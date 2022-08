Adilson Luís Cararo, 54 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Antônio Luiz Cararo e Leonilda Perosseli Cararo. Sepultamento ontem.

Alechandre de Oliveira Santos, 41 anos. Profissão: servente. Filiação: Aparecido de Oliveira Santos e Maria de Lourdes Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de Visão Missionaria.

Antônio Alves Machado, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Alves Machado e Maria Cordeiro Machado. Sepultamento ontem.

Ari Ribeiro de Souza, 73 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Edílio Alves de Souza e Dolores Ribeiro de Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ariane Barczcz, 17 anos. Filiação: Ari Paizani Barczcz e Aparecida Garcia Duarte. Sepultamento ontem.

Arildo do Carmo Rubim de Morais Júnior, 38 anos. Profissão: servente. Filiação: Arildo do Carmo Rubim de Motais e Tânia Mara Optech. Sepultamento quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 11hh, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Boa Vista de Campo Magro PR.

Benedita Araújo de Oliveira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Davide Araújo e Tereza Ass. Sepultamento ontem.

Carlos Soares Cordeiro, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Soares Cordeiro e Lídia Correia de Lima. Sepultamento ontem.

Dagmar Rocha, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Renato Rocha e Tereza Maria Rita. Sepultamento ontem.

Diceu Rodrigues, 64 anos. Filiação: Fancisco de Assi Rodrigues e Jandira da Luz Rodrigues. Sepultamento ontem.

Dico Martins, 69 anos. Filiação: Francisco Sales Martins e Joana Martins. Sepultamento ontem.

Duilio Henrique Teixeira Dias, 40 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Carlos Henrique Teixeira Dias e Elza Teixeira Dias. Sepultamento ontem.

Elias Costa de Lara, 47 anos. Profissão: servente. Filiação: Salvador Ribeiro de Lara e Rita Costa de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Rio Branco do Sul.

Ercília Gonçalves da Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves da Silva e Arminda Gonaclves da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Araucária, saindo da Capela São Leopoldo – Cic.

Florence Pereira de Araújo, 48 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: José Francisco de Araújo e Leonor Pereira de Araújo. Sepultamento ontem.

Francisco Arildo da Rocha, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cordeiro da Rocha e Lyria Cardozo da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Gilson Roque Amora, 58 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Osvaldo Amora e Josita Amora. Sepultamento ontem.

Heloisa Victória Cezar Ferreira, 2 mes(es). Filiação: Luciano Alves Ferreira e Ana Cláudia Cezar Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Itaporanga Sp, saindo da Capela Municipal de Itaporanga Sp..

Israel Serafim da Silva, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Serafim da Silva e Francisca Carvalho. Sepultamento ontem.

José Carlos de Mattos, 64 anos. Profissão: técnico edificações. Filiação: Alceu Martinho de Mattos e Ester Miranda de Mattos. Sepultamento ontem.

José Ferreira de Assis, 83 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Laudelino Silvestre de Assis e Firmina Antônia Vieira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Cemitério Colônia Faria Colombo(PR).

José Morato Filho, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Morato e Benedita Maria Morato. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José de Melo Gonçalves, 68 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Miguel Sebastião Gonçalves e Maria de Mello Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02.

Josilei da Luz Conceição, 44 anos. Profissão: atendente. Filiação: João Manoel da Conceição e Marli Grande da Conceição. Sepultamento hoje, Água Azul, saindo da Capela Água Azul.

Kelly Cristine Costa Cabral, 44 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Reginaldo Martins Costa e Célia Lopes Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Leocadia Rompava Antoniacomi, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Rompava e Ana Rompava. Sepultamento ontem.

Lúcia Divoneti Gonçalves Machado, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Schenberger e Tereza Estefanhak. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Magali Feld, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osny Feld e Margarida Feld. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Augusto de Oliveira Costa, 60 anos. Filiação: José Augusto Costa e Maria Luíza de Oliveira Costa. Sepultamento ontem.

Maria Dembiski, 90 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Dembiski e Anna Dembiski. Sepultamento ontem.

Maria Diatczuk, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Boza e Clotilde Boza. Sepultamento ontem.

Maria Muller Gonçalves, 86 anos. Filiação: Francisco Muller e Catarina Muller. Sepultamento hoje, Mariental, saindo da Capela Mariental.

Maria Nazaré Borges, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Ananias e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Rosa da Paz Agostinho, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Lopes da Paz e Lavínia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Valentini, 71 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Valentini e Adília Valentini. Sepultamento ontem.

Nadir Caetano Manso, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Caetano e Belmira Mendes. Sepultamento ontem.

Neiva Machado Vieira, 83 anos. Filiação: Alaide Bueno. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Nelson de Almeida Pereira Silva, 40 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Nelson de Souza Silva e Maria Eva de Almeida Pereira Silva. Sepultamento ontem.

Nicolas Leodoro Dias, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: Lair Dias e Lúcia Alves Leodoro. Sepultamento ontem.

Olivia Alves Rose, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Alves e Phelomena Domacoski Alves. Sepultamento ontem.

Paulo Alves da Silva, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Alves da Silva e Antônia Gonçalves de Matos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Raquel Aerosa, 42 anos. Filiação: Durval Aerosa e Magdalena Aerosa. Sepultamento ontem.

Renato Luiz Correia da Luz, 59 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Afonso Correia da Luz e Maria da Luz Andrade Correia. Sepultamento ontem.

Renato Tavares de Carvalho, 95 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Mário Freire de Carvalho e Helia Tavares de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Roberto José Sacerdote, 65 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Walter Sacerdote e Ernestina Sacerdote. Sepultamento hoje, Crematório Cerimonial de PinhaisPR, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Salvador Anisio Jungles, 74 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Jovino Jungles e Rosa Jungles. Sepultamento ontem.

Suzana Rodrigues do Nascimento, 54 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Antônio Rodrigues do Nascimneto e Jandira Gonçalves do Nascimento. Sepultamento ontem.

Tatiane de Fátima Antunes, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odair Antunes e Marilda Antunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Terezinha Leonirce Hevane dos Santos, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Marcelino dos Santos e Cristina Nahumiz Hevane. Sepultamento ontem.

Thalita Alexandra Menon, 29 anos. Filiação: Antônio Edval Menon e Rita de Cássia dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Zelinda de Amorim Cardoso, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otacílio Ferreira de Amorim e Cecília Ferreira de Amorim. Sepultamento ontem.

Zeni Tereza Pivovar, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Araújo e Ana Maria de Araújo. Sepultamento ontem.