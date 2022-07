Adão Salatiel de Proenca, 54 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Rodrigues de Prenca e Maria Isaura de Proenca. Sepultamento ontem.

Adelio Talamini, 76 anos. Filiação: Targino Talamini e Maria Talamini. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Agostinha Fagundes Barbosa, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Odario Fagundes e Maria Alves Fagundes. Sepultamento ontem.

Airton Júnior Ferreira dos Santos, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Airton José Ferreira dos Santos e Ana Lúcia de Meira dos Santos. Sepultamento ontem.

Alcione de Faria Esperidião, 40 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Levino Ferreira Esperidião e Santina Lima de Faria Esperidião. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Adrianopolis.

Anne Caroline Forgate Batista, 30 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Jair Pereira Batista e Celha Aparecida Forgate Batista. Sepultamento ontem.

Arnaldo Macedo Caron, 90 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mário Caron e Odalea Macedo Caron. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Aero- Clube do Paraná/ R. Cícero Jaime Blay.

Celso Quirino da Silva Filho, 25 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Celso Quirino da Silva e Beatriz de Jesus Weppich da Silva. Sepultamento ontem.

Cleiton Souza Camargo, 41 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Alves Camargo e Sarah Souza. Sepultamento ontem.

Dourival Braz Simões, 70 anos. Profissão: jornalista. Filiação: João Amaro Simões e Edilia Oridia dos Santos Simões. Sepultamento ontem.

Edina Helena Moreira de Oliveira, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eurico Moreira e Sílvia Helena Moreira. Sepultamento ontem.

Edison Rusel Soares Almeida, 49 anos. Filiação: Mozar Dias Almeida e Lenis Soares Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério da Cruz em Piratini/rs, saindo da Capela Municipal de Piratini/rs.

Elly Boehm Kaletka, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ida Boehm. Sepultamento ontem.

Emília Marques Serbena, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marques e Tecla Marques. Sepultamento ontem.

Ezequiel Kluk, 49 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: João Kluk e Joanna Kuka Kluk. Sepultamento ontem.

Francisco Kimiecek, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Kimiecek e Verônica Kimiecek. Sepultamento ontem.

Helena Herving Angieski Fonseca, 1 anos. Filiação: Richard Herving dos Santos e Leticia Gabriely Fonseca Angieski. Sepultamento ontem.

Helena Stall Sorminsky, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Sttal e Anna Sttal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Alegre, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Hélio Schafrun, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Schafrun e Rosa Julkowska. Sepultamento ontem.

Jackseli dos Santos, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Milton dos Santos e Maria José dos Santos. Sepultamento ontem.

Jadwiga Cordeiro, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Boleslau Osinski e Antonina Osinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

Jean Carlos Caetano, 27 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Joaquim Admilson Caetano e Maria Divina Caetano. Sepultamento ontem.

Jhonatan Jansem Fermino, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Obirajara Fermino e Catarina Jansem. Sepultamento ontem.

José Antônio Medina, 72 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Altair Medina e Emília Martins Medina. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo de Colônia Faria Colombo (PR).

José Antônio Vieira, 64 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Hilario Manoel Vieira e Maria Diminiana Vieira. Sepultamento ontem.

José Valter de Oliveira, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Aventino Martins de Oliveira e Carmélia Dalcol de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Piraí D O SulPR.

Joselia Aparecida Alves, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfonso Sarot e Maria da Glória Sarot. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Avm.

Jovina de Castro Amato, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deolinda de Castro e Deolinda de Castro. Sepultamento ontem.

Lúcia Maria Martins, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nivaldo Martins e Jandyra de Sousa Martins. Sepultamento ontem.

Luiz Sérgio Santos, 69 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ayrton Correia Santos e Ivette Pignataro Santos. Sepultamento ontem.

Luzia de Oliveira Svierzoski, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olivino de Oliveira e Luíza Miranda de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Fátima de Andrade, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Alipio de Andrade e Ana Teixeira de Andrade. Sepultamento ontem.

Maria do Rossio Gonçalves e Silva, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Gonçalves e Nice Leal Gonçalves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Marlene Menezes Costa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aprigio Menezes e Anaidy Menezes. Sepultamento ontem.

Marlene da Salete Favero, 75 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Emigdio Favero e Cecília Germano Favero. Sepultamento ontem.

Mercedes Thome Michelsen, 82 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Alberrto Adão Thome e Emma Gertrudes Thome. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São Leopoldo Rs, saindo da Cap Santo Antônio/ São Leopoldo Rs.

Neuza Czemerski, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Manoel Pires e Maria Lúcia Pereira Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Pucina Maria Zampieri, 94 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio José de Deus e Ernestina Maria da Trindade. Sepultamento ontem.

Raquel de Oliveira Aguiar Schwind, 31 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Luiz Fernando Aguiar e Dea Maria de Oliveira Aguiar. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sílvia Silveria da Silva, 80 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ademar Antônio da Silva e Isolina de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Stael Bertoldi Cavichiolo, 76 anos. Profissão: artes plásticas. Filiação: Adolfo Álvaro Bertoldi e Fani Destefani Bertoldi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Suzete Maria do Rocio Quadros, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Adherbal Pinheiro Monteiro e Aurora de Oliveira Monteiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Vera Dorly Gelenski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deoclides Pinto Cordeiro e Ana Ricardo Cordeiro. Sepultamento ontem.

Victor Henrique de Carvalho Araújo, 27 anos. Profissão: estudante. Filiação: Júlio César de Araújo e Deusa Marilene de Carvalho Araújo. Sepultamento ontem.

Vilande de Faria Esperidião, 37 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Levino Ferreira Espiridiao e Santina Lima de Faria Esperidião. Sepultamento ontem.

Weliton Querino Vaz, 23 anos. Profissão: servente. Filiação: Ivan Padilha Vaz e Zenilda Querino Vaz. Sepultamento ontem.