Adelaide Vasconcellos Smanhotto, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Faustino Vasconcellos e Emília Mazaro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capéla 01 Água Verde.

Alexandro dos Santos, 31 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Edegar Monteiro dos Santos e Dalva Maria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

Altino Fonseca, 87 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José Claro da Fonseca e Aurora Soares da Fonseca. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio GrandePR, saindo da Capela Sala Jacaranda Memorial Luto CuritibaPR.

Amir Botarin Cordeiro, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Emílio Cordeiro e Olinda Donadello Cordeiro. Sepultamento ontem.

Andréa Scandelari, 45 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Júlio César Scandelari e Iris Risson. Sepultamento ontem.

Antônia Resta, 85 anos. Filiação: Vicente Resta e Cecília Todisco Resta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Aracy Alves Correa, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves Campina e Elvira Becker Campina. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Arcidia da Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matheus Simões e Serafina Mendes. Sepultamento ontem.

Benedito Sabino de Pádua, 82 anos. Profissão: servente. Filiação: Onofre Sabino de Pádua e Alice dos Santos de Pádua. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Bonifácio José Gallotti, 92 anos. Filiação: Pedro Ivo Gallotti e Nathalia da Silva Gallotti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Carmen Cibeller Guidetti Zeni, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paulo Guidetti e Ermelinda Tamburi Guidetti. Sepultamento ontem.

Catarino Domingues, 78 anos. Filiação: Benedito Domingues e Amélia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Consuelo Ribeiro Trovao Fraiz, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Fraiz e Sara Ribeiro Trovao Fraiz. Sepultamento ontem.

Daniel Vinícius de Paula Dias, 19 anos. Profissão: militar. Filiação: Sandro Luís Dias e Adriana Marcela de Paula. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

David Chicora, 32 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ilze Aparecida Chicora da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Vati Cano Altimirante Tamandaré.

Edela Dalman Turbay, 63 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Evald Dalman e Ella Huhn Dalman. Sepultamento ontem.

Emília Lezman, 76 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Nicolau Lezman e Antônia Senkio Lezman. Sepultamento ontem.

Eni Vitória Jarschel, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marques Sobrinho e Augusta Mendes Marques. Sepultamento hoje, Cemitério Irineopólis, saindo da Capela Cemitério Irineopolis.

Francisco Kikuo Karakawa, 77 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Tadao Karakawa e Tamae Koada. Sepultamento ontem.

Jandira Mundstock, 63 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ari Armindo Mundstock e Iria Inca Mundstock. Sepultamento ontem.

Jandira de Paula Cruz, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Napoleão de Paula Bandeira e Edemira Florêncio Bandeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jean Fernando Pereira Santos, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: David Pereira Santos e Vera Lúcia Santos. Sepultamento ontem.

Joelson Vieira dos Santos, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: João Nadir Vieira dos Santos e Zenilda dos Santos. Sepultamento ontem.

Jorge Rohrbacher, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Afonso Rohrbacher e Rosa Rohrbacher. Sepultamento hoje, Cemitério da Trigolandia, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Ipe.

Kaique da Silva Vargas, 30 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Ediomar Batista Vargas e Ivania Lelles da Silva Vargas. Sepultamento ontem.

Leoncilea Romero de Alencar, 89 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Manoel Lopes de Alencar e Namir Romero de Alencar. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Lourdes Ribeiro da Silva, 86 anos. Filiação: Izidoro Ribeiro da Silva e Francisca Mansania de Faria. Sepultamento ontem.

Lourival Gomes da Silva, 88 anos. Profissão: militar. Filiação: Maximo Gomes da Silva e Jandira Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz Alexandre Barbosa dos Santos, 35 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Adilson Benedito Sampaio dos Santos e Maristela Barbosa dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Barcelona da Lapa PR, saindo da Capela Municipal da Lapa PR.

Luiz Ricardo Marodim, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arcy Darcy Marodim e Normelia Marodim. Sepultamento ontem.

Márcia Margarida Pereira Guimarães, 50 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Valdercino José Pereira e Maria Neusa Fagundes Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Alice de Lima, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclydes Teixeira e Alice Nicolino. Sepultamento ontem.

Maria José Martins, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Miguel Martins e Maria Carlinda Baggio Martins. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Rio Negro.

Maria Vitória Santana Souza, 3 anos. Filiação: Diego Correia de Souza e Jucidalva Santana Nogueira. Sepultamento ontem.

Maria de Lourde Moreira de Carvalho, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Costa Moreira e Maria Madalena Dee Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Maria do Carmo Lemos, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Eurico Lemos e Esmelindra da Cruz Lemos. Sepultamento ontem.

Marli Rodrigues Assunção, 51 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Silvestre Rodrigues Assunção e Rosa Hirt Assunção. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Miguel Abraao dos Santos, 2 mes(es). Filiação: Denise dos Santos. Sepultamento ontem.

Miguel Gaioski, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leonardo Gaioski e Gabriela Gaioski. Sepultamento ontem.

Nazaré Aparecida Bueno, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Honório e Maria Genoveva Nogueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nicanor Paulo Ribeiro, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Marcelino Paulo Ribeiro e Benedita Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

Nicolau Dionizio Kochan, 90 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Kochan e Perakevia Simianko. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Olga Lopes da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Lopes Policeno e Trindade Theodora da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo PR.

Pedro Altair Radachenski, 58 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Gervano Radachenski e Maria de Lourdes Gabardo Radachenski. Sepultamento ontem.

Pedro Henrique Stadler da Siva, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Paulo Leandro da Silva e Evelyn Cristialize Dutra Stadler da Silva. Sepultamento ontem.

Philomena Schuly, 90 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Francisco Schuly e Maria Schuly. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Rodrigo Gabriel de Souza Oliveira, 18 anos. Filiação: Juliano Melquesedeque Arruda de Oliveira e Tatiane de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Caminho do Ceu, saindo da Capela Cemitério Municipal Caminho do Ceu.

Rosalina Bernardina de Jesus, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Higino e Belarmina Bernardina de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Mortuária Alto Boqueirão CuritibaPR.

Terezinha Vitoriano Nichetti, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José Vitoriano e Araci de Souza Vitoriano. Sepultamento ontem.

Terezinha de Jesus Martins Moreira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Machado Martins e Maria Benedita da Silva Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Vicentina do Couto Melo, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Emidio do Couto e Ana Furtunato Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Associação Moradores Uberaba.

Vitor Martins Carvalho, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Marcolino Martins Carvalho e Benvina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Wilson Júnior Massaro, 40 anos. Filiação: Wilson José Massaro e Maria da Conceição Pussi Massaro. Sepultamento ontem.

Wilson Lopes Morais, 55 anos. Filiação: Cristiano Gaspar de Moraes e Izaura Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Amigo do Bairro Pinheirinho R. Francisco Novik Nº. 300.

Zeni Calixta de Lima, 69 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Manoel Vicente de Lima e Ana Calixta de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Zilda Bohnn, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cândido Machado e Rosa Rocha Machado. Sepultamento ontem.