Acyr Bordinhao, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Attilio Bordinhao e Maria Ferreira Bordinhao. Sepultamento ontem.

Acyr Lamour, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Olívio Lamour e Paulina Pereira Lamour. Sepultamento ontem.

Adjamar Lucy Gonçalves, 66 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Nivaldo Hermogenes Pinto e Joana Soares de Lima Pinto. Sepultamento ontem.

Ana Maria dos Santos Franca, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Moreira dos Santos e Leonor Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Ana de Lourdes Zinher, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Zinher e Anna de Franca Zinher. Sepultamento ontem.

Anthony dos Santos de Andrade, 3 dias. Filiação: Valdilei de Andrade Soares e Márcia Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Antônia Ribeiro Melograna, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ribeiro e Dimingas Alvares Ribeiro. Sepultamento ontem.

Arlei Braz Rocha, 39 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Braz dos Anjos Rocha e Arlete Helena Bianchini Rocha. Sepultamento ontem.

Casemiro Kindzierski Huk, 77 anos. Profissão: impermeabilizador(a). Filiação: André Huk e Eugenia Kindzierski Huk. Sepultamento ontem.

Eliana Silva Fleury, 72 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Leo Nunes da Silva e Carmen Therezinha Silva. Sepultamento ontem.

Elinilson Lopes Espineli, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eloil Lopes Espineli e Iolanda Cláudio Espineli. Sepultamento ontem.

Elisete Duarte Moreira, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Duarte e Orbelia Bueno Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Esmailda Cipriano de Souza, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim de Souza e Luzia Cipriano de Souza. Sepultamento ontem.

Félix Kuakoski, 85 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ignácio Kuakoski e Mariana Kuakoski. Sepultamento ontem.

Flávio Silva de Jesus, 36 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Antônio Josias Pereira de Jesus e Rosemar Silva de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Florineti Xavier Almendros, 93 anos. Filiação: Manoel Xavier e Rita Xavier. Sepultamento ontem.

Franklin Roberto Leal, 40 anos. Profissão: musico. Filiação: Ademar Francisco Leal e Elizabethi Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Genesio Vicente, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Vicente Filho e Dolores dos Santos Vicente. Sepultamento ontem.

Irio Longarete, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ângelo Longarete e Benta Marques Longarete. Sepultamento ontem.

João Carlos Camargo, 75 anos. Filiação: Aristides Jordani Camargo e Eugenia Kardinski Camargo. Sepultamento ontem.

João Claudionor, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abílio Claudionor e Maria José. Sepultamento ontem.

Joval de Paula Souza Sobrinho, 93 anos. Profissão: técnico têxtil. Filiação: Orlando de Paula Souza e Martha Marsgalck. Sepultamento ontem.

Jucelia da Silva de Souza, 68 anos. Filiação: Pero Lino da Silva e Judite Bueno da Silva. Sepultamento ontem.

Jurema Alves dos Santos, 45 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: João Izidoro dos Santos e Diva Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Laura Rodrigues Sicuro, 6 anos. Filiação: Adilson Rodrigues da Anunciação e Andriele de Andrade Sicuro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Luiz Cláudio Capote, 64 anos. Filiação: Ciro de Oliveira Capote e Maria Conceição Capote. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela São Lucas.

Luzia dos Santos Rodrigues, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Domingos Marcondes dos Santos e Maria Joana Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Manoel Taborda Ribas, 86 anos. Filiação: Cesoste Taborda Ribas e Escolstica Taborda Ribas. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Quadros, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Francisco de Quadros e Ana Francisco de Quadros. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda.

Maria Conceição Porfírio, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemiro Luciano de Paulo e Luíza Rosa de Paulo. Sepultamento ontem.

Maria Francisca Pereira Silva Valente, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Rodrigues Siva e Maria de Nazaré Pereira Silva. Sepultamento hoje, Cem. Municipal.de Paranaguá, saindo da Cap. Municipal.paranagua.

Maria Pereira de Lima de Almeida, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Pereira de Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Martinho da Rosa, 70 anos. Filiação: Maria da Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Joinvile, saindo da Capela Municipal de Joinvile.

Mauro Maravalhas, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Francisco Maravalhas Neto e Ilka Cerqueira Lima Maravalhas. Sepultamento ontem.

Mutsuo Honda, 90 anos. Filiação: Masao Honda e Chiuako Honda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2.

Noeli da Cunha, 56 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Miguel da Cunha e Carolina Kozoski. Sepultamento ontem.

Olivia Cruzara, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Biscouto e Rosa Barichello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Osvaldo Siqueira, 80 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: André Siqueira e Maria Francisca Siqueira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano.

Rosa de Madureira Cracco, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Numeriano Madureira e Adelaide Gouveia. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Rosil Jesus do Nascimento Ferreira, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Alexandre Manoel do Nascimento e Clarinda Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Rosilda Cavalli Schultz, 78 anos. Filiação: Benevenuto Cavalli Costa e Rosa Bini Cavalli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Rubens Aires de Ramos, 52 anos. Filiação: Acir Aires de Ramos e Ana Rosa Ramos. Sepultamento ontem.

Sebastião Bueno Kechejoski, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Altino Bueno de Camargo e Vanda Kechejoski. Sepultamento ontem.

Sérgio Rodrigues Martins Marino, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lucas Rodrigues Martins e Mercedes Marino Rodrigues. Sepultamento ontem.

Terezinha Barbosa de Morais, 54 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Alexandre Barbosa e Beatriz da Rocha Lourdes. Sepultamento ontem.

Valéria Vieira, 78 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Juvenal José Vieira e Matilde Lieder Vieira. Sepultamento ontem.

Vanderlei Antônio Caetano de Faria, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cleidiomar da Silva Faria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Igreja Anjo da Guarda – Cachoeira.

Vera Regina Vianna Braz Arrotheia, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Iracy Ribeiro Vianna e Edith da Silva Vianna. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Walda Caldas Barbosa, 97 anos. Filiação: Waldomero de Menezes Caldas e Raimunda Amorim Caldas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wilson Antônio da Silva, 80 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: ADiógenes Abelardino da Silva e Jandira Moreira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José.

Zaqueu Nunes, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Clarice Nunes Fagundes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Quarto Centenario de Bandeirantes D Oeste.