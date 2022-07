Acyr Ramos, 83 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Odilon Ramos e Albertina Morigeni Ramos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Agatha da Silva Nascimento, 4 mes(es). Filiação: Antônio Carlo Camargo Mascimento e Daiane de Almeida da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Quatro Barras PR, saindo da Capela Municipal de Campina Grande do SulPR.

Alcebiades Aguiar, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Aguiar e Ananias Cipriano Dias. Sepultamento ontem.

Alessandro Augusto dos Santos Carvalho Ramos, 51 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Bruno Antenor Carvalho Ramos e Maria Neuza Franca dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2.

Alexandre Gabriel de Oliveira da Silva, 16 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alessandro Ferrreira da Silva e Joyce Gabriela de Oliveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Alice Manuela Soczek Quinteiro, 1 mes(es). Filiação: Melchior José Quinteiro dos Santos e Michele Szczypior Soczek. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de ContendaPR.

Ana Barbiot Rosário, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Sebatiao Barbiot e Maria Ignez Fagundes Barbiot. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Campinhos de TunasPR, saindo da Capela Municipal de TunasPR.

Anderson Sebastião Martins de Oliveira, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Martins de Oliveira e Maria de Lourdes Andreata de Oliveira. Sepultamento ontem.

Angelina Vitek Ventura, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaristo Vitek e Estanislava Vitek. Sepultamento ontem.

Anna Duck, 83 anos. Profissão: doceiro(a). Filiação: Cornelius Froese e Aganeta Kliewer de Froese. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo de Igreja Metodista Boqueirão CurtibaPR.

Antônio de Oliveira Casaca, 99 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Joaquim de Oliveira Casaca e Maria da Conceição da Cruz. Sepultamento ontem.

Damião da Silva, 59 anos. Profissão: servente. Filiação: José Ferreira da Silva e Gercina Francisca da Silva. Sepultamento ontem.

Daniel Ribeiro Maritins Pereira, 16 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Gustavo Martins Pereira e Marisa Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Dejair Francisco Machado, 57 anos. Filiação: José Castorino Machado e Rosalina Moraes Machado. Sepultamento ontem.

Dinarte Rosa, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Rosa e Maria de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Memorial Santa Terezinha São Mateus PR.

Doraci Heimoski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Piassetta e Julieta Piassetta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Douglas Joel Trisnoski, 32 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Osvaldotrisnoski e Zair Almeida Trisnoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária do Noel.

Elza Alves Presse, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Itelvina Alves Coelho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Memorial Luto Curtiba Sala Manaca CurtibaPR.

Emerson Quadros, 44 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Aparício Marcelino Quadros e Maria da Piedade Quadros. Sepultamento ontem.

Estefano Piekarski, 81 anos. Filiação: Miguel Piekarski e Maria Mucharski Piekarski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Ezilda Fonseca dos Santos, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Santos da Fonseca e Irene Oliveira da Fonseca. Sepultamento ontem.

Guilherme Ribeiro da Silva, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marisa Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Gumercindo Vieira dos Santos, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Apolinária Vieira dos Santos. Sepultamento ontem.

Hélio Moreno, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Euclides Moreno e Jandira Zanati Moreno. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ilda Lemos Prado, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Dionísio Lemos Prado e Maria Alves Prado. Sepultamento ontem.

Iran da Costa Ennes, 70 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Durval Manhaes Ennes e Maria Stella da Costa Ennes. Sepultamento ontem.

Iria Audibert, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Dambros Tonieto e Graciema Dambros Tonieto. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ivo Gonçalves, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Febronio Gonçalves e Belmira Rocha. Sepultamento ontem.

Joana Maria dos Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Eloy Correa e Lazara Olympia de Jesus. Sepultamento ontem.

João Maria de Oliveira, 68 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Mauro José de Oliveira e Vivaldina Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Mortuária da Luz.

João Wolski, 84 anos. Filiação: Francisco Wolski e Catarina Bora Wolski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Joarez Gonçalves Almeida, 38 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João dos Santos Almeida e Maria Catarina Gonçalves Almeida. Sepultamento ontem.

Joscy Antônio Silva, 92 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Carlos Silva e Eva Euphasio da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Pereira Correa, 90 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Octávio dos Santos Correa e Anna Pereira de Miranda. Sepultamento hoje, Cemitério Barcelona da Lapa PR, saindo da Capela Municipal da Lapa PR.

Josemari Bressan Sonda, 73 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Irio Bressan e Anna Bressan. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Kayck César de Jesus Nunes, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos Alessio Anselmo Nunes e Antônia Aparecida de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do Municipal do Boqueirão.

Lina Maria Luise Schneider, 95 anos. Filiação: Adalberto Schneider e Madalena Schneider. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Lucas Henrique Justo da Silva, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jefferson Félix da Silva e Fabiana Justo Rebelato. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cambará, saindo da Capela Municipal de Cambará.

Lucinda Ito, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Minohati Toiomoto e Taqui Toiomoto. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Manuel Pereira Costa, 92 anos. Filiação: José da Costa Cardoso e Rita da Conceição Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Daura Gambetta Bellani, 86 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Fernando Gambetta e Tereza Zandona Gambetta. Sepultamento ontem.

Maria Faustina Ribeiro, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Antônio Ribeiro e Izabel Faustino Ribeiro. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Dom Bosco.

Maria Irene dos Santos, 74 anos. Filiação: Joaquim Alves de Oliveira e Laurentina de Melo Oliveira. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal.

Maria de Lourdes Coelho Serighelli, 93 anos. Profissão: agente comercial. Filiação: Joaquim Evilazio Coelho e Elvira Dias Coelho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Maribel Melani, 65 anos. Profissão: dentista. Filiação: Duilio Giuseppe Melani e Maria Terezinha Melani. Sepultamento ontem.

Mário do Nascimento, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João do Nascimento e Tereza Fernandes do Nascimento. Sepultamento ontem.

Marli Pacheco, 51 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Luiz Pacheco e Maria Massanetto Pacheco. Sepultamento hoje, Cemitério São Benedito Paranaguá (PR)., saindo da Capela do Cemitério São Benedito Paranaguá (PR)..

Martha Galdini da Cunha, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Galdini e Maria Cruzuleto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Matilde Porfírio Meireles, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vicente Porfírio e Maria Izabel Porfírio. Sepultamento ontem.

Nahyr Braga Dalagassa, 93 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Francisco Braga e Maria Caetana Braga. Sepultamento ontem.

Nair Cordeiro dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lucidio Gonçalves Cordeiro e Maria Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Nelson Zanlorenzi, 84 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Brasilino Zanlorenzi e Verônica Zanlorenzi. Sepultamento ontem.

Nilson Mendes, 82 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Arnoldo Mnedes e Hermínia Mendes. Sepultamento ontem.

Ocimar Nascimento dos Santos, 50 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Pedro Araújo dos Santos e Maria Solete do Nascimento dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Parque Metropolitano da Fazenda Rio GrandePR.

Oscarino Carvalho dos Santos, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: Sebastião Carvalho dos Santos e Oscarina Carvalho dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo Rogério de Mari Casagrande, 65 anos. Profissão: avaliador(a). Filiação: Claricio Paulo Casagrande e Annita de Mari Casagrande. Sepultamento ontem.

Pedro Voinarski, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Voinarski e Rosa Voinarski. Sepultamento ontem.

Rafael Soleviz, 81 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Estefano Soleviz e Ana Soleviz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roberto Iwamura, 84 anos. Profissão: medidor(a). Filiação: Kiyoji Iwamura e Sisaye Iwamura. Sepultamento ontem.

Ronisse Josephina Barbieri, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romeu Bocuti e Nadir de Freitas Bocuti. Sepultamento ontem.

Roseli Mercedes Dallicani, 73 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Antônio Toniolo e Josephina Polak Toniolo. Sepultamento ontem.

Silmara Celli, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ayrton Celli e Dinair de Mello Celli. Sepultamento sábado, 16 de julho de 2022 às 11:30h, Crematório Complexo de Pinhais Pinhais PR, saindo da Capela Unilutus Curtiba PR.

Sônia Maria Guimarães Marques, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hamilton Cunha Guimarães e Ivone Hilgenberg Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Theodoro Obrzut, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Obrzut e Margarida Obrzut. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Thiago Galdino de Souza, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Robison Pirres de Souza e Nilceia Galdino dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de AdrianopolisPR.

Valdir Henrique dos Santos, 46 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Sílvio Vieira dos Santos e Anália Henrique dos Santos. Sepultamento ontem.

Vanir Justino Ferreira, 88 anos. Filiação: Antônio Justino Ferreira e Lazara de Godoy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Verônica Ulbrich, 75 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Euclides Ulbrich e Maria Rodrigues da Luz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Waldemar Paulo de Conto, 83 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Paulo de Conto e Maria Tortato Conto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Zélia Kovalski, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Kovalski e Helena Kovalski. Sepultamento ontem.

Zulmira do Rocio Ramos, 72 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Maria Ramos e Maria Leonor da Silva Ramos. Sepultamento ontem.