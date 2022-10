Alfredo Vieira, 82 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: Cleto Vieira de Andrade e Generosa Pereira de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Almiro Nicolodi, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ernesto Nicolodi e Anna Nicolodi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Antônio Carlos Morato Baddini, 91 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Joaquim Baddini e Aracy Morato Baddini. Sepultamento ontem.

Antônio César Padilha, 52 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Otávio dos Santos Padilha e Nair Parabotchey Padilha. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aurora de Almeida Silva, 93 anos. Filiação: Tibúrcio Avelino de Almeida e Francisca Vieira Borba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Bruno Rafael Stoco, 27 anos. Profissão: auxiliar expedição. Filiação: Aglae Lea Stoco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela 04 Municipal do Água Verde.

Bryan Ladanhi Pereira, 1 anos. Filiação: Kaile Nunes Pereira e Ana Beatriz Cabeca Ladanhi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Colorado, saindo da Capela Colorado.

Carlito Ferreira Neto, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Ferreira Neto e Adelaide Luíza Ferreira. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Alves dos Santos, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Izaque Vidal dos Santos e Simone Alves Maia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo de Caopela Autodromo.

Daniel Serapião da Rocha, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Serapião da Rocha e Apparecida Casagrande da Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Diva dos Santos, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Furtado dos Santos e Alzira Carvalho Furtado. Sepultamento ontem.

Elizabeth Afonso Amorim de Oliveira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Oliveira Amorim e Adélia Afonso Amorim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Fabrício Aguiar Chuery, 36 anos. Filiação: Victório da Silva Chuery Júnior e Silviane Aparecida Aguiar Ghuery. Sepultamento ontem.

Geraldo Natal dos Santos, 54 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Sebastião Soares dos Santos e Luíza Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Guadalupe Martinez Ramirez, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Enrique Martinez Sarini e Gladya Mabel Júlia Ramirez Andino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Helena Ayub Mellem, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miguel Calil Ayub e Glória Ayub. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Maria de Oliveira, 62 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Benedito de Oliveira e Clara Pavani de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Afonso de Freitas, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Freitas de Andrade e Francisca Afonso Sampaio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Abembar( Ass. Benef. dos M. da Barreirinha).

José Fernado Martins Carneiro, 79 anos. Profissão: militar. Filiação: Álvaro da Silva Carneiro e Alzira Rosa Carneiro. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

José Organek Struz, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Miguel Struz e Lídia Organek Struz. Sepultamento ontem.

Jurema Borba, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osíris Borba e Iolanda Maria Borba. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Leonel Matumoto, 92 anos. Profissão: militar. Filiação: Teraci Matumoto e Isaltina Martins Matumoto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela A.v.m.

Leonilda Tonin André, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Tonin e Pascoa Gerardo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Umuarama (PR).

Lourival Vanolli, 82 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Geraldo Vanolli e Itália Vanolli. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Luiz Alves da Silva, 57 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Joaquim Theodoro da Silva e Oricidia Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Lydia Charneski Raksa, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Charneski e Agostinha Charneski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Marcelino dos Santos, 81 anos. Profissão: atendente. Filiação: José Procópio dos Santos e Maria Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Glória de Almeida Serafim, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João de Almeida Filho e Wandecy Soares de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde CuritibaPR.

Maria Pereira da Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severiano Pereira da Silva e Senhorinha Angelica da Conceição. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Metropolitano Fazenda Rio GrandePR.

Maria Rodrigues de Moraes, 83 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Rodrigues de Moraes e Eva Sabina de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Miguel Bill do Amarante, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Jorge Ferreira do Amarante e Maria Bill do Amarante. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo de Igreja São João Batista , Caximba.

Orlinda Maria Bernardes, 87 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Toribio Ergel Bernardes e Maria da Costa Bernardes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Palmira Dina da Conceição, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Terto Filho e Dina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Bairro Novo//curitiba.

Ronival Marques, 49 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Angelino Marques e Esmeria Penteado Marques. Sepultamento ontem.

Roseli Nascimento Oliveira Pinheiro, 50 anos. Filiação: Angelino Maciel de Oliveira e Maria Nascimento Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Unilutus Almirante Tamandaré (PR).

Rosilma Przcybyla de Barros Ramos, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Przcybyla e Marilene Rocha Przcybyla. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Mortuária Monte das Oliveira – Pinheirinho.

Samarina Paula Venâncio, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Venâncio das Gracas e Vera Lúcia Konart das Gracas. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sílvio Luiz Scroch, 82 anos. Filiação: José Scroch Sobrinho e Iolanda Scroch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Suellen Paola dos Santos, 29 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Gonçalves dos Santos e Sueli de Fátima Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Bom Pastor / Piraquara.

Suzana Costa Reis Vieira, 61 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Edgar dos Reis Filho e Adele Costa dos Reis. Sepultamento ontem.

Valdinha Ferreira da Silva, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Euclides Ferreira da Silva e Rosa Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Valdir Ferreira Machado, 54 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Ferreira Machado e Maria do Carmo Azevedo Machado. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela São Rafael CICCuritibaPR.

Vânia Aparecida da Silva, 46 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Nelson Ribeiro da Silva e Jurema Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Veranice de Souza Mirmann, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar de Souza e Guiomar Felipe de Souza. Sepultamento ontem.