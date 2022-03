Anna Alice Gonçalves Afonso, 18 horas. Filiação: Cleyton Felipe Afonso e Karina Cadena Gonçalves. Sepultamento ontem.

Baldoino Dantas de Lima, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sizenando Travassos de Lima e Maria Clara Dantas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Benedito Cezario Gomes, 83 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Cezario Gomes e Maria Honoria Gomes. Sepultamento ontem.

Bernadette Therezinha Cavassin Ribeiro, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Cavassin e Elvira Ceccon Cavassin. Sepultamento ontem.

Braulio Alves do Prado, 76 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Alves do Prado e Frida Vicente do Prado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Cassiano Berre dos Santos, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Belmiro Berre dos Santos e Virgínia Clara do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Pinheirinho Maria Angélica CuritibaPR.

Davina Santos Estansk, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José dos Santos e Geraldina dos Santos. Sepultamento ontem.

Denise Bueno Faria, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Faria e Brigida Bueno Faria. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Silveira, 56 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Silveira e Maria da Luz Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Sala Manaca – Memorial Luto Curitiba (PR).

Elfrida Pereira Moreira, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Pereira de Matos e Lina Pereira de Matos. Sepultamento ontem.

Fernando Ricard Wessler, 41 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Olívio Wessler e Zuleide Jeremias Wessler. Sepultamento hoje, Cemitério Distrito de Graciosa/ Paranavai, saindo da Capela Prever Paranavai.

Geralda Hubner Rodrigues, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermenegildo Hubner Miranda e Eulaia Hubner Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Heloisa de Assis Brum, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Brum e Maria Izabel de Assis Brum. Sepultamento ontem.

Ildo Franca Sampaio, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Oswaldo Alves Sampaio e Alvina Franca de Sampaio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Jane Aparecida de Araújo Bueno, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Porfírio de Araújo e Delzina de Souza Araújo. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Jane Teresinha Oliveira Moreira, 67 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Rosa Moreira e Cenira Oliveira Moreira. Sepultamento ontem.

Jefferson Roberto Kulig, 54 anos. Profissão: designer. Filiação: Roberto Genesio Kulig e Ione Odette Ferreira Kulig. Sepultamento ontem.

Jerson Augusto Dea, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otacílio Dea e Evanira Pereira Dea. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

João Komar, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Miguel Komar e Ana Krominski Komar. Sepultamento ontem.

João Maria Leal Padilha, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Pinto Leal Padilha e Eulália Gonçalves Padilha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Igreja Evangélica Curitiba CICPr.

José Augusto Weber, 75 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Durval Weber e Rosa Age Weber. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela do Municipal de Campo Largo.

José Enrico Campos de Andrade, 1 anos. Filiação: Johnny Rodrigues de Andrade e Bruna de Sousa Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

José dos Santos, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leopoldino João dos Santos e Ana Luisa dos Santos. Sepultamento ontem.

Josephina Carneiro, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guido Basso e Bernardina Maria Correa. Sepultamento ontem.

Lais de Miranda Cardoso, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Noronha Miranda e Elza Rodrigues de Miranda. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Luiz de Souza, 85 anos. Profissão: locutor(a). Filiação: Antônio de Souza e Anna Puchta de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Márcio Pereira Mendes, 46 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Darci de Paula Mendes e Maria de Lourdes Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Alice Zanatta Aranha, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Zanatta e Elidia Bernini Zanatta. Sepultamento ontem.

Maria Matos dos Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vitor Matos e Margarida Amália da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Dias dos Santos, 74 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Dias da Silva e Helena Alves Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo de Igreja do Evangelho Quadrangular – Boqueirão – Curitiba (PR).

Maria Vilma Góes Ferreira, 60 anos. Profissão: assistente. Filiação: Francisco Góes Filho e Liberata Alves de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Ipe.

Maria das Gracas Rocha Granado, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Cardoso Rocha e Lourdes Rocha da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Maria de Jesus Rosa do Rosário, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Euclides José Rosa e Leriana Rosa. Sepultamento ontem.

Moacir Benedito Mocelin, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Eduardo Mocelin e Hilda Novello Mocelin. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Mozart da Silva, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cardoso da Silva e Joana Pires Prestes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Memorial Luto Curitiba.

Neide Biscaia Pereira, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carlos Pereira e Ivone Biscaia Pereira. Sepultamento ontem.

Nora Nei Dutra, 68 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Hidemburgo Pereira Dutra e Maria Francisca Dutra. Sepultamento ontem.

Orlando Carneiro, 78 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Custodio Carneiro e Ildenira Carneiro. Sepultamento ontem.

Paulo Angelin Ramos, 87 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Creso de Souza Ramos e Helena Angelin Ramos. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Moreira, 62 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Eurico Moreira e Cleonice Soldi Moreira. Sepultamento ontem.

Pedro Barbosa da Silva, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Moizes Barbosa Sá Silva e Ana Brasilina da Silva. Sepultamento ontem.

Rafael Rosa de Lima, 84 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Rosa de Lima e Ana Malucelli de Lima. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo de Barracao da Igreja Santa Rita – Morretes.

Rosely de Amorim, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Belarmino de Amorim e Anilda Célia Fischer de Amorim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Saul Byron, 89 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Reynaldo Zacarias Byron e Maria Magdalena Byron. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Sérgio Eduardo Guimarães Soares da Silva, 87 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Juvêncio Soares da Silva e Enna Guimarães Soares da Silva. Sepultamento ontem.

Soeli do Carmo Querino, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Brásílio Querino e Darcilia Terezinha do Nascimento. Sepultamento ontem.

Tereza Nogo Seque Haisi, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Nogo Seque e Francisca Taborda Nogo Seque. Sepultamento ontem.

Wesley Pereira Maran, 42 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Moacir Maran e Odete Maran. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.