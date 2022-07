Abimar Mattozo da Silva, 82 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Osmar Mattozo da Silva e Abiriah Mattozo da Silva. Sepultamento ontem.

Amilton Gonçalves Cordeiro, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Gonçalves Cordeiro e Rosa Zampieri Cordeiro. Sepultamento ontem.

Anderson Alcebiades da Cruz, 44 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Adir de Jesus Cruz e Nelia Maria Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Aracy Aparecida dos Santos, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Mahs e Maria Magdalena Mahs. Sepultamento ontem.

Arnaldo Novaes Falanga, 67 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Arnaldo Falanga e Geny Novaes Falanga. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Azaury Rodrigues Novo D Almeida, 89 anos. Filiação: Rosalvo Rodrigues Novo e Elvira Martins Rodrigues Novo. Sepultamento ontem.

Cícero Liberato dos Santos, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Liberato de Morais. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário ColomboPR.

David Marx de Souza Santos, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Braulio Augusto de Souza Santos e Sueli Platner de Souza Santos. Sepultamento ontem.

Derci Costa Lopes, 83 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: João Batista Costa e Messias Sant Ana Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Edson de Oliveira, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Frazao de Oliveira e Izabel da Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Egnaldo do Espírito Santo, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alivino do Espírito Santo e Matilde Teixeira do Espírito Santo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Barra do Garca.

Heitor Mário Martins, 72 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Albino Martins e Maria de Lourdes Martins. Sepultamento ontem.

Hélio Maurício Bento, 45 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Bento e Maria Zélia Bento. Sepultamento ontem.

Hilda Backes da Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olavo Francisco Backes e Antônia da Silveira Dutra. Sepultamento ontem.

Hilda Gaio Bida, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matias Gaio e Eliza Rosa Gaio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ivone Drebes Landmeyer, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theobaldo Drebes e Elizabetha Drebes. Sepultamento sexta-feira, 8 de julho de 2022 às 17hh, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

João Colaco, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ovídio Colaco e Arminda Gomes Colaco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

João Gonçalves de Oliveira, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Brásílio Gonçalves de Oliveira e Maria da Conceição Pires. Sepultamento ontem.

João Guilherme Cardoso dos Santos, 17 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Eduardo Guimarães dos Santos e Evelin Cardoso Bombilho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capel 02 Santa Cândida.

João Luiz Santos, 62 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Luiz Carlos Santos e Ivanilde Moser Santos. Sepultamento ontem.

José Alberto Growoski, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Growoski e Lúcia Belotto Growoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

José Augusto Enes Coelho, 69 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Augusto Fernandes Coelho e Maria Enes Gonçalves. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio GrandePR, saindo da Capela Memorial Luto CuritibaPR.

José Sampaio da Costa Barros, 88 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Arlindo Garcia Costa Barros e Else Sampaio da Costa Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Jucemar Rodrigues dos Santos, 40 anos. Filiação: José das Neves dos Santos e Catarina Mariano Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Júlio César Maniao, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel Rodrigues Maniao e Conceição Eufrazio Maniao. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Laudelina Alves Pires, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Pires e Durvalina Alves Meira. Sepultamento ontem.

Luiz Fernandes de Mello, 71 anos. Profissão: fiscal operacional. Filiação: João Ferreira de Mello e Izabel da Luz Mello. Sepultamento ontem.

Manoel Romão, 90 anos. Profissão: segurança. Filiação: Pedro Marcelino da Silva e Altina Cardoso. Sepultamento ontem.

Márcia Maria Pinto Kalil Ferreti, 58 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Peres Kalil e Maria Áurea Pinto Kalil. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Maria Eduarda Cardoso Bernardes de Oliveira, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Carlos Alberto Bernardes de Oliveira e Melmar da Silva Cardoso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Vaticano/ Almirante Tamandaré.

Maria Helena Ghirotto Zanotin, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Ghirotto e Maria Marcelina. Sepultamento ontem.

Maria Kauling, 90 anos. Filiação: Bernardo Kauling e Elisabeth Buss Kauling. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Divina Providência/ Ahu.

Maria da Luz Amaral, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvestre Franco de Lima e Durvalina do Amaral. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria das Dores Oliveira, 77 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Batista Filho e Joaquina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Paroquial da Paz.

Mário Torres Pereira, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Rodrigues Pereira e Nair Fernandes Torres Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Vertical.

Mercedes de Toledo Mattos e Silva, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cândido Casimiro de Mattos e Margarida Salles de Toledo Mattos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Noel da Silva, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Guilhermino Silva e Maria Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Odir Marcílio de Oliveira, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Nordovir Alcídio de Oliveira e Januária Machado de Oliveira. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo da Cap Municipal de Tijucas do Sul.

Oscar Kunio Ikeda, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Yoneo Ikeda e Miya Ikeda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Osmar Oliveira Adão de Souza, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Adão de Oliveira e Vanilda Oliveira de Souza. Sepultamento ontem.

Reinaldo Pereira, 76 anos. Profissão: desenhista. Filiação: Nascimento Marcílio Pereira e Antônia Nunes Pereira. Sepultamento ontem.

Renato José Ramos, 83 anos. Profissão: bioquímico(a). Filiação: José Antunes Ramos e Maria Antonieta Antunes Ramos. Sepultamento ontem.

Rosnei Kujava Glinski, 44 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alvino Bernardo Glinski e Maria Madalena Kujava Glinski. Sepultamento ontem.

Sandra Emília Raid, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cleide de Campos Raid e Aparecida Sade Raid. Sepultamento ontem.

Santinho Gonçalves Nunes, 86 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Fernandes Gonçalves Nunes e Maria Fermina de Queiros. Sepultamento ontem.

Silmara da Silva Amaral, 41 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Antônio Juracy Bahia do Amaralo e Rocilda Palheta da Silva. Sepultamento ontem.

Terezinha Ferreira Hack, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Ferreira Prestes e Natália Ferreira Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará.

Thereza Purkotte Viana, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Purkotte e Angelina Costa Purkotte. Sepultamento ontem.

Vilson João Mosca, 69 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Laércio Mosca e Elza Ferracini Mosca. Sepultamento ontem.

Wilton Luiz Antunes, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Djalma Antunes e Catarina Antunes. Sepultamento ontem.

