Amarildo Pereira Trindade, 59 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Pereira Trindade e Francisca Fraga Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Antônio Carlos Alves de Lima, 59 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Mário Alves de Lima e Edite Sales de Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Cadena da Silva, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cadena da Silva e Rosalina Cadena da Silva. Sepultamento ontem.

Aurora Strapasson Torres, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Strapasson e Josefina Marangoni Strapasson. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo de Cemitério de Campo Largo.

Benedita de Aparecida Barboza, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Honório da Silva e Antônia Bueno da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Bruno Naoto Toita Koga, 31 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Gilson Hiroyuki Koga e Doris Toita Koga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Carlos William Miguel Ramos, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fábio Ramos e Juliane Aparecida Miguel. Sepultamento ontem.

Claudinei Soares, 42 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Expedito Soares e Maria Aparecida Soares. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Cleyton de Jesus Souza Moreira, 23 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Pedro Moreira e Ivoneli Fabrício de Souza Moreira. Sepultamento ontem.

Danusia Galarda, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casimiro Galarda e Lídia Galarda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Delci Lemos de Macedo, 80 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Junio Lobato de Macedo e Julita Lemos de Macedo. Sepultamento ontem.

Denise do Rocio Pitella Navarro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cidinei Francisco Pitella e Afife Zaidan Pitella. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Dilson Thibes de Meira, 65 anos. Filiação: Leonel Thibe de Meira e Maria Cordeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal. de Fraiburgo – Santa Catarina, saindo da Capela Municipal. de Fraiburgo – Santa Catarina.

Dinora Ferri Joroski, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Attilio Ferri e Cândida Ferri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Dionísio Derevetzkei, 61 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Basílio Derevetzkei e Ottilia Derevetzkei. Sepultamento ontem.

Domingos Benato, 81 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Ancelmo Benato e Ancelmo Benato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Eliana Inêz Ravache de Aguiar, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arno Ravache e Zelide Breda Ravache. Sepultamento ontem.

Elizabeth Kolosovski, 70 anos. Profissão: monitor(a). Filiação: Demétrio Kolosovski e Eloina Kolosovski. Sepultamento ontem.

Eros Pierin, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Salvador Pierin e Helena de Souza Pierin. Sepultamento ontem.

Evaldir Pereira de Souza, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Francisco Pereira de Souza e Rosa Pereira. Sepultamento ontem.

Geraldo Sabino de Andrade, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Felício Sabino de Andrade e Janette Leite de Andrade. Sepultamento hoje, Água Rasa- São Paulo, saindo da Capela em Água Rasa- São Paulo.

Henrique Gaetano Andrade de Bortoli, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alexandre Marcos Roberto de Bortoli e Magna Andrade de Bortoli. Sepultamento hoje, Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Municipal de Campina Grande do Sul.

Iara Barboza Ferreira, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wilson José Ferreira e Alaide Barboza Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Ingeborg Siegried Klemz, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sigfrid José Worfel e Martha Worfel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Iracema Soares do Amaral Cardoso, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martiniano do Amaral e Isaura Soares do Amaral. Sepultamento ontem.

Isolde Tummler, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teobaldo Otto Tummler e Cecília Tummler. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Jahir Gouvea de Ramos, 76 anos. Filiação: João Gouvea de Ramos e Adelina Alves de Ramos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jorge Cordeiro dos Santos, 41 anos. Filiação: Bertolino Lopes e Amélia Lopes. Sepultamento ontem.

José Arquias Coelho, 67 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Erosina Martins Coelho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Josiel Rosa, 40 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José de Oliveira Rosa e Joseli do Rocio Rosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Judite Nazarovicz de Melo, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Nazarovicz e Carolina Nazarovicz. Sepultamento ontem.

Leonides Hasse, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Franzoi e Amabile Franzoi. Sepultamento ontem.

Lídia Valeski Kuznyk, 77 anos. Profissão: diarista. Filiação: Miguel Valeski e Genoveva Rimsza Valeski. Sepultamento ontem.

Lúcia Thereza Delay, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Carlos Milano e Maria Milano. Sepultamento ontem.

Luciane Cristina Siewert, 33 anos. Profissão: assistente financeiro. Filiação: Vilmar Valdir Siewert e Aparecida Casagrande Siewert. Sepultamento ontem.

Marcelo Alves, 39 anos. Filiação: Darci Alves e Irene Gonçalves Alves. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante Alm.tamandare.

Márcio Aparecido da Silva, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nilo Alves da Silva e Maria de Lourdes Ornela da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula – CuritibaPR.

Marcos Domingos Verterb Faria, 61 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Pirino Verterb Faria e Ana Verterb Faria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Marcos Leite Azevedo, 59 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Mário Leite Azevedo e Anezia Eugenia Azevedo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Carmos do Rio Claro- Mg, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Maria Conceição de Limas, 68 anos. Filiação: Vergilho Cipriano da Luz e Helena Dias dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Adriana (Colombo).

Maria Ivo, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Lotero e Leopolda Lankiewicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Maria de Lourdes Macedo Pacheco, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Borges de Macedo Filho e Anita Borges de Macedo. Sepultamento ontem.

Marlene Santana, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pinto Santana e Felicidade Galdino Santana. Sepultamento ontem.

Maurício Francisco Ribeiro Pontes, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Sylvio Francisco Pontes e Lea Ribeiro Pontes. Sepultamento ontem.

Miguel Hélio Gabardo, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Basílio Gabardo e Joana Gabardo. Sepultamento ontem.

Natalio Lemes da Rocha, 92 anos. Profissão: militar. Filiação: Ramao Pereira da Rocha e Cristina Lemes da Rocha. Sepultamento ontem.

Noêmia Vieira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vieira e Rosa Stadler Vieira. Sepultamento ontem.

Okiro Marcílio de Oliveira, 75 anos. Profissão: gerente. Filiação: Manoel Marcílio de Oliveira e Iolanda Zaniolo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Olga Pereira, 78 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Gonçalves Teixeira e Joana Gonçalves Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Pablo Lemos dos Santos, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Neila Lemos dos Santos. Sepultamento ontem.

Rafael Mendes, 33 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Sebastião Mendes Filho e Izabel Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Regiane Martins de Almeida, 38 anos. Filiação: José Ailto de Almeida e Cicera Martins de Souza de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rogério Luiz Kumlehn, 61 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Mário Ney Jumlehn e Gisela Boehn Kumlehn. Sepultamento hoje, Crematório Catarinense (Jaraguá do Sul (SC)), saindo da Cap Com Maria Leier.

Roza Luca, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Luca e Ângela Grande Luca. Sepultamento ontem.

Samara Jaouhari, 38 anos. Profissão: nutricionista. Filiação: Adolfo Jaouhari e Anice Jaouhari. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Santina Vieira Tavares Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Tavares e Vitória Vieira Santos Tavares. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Suelen Nizel Rocha, 31 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Orestes Rocha e Sandra Rosa Nizel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida, Curitiba(PR).

Sueli Terezinha de Oliveira, 76 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Alfredo Luvizotto e Josefina Luvizotto. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Bom Pastor / Piraquara.

Zayn Ribeiro Barbosa, 1 anos. Filiação: Rafael Alexander Barbosa e Aline Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Zilar Dias Godoy do Nascimento, 68 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Manoel dos Santos Godoy e Ondina Cardoso Godoy. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de ParanaguáPR.