vicentin. Sepultamento ontem.

Edir Conceição da Costa, 74 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Hipolito Henrique da Costa e Maria Conceição da Costa. Sepultamento hoje, Creamtorio Vaticano em São José, Sc, saindo da Capela Cemitério Barreros em São José, Sc.

Elias da Silva, 38 anos. Profissão: servente. Filiação: Francisco Antônio da Silva e Odete Donizetti Amador. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Comunitária Cristã de Adoradores.

Elson Antônio Pereira, 66 anos. Filiação: Wilson Pereira e Eliza Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Eugenia Correa Gonçalves, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ozório Gonçalves e Francisca Ozório Correa. Sepultamento ontem.

Eurico Osmar Schirmer, 74 anos. Filiação: Adolfo Schirmer e Paula Schirmer. Sepultamento ontem.

Ewerton Pereira do Espírito Santo, 25 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Valtair do Espírito Santo e Elayne Pereira do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Francisco Vieira dos Santos, 78 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Licinio Antunes dos Santos e Firmina Ramos Vieira. Sepultamento ontem.

Gabriel Toledo da Silva, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Maikon Leandro da Silva e Clarissa Alves Toledo. Sepultamento ontem.

Geraldo Magela Cardoso, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Gonçalves Cardoso Filho e Maria Lisbela Cardoso. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Guaraciama – Mg, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Heloina Bairral da Silva Rezende, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco da Silva M Júnior e Januária Bairral da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Ida Silva Heroso, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Silva e Florinda Andrioli. Sepultamento ontem.

Iolanda Budant Weinhardt, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Budant e Júlia Budant. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cmav.

Ivo Mocelin, 86 anos. Filiação: Antônio Mocelin Domaria e Julieta de Santa Mocelin. Sepultamento ontem.

Jacira Fidélis de Jesus, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvino Taborda Ribas e Darvina Taborda Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Jorge Sanchez Rodriguez, 75 anos. Profissão: dentista. Filiação: Luiz Sanchez Sanjines e Célia Rodriguez. Sepultamento ontem.

José Alair Fernandes Bevilaqua, 59 anos. Profissão: gerente. Filiação: Constante Fernandes Bevilaqua e Maria de Lourdes Bevilaqua. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Claudiano Domiciano, 72 anos. Filiação: Antônio Domiciano e Maria Aparecida da Palma. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Fernandes Filho, 94 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Fernandes e Julieta Berto. Sepultamento ontem.

Jucinei Aparecido Ramos, 45 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Frederico Ramos e Adelina Anatalia Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2.

Júlio Granado, 81 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Granado e Ângela Sagioro. Sepultamento ontem.

Laura Dina Bedin Bertollo Strugo Arruda, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Giuseppe Bertollo e Maria Luíza Bedin. Sepultamento ontem.

Luana Maria de Oliveira, 28 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: Sebastião Rodrigues de Oliveira e Lucélia Aparecida Martinelli de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lúcia de Freitas Pereira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Freitas e Margarida de Freitas. Sepultamento ontem.

Luiz Chimeniz, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Chimeniz e Rosa Conceição. Sepultamento ontem.

Marcelo Rogério da Silva Benedito, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Benedito e Diair Odete da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Alves dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Galdino Alves dos Santos e Lucidia Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Carolina Gomes David da Silva, 94 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Álvaro David e Carmem Gomes David. Sepultamento ontem.

Maria Inácia Fagundes Figueiredo, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aparecido Inácio Fagundes e Oracina Bertulina de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Miranda, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Ramos Miranda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Municipal de São João do Triunfo PR.

Moacir Belarmino da Silveira, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Belarmino e Elvira Cordeiro da Silveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Pedro Fuss.

Nerci Pereira Peron, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo Pereira de Franca e Celina Peron. Sepultamento ontem.

Nilson Luiz Soares, 62 anos. Filiação: João Salviano Soares e Iolanda Palmeira Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de São Sebastião da Amoreira /PR.

Norberto Bertling, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alex Bertling e Jenni Bertling. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Osvaldo Rocha dos Santos, 55 anos. Filiação: Aristeo Rocha dos Santos e Genoveva Savki dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Raquel Elisa Cochinski, 8 anos. Profissão: estudante. Filiação: Nilson Cochinski e Kellen Pricila dos Santos Cochinski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Capela Senhor do Bonfim São José dos Pinhais PR.

Ravi Gabriel dos Santos Lima, 1 anos. Filiação: Alex Costa Lima e Edina do Nascimento Santos Lima. Sepultamento hoje, Briolândia / Ortigueira, saindo da Capela – Briolândia / Ortigueira.

Ricardo Luiz Cordeiro, 47 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alzira Cordeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Ribeirao Grande Agudos do Sul, saindo da Capela Municipal Agudos do Sul.

Ricardo de Oliveira Fermino, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osvaldo Fermino e Neide Souza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Schirlei Aparecida Correa, 36 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Nelson Renato Correa e Anita Correa. Sepultamento ontem.

Sebastião da Rosa, 55 anos. Filiação: Serventina Inácia da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Sônia Izabel Barbosa da Costa Soares, 63 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Luiz da Costa e Izabel Barbosa da Costa. Sepultamento ontem.

Valdomiro Ferreira da Luz, 63 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Abílio Ferreira da Luz e Nair Ferreira da Luz. Sepultamento ontem.

Vilson Poersk, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Camilo Poersk e Virgínia Poersk. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wellington Brito da Silva, 31 anos. Profissão: gerente. Filiação: Almando Alves da Silva e Maria do Socorro Brito da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Zuleica Neide Pereira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Ganzart e Zainara Ribeiro Ganzert. Sepultamento ontem.

Zulmiro Schizzi, 67 anos. Filiação: Horides Alfredo Schizzi e Pierina Moresco Schizzi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Paula Freitas -PR, saindo da Capela do Municipal de Paula Freitas -PR.