Alberto dal Cortivo, 94 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Bortolo dal Cortivo e Ermelinda dal Cortivo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, 59 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Antenor de Oliveira e Alicir Benedita Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Antônio Luiz Vieira, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Vieira Henriques e Iria de Jesus Almeida. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda / Almirante Tamandaré.

Ari de Oliveira Alves, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel de Oliveira Alves e Maria Auta de Oliveira Alves. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Aron Arthur Schuller, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Gustavo Francisco Schuller e Luíza Margarida Mohr. Sepultamento ontem.

Carolina Ceccon Mocelin, 97 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Pedro Ceccon e Izaura Cordeiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo de Cemitério Colônia Faria- Colombo (PR).

Caudinei Aparecido Anselmo, 44 anos. Filiação: Antônio Manoel Anselmo e Floraci Medeiro Anselmo. Sepultamento ontem.

Cecília Roseli Rudolf, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Alberto Rudolf e Maria Rudolf. Sepultamento ontem.

Cidionir Chaves de Andrade, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Odorio Alves de Andrade e Ursulina de Chaves. Sepultamento ontem.

Denise do Rocio Storrer Duarte, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Emílio Storrer e Maria Tereza Storrer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica – Maria Antonieta PinhaisPR.

Edenor Moacyr Klaumann, 77 anos. Profissão: técnico edificações. Filiação: Helmuth Klaumann e Jeny Frida Dettmer Kalumann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Elizabeth Alberti Marenda, 70 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Ricieri José Alberti e Roza de Almeida Alberti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Enderson Francisco de Oliveira Sá, 48 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Aparecido de Oliveira Sá e Maria da Conceição Cassemiro Sá. Sepultamento ontem.

Ernestina Lopes de Assis, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Vidal Lopes e Amélia Bales Lopes. Sepultamento ontem.

Eymard Pessoa de Oliveira, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José João Neiva de Oliveira e Maria das Neves Pessoa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Helena Pacheco Soares, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Serafim Soares de Lima e Josefa Fonseca dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Ingrid Magda Riedel Mendes, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Carlos Bernardo Riedel e Magdalena Bunese Riedel. Sepultamento ontem.

Jandira da Silva dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquuim Apolinário da Silva e Maria Cardoso da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Jenivaldo Osni de Matos, 44 anos. Profissão: mecânico de refrigeração. Filiação: Sebastião de Matos e Anair Lúcia de Matos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

João Maria de Lima, 75 anos. Filiação: Reinaldo Siqueira de Lima e Adelaide Conceição de Andrade. Sepultamento ontem.

Joaquim Teixeira, 91 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Benedito Teixeira da Silva e Maria Teixeira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Jorcelina Isaura dos Santos, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Valério dos Santos e Izaura Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Jorge Adelino Bernardo, 51 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Augustinho Bernardo e Laurentina dos Santos Bernardo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Associação Jardim Paranaense.

José Alexandre Cardoso Borges, 27 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Aramides Lúcio Borges e Maria Helena Cardoso da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Tabatinga / Tijucas do Sul, saindo da Capela Municipal de Tijucas do Sul.

José Roberto Araújo Pinto, 81 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Eulalio de Almeida Pinto e Nely de Araújo Pinto. Sepultamento hoje, em local a definir.

Judite Terezinha Vaz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Faria e Emma Biscoutto de Faria. Sepultamento ontem.

Justino Bueno de Laras, 90 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Valfrido Bueno Timotio e Serafina Pereira de Laras. Sepultamento ontem.

Leonildo Zolet, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Zolet e Zelide Rigotti Zolet. Sepultamento ontem.

Leonir Gomes, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Eugênio Batista e Efigênia Pedro Bom Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Lizete Erosa Tobias, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Erosa e Margarida Bittencourt Erosa. Sepultamento ontem.

Lúcio Alves Machado, 85 anos. Filiação: Afonso Alves Machado e Cecília Ferreira Cardoso. Sepultamento hoje, Cemitério Retiro Mandirituba, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Luiz Ângelo Tassi, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Santo Tassi e Adelaide Tassi. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Dalke, 62 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Pedrito Dalke e Leocadia Dalke. Sepultamento ontem.

Marcos Chila, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Deonizio Chila e Ortilia Mendes Chila. Sepultamento ontem.

Marcus Augustus Gomes do Nascimento, 52 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio do Nascimento e Maria José Gomes do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Gonçalves de Melo, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gonçalves e Ana Pereira Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Maria Zélia Mendes Cunha, 74 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Américo Mendes Cunha e Judite Paulina Mendes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Makro Planpo.

Maria da Penha Souza Mello, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felismindo Souza Netto e Domingas Maria de Souza. Sepultamento sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 16hh, Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Maria do Carmo Soares, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Faustino dos Santos e Geralda Ancantara. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Unilutue*/ Curitiba.

Marine Salette Trevisan Abdala, 26 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marco Polo Abdala e Jaqueline Márcia Trevisan Abdala. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Milton Alves de Lima, 83 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Custodio Alves de Lima e Maria Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Neuza Costa, 78 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Osvaldo Costa e Eugenia Costa. Sepultamento ontem.

Noêmia Xavier de Ataide, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ataliba Xavier de Ataide e Conceição Xavier de Ataide. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Odalia de Lima, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Edmundo Wagner e Izaura Hemples. Sepultamento hoje, Antônio Olinto, saindo de Igrej Assembleia de Deus – Jardim Viviane.

Paulo Roberto Ghignatti Mendes, 68 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Mendes e Coralia Ghignati Mendes. Sepultamento ontem.

Pedro Luís de Almeida Monteiro, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Monteiro de Macedo e Maria Socorro de Almeida Monteiro. Sepultamento hoje, em local a definir.

Roberto Luiz Pereira Rieck, 48 anos. Filiação: João Rieck e Maria Áurea Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roger Huberto Batista, 24 anos. Filiação: Luciano Batista e Beatriz Huberto Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Borda do Campo, saindo da Capela Paroquial Borda do Campo Sjp.

Romulo Yukio Fujizaki, 29 anos. Profissão: estudante. Filiação: Nestor Hisashi Fujizaki e Shirlei Pepelascou Fujizaki. Sepultamento ontem.

Rubens de Oliveira Ferraz, 79 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Gabriel Ferraz de Medeiros e Olivia de Oliveira Ferraz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

Teruko Miura, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hiyoshi Koga e Suya Koga. Sepultamento ontem.

Verissimo Manoel Knupp, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Virtulino Marcos Knupp e Maria Adélia Brust Knupp. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus no Guaraituba, Colombo,PR.

Vinícius Sarate Ortiz, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dinoel Ortiz e Luíza Sarate Bernardino. Sepultamento hoje, Crematório em Londrina (PR).

Vinícius de Paula Silva, 38 anos. Filiação: Claudemiro José da Silva e Isabel Cristina de Paula Silva. Sepultamento ontem.