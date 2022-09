Alessandra Maria Salturi, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Adir Salturi e Denize do Rocio Breda. Sepultamento ontem.

Alexandre Dias de Paula, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Douglas Portela Paula e Andréa Dias. Sepultamento ontem.

Anália Trevizan Afornali, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Trevizan e Anna Túlio Trevizan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Angelica Turbay Palodeto, 72 anos. Filiação: Albino Turbay e Alice Santos Turbay. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Antônio Claudinei Meretka, 58 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Francisco Domingos Meretka e Alvina Colaco Meretka. Sepultamento ontem.

Arlene Cunha Moura, 70 anos. Profissão: balconista. Filiação: Franquilino de Almeida e Cunha e Doralice de Almeida e Cunha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Aurindo Ferreira Neves, 74 anos. Profissão: lubrificador(a). Filiação: Josias Ferreira Neves e Ana Izaura Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Braz Batista de Lima, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Batista de Lima e Vitória Batista de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal do Água Verde.

Daniele Cristine Oliveira do Nascimento, 28 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ismail José Rodrigues do Nascimebnto e Maria de Fátima de Oliveira. Sepultamento ontem.

Deivison Samuel Mendes de Oliveira, 20 anos. Profissão: servente. Filiação: Edenilson Cordeiro de Oliveira e Sandra Maria Mendes. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Capela Mortuária Bom Jesus PiraquaraPR.

Dejair de Castro, 86 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Maria Dolores dos Santos. Sepultamento hoje, Adefinir, saindo de Assembleia de Deus/vila Esperanca.

Dervaz dos Santos, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Laudelino Vaz dos Santos e Sebastiana Aparecida Cordeiro. Sepultamento ontem.

Doracy Fernandes Buhrer, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Attilio Manoel Fernandes e Sibelia Fernandes. Sepultamento ontem.

Dulce de Assis Merink, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor de Assis e Elpidia de Assis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela da Igreja Assembléia de Deus do Pinheirinho.

Egnaldo Luís da Silva Machado, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carli Lorenzo da Silva e Maria Machado da Silva. Sepultamento ontem.

Enedina Peluso de Moura, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eliseo Peluso e Victorina J Ferreira. Sepultamento ontem.

Fabiano Moreira dos Santos, 35 anos. Profissão: soldador. Filiação: Fabiano Moreira dos Santos e Santa Vieira Fernandes dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Lamenha Grande em Almirante Tamandaré,PR.

Felina Marafiao dos Santos, 85 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Laurindo Marafiao e Antônia Marafiao. Sepultamento ontem.

Franciele Cordeiro e Silva, 29 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Joel Silva e Jocélia Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela Municipal 01 Santa Cândida CuritibaPR.

Gumercindo de Oliveira, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Santino José de Oliveira e Jesulinda Dourado de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Capela Municipal do Boqueirão.

Hiroshi Matuzaki, 82 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Yoshizuki Matuzaki e Nobuko Matuzaki. Sepultamento ontem.

Iara das Gracas Freitas, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Cezar dos Santos e Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Jéssica Terezinha Souza, 32 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Luiz Carlos Souza e Erenice Ribeiro do Vale Souza. Sepultamento ontem.

José Sidionir de Paula, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Tibúrcio Ramires de Paula e Ana Maria de Paula. Sepultamento ontem.

Lucas Ferreira, 19 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Rosângela Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Rua Professor Orlando Ferreira da Costa, 1056.

Luiz Carlos Ribeiro Branco, 62 anos. Profissão: tecelão(ã). Filiação: João Francisco Antunes Branco e Jacy de Lourdes Furtado Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Barrozo Marques, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Maurício Barrozo e Ignez Cazarin. Sepultamento ontem.

Mariana da Luz Andrade, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Trajano José da Rocha e Maria da Luz Malherbi do Nascimento. Sepultamento ontem.

Mário José Suzin, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Atilio Suzin e Amália Rissi Suzin. Sepultamento ontem.

Mauro Antônio Apolonio, 44 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio de Paula Apolonio e Heloisa Helena Dias Namora Apolonio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Fernandópolis Sp.

Milton da Silva Cândido, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Damas da Silva e Onofra Joana da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Nelza Cuban, 74 anos. Filiação: Guilherme Adalberto Cuban e Francisca Wasielvski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Nisilda Alves Porto, 82 anos. Profissão: ascensorista. Filiação: Antônio Alves Pereira e Maria Mamedes Ferreira. Sepultamento ontem.

Noêmia Idalina Pinheiro Lima de Burgos, 69 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Eladio Pinheiro Lima e Eleonora Pinheiro Lima. Sepultamento ontem.

Patricia Ribeiro Carneiro, 31 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Dirceu de Jesus Carneiro e Ester Ribeiro de Góes Carneiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Colônia Faria ColomboPR.

Roseli Fernandes Cruz, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Doralicio Fernandes e Leuci Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Rubem Espíndola Pires, 86 anos. Filiação: Jorge Lourenço Pires e Aide Espíndola Pires. Sepultamento ontem.

Sada Sueli Hakim de Oliveira, 65 anos. Filiação: Elias João Hakim e Dalila Nassar Hakim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Tereza Maria de Jesus, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Teixeira de Oliveira e Maria Raimunda de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Campo Mourão (Boqueirão).

Vera Lúcia Alves Martins, 69 anos. Profissão: diarista. Filiação: Sebastião Alves Martins e Maria Nunes Martins. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Vicente Korocoski, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Bernardo Korocoski e Maria Júlia Korocoski. Sepultamento ontem.

Vilmar Neckel dos Santos, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Neckel dos Santos e Leci dos Santos. Sepultamento ontem.

Vitória Iankoski Kulka, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Iankoski e Maria Iankoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Wilson Ferreira da Silva, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Ferreira da Silva e Maria Georgina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Cap Municipal de Araucária.

Zélia Vieira Walter, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jordelino Cardoso Vieira e Dorvina Coelho. Sepultamento ontem.

Zulmira Cassins Chaves, 89 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Guilherme Cassins Filho e Maria do Ceu Cassins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.