Almir Betette, 40 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Dionísio Betette e Leonilda Alexandrina dos Santos Betette. Sepultamento ontem.

Alseu Abrahão Cardoso, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Hypolito Cardoso de Quadros e Jorgina Abrahão de Quadros. Sepultamento ontem.

Ana Pereira da Paixão, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Juventino Pereira da Paixão e Margarida de Almeida Paixão. Sepultamento ontem.

Anna Balabuch, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Victório Balabuch e Maria Balabuch. Sepultamento ontem.

Antônia Maria Moreira, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Moreira e Ambrosina Cardoso. Sepultamento hoje, Araquari São Paulo, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio da Silva Souza, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jeronimo Bento de Souza e Mazilia Lemes da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Borda do Campo – São José dos Pinhais -PR.

Aracy da Silva, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurentino Silva e Marcilia Silva. Sepultamento ontem.

Berenice Lemos Primo, 54 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: João de Oliveira Lemos Primo e Adília do Vale Lemos. Sepultamento ontem.

Carlos Antônio Valente Martins, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Cardoso Martins e Ilza Valente Martins. Sepultamento ontem.

Catarina de Fátima dos Santos, 63 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Ribeiro dos Santos e Rita de Souza Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Cecília Martins Kluppel Schwind, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Imthon Kluppel e Marly Martins Kluppel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – São Francisco de Paula – Curitiba (PR).

Celso Ceresoli, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Fortunato Ceresoli e Lídia Maria Mascarello. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Nova Prata do Iguaçu, saindo da Capela Municipal de Laranjeiras do Sul.

Cristiano Carvalho do Nascimento, 50 anos. Profissão: segurança. Filiação: Nivea Carvalho do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

David José Otto, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Otto e Luíza Hella Otto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Dirceu Fernandes do Amaral, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Orozimbo Cornélio do Amaral e Maria Rosa Fernandes do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Erondina dos Santos, 76 anos. Filiação: Alcides Luiz dos Santos e Maria Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Santa Cadinda CuritibaPR.

Euricleia Borba, 36 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ebimar Aparecido Borba e Vera Lúcia Benittes. Sepultamento ontem.

Florivia do Rocio de Moura, 68 anos. Filiação: Adolfo de Jesus Moura e Tereza de Jesus Pinheiro. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão CuritibaPR.

Geralda da Conceição Simões, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Balbino Lopes e Benedita Emiliana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Giovane de Oliveira, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Gerson Matozo de Oliveira e Rosângela de Fátima Kempe de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ignez Barbosa, 78 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ladislau Fernandes Barbosa e Clara Claudino. Sepultamento ontem.

Ilze Granemann Pereira, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Maria Granemann e Meralvina Granemann Schumacher. Sepultamento ontem.

Iracema Pinto da Silva, 92 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Pinto da Silva e Francisca Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo de Sala Ipe.

Irma Ferraro Maragno, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olindo Ferraro e Assunta Ruzza Ferraro. Sepultamento ontem.

Ivo de Oliveira Marciano, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião de Oliveira Marciano e Maria Clementina Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

João Francisco Cardoso, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vidal Adivinculo Antunes Cardoso e Zeli Rodrigues Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Jorge Luiz Alves da Silva, 56 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Joaquim Alves da Silva e Edelzina Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

José da Costa Filho, 50 anos. Filiação: José da Costa e Lourdes Serrana e Silva. Sepultamento ontem.

Jucelino Francisco dos Santos, 67 anos. Filiação: Francisco Cícero dos Santos e Maria Luíza de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Karina Godoy de Almeida, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edriane Aparecida Godoy de Almeida. Sepultamento ontem.

Lelington Lobo Franco, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Juvenal Franco Rodrigues e Aparecida de Oliveira Lobo Franco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Leonor Cardoso Leal, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saturnino Cardoso Leão e Cândida Ferreira da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Libera Rosália Benetti, 85 anos. Filiação: Benjamin Benetti e Lúcia Poli. Sepultamento ontem.

Lídia Franca, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zacarias da Silva Ribeiro e Malvina Resende Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Capela Municipal do Água Verde.

Lilian Jardim, 87 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Flávio José da Silva Jardim e Annita Lacerda Pires Pereira Jardim. Sepultamento ontem.

Lorena Dea dos Santos, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Francisco da Silva e Lindamir Dea da Silva. Sepultamento ontem.

Loreti Maria Ferri, 61 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Armando Ferri e Jenselinda Madalena Ferri. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Luiz Antônio Roncolato, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Fernando Roncolato e Elza Moreira da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz Roberto Nuhues, 52 anos. Filiação: Floriano Nuhues e Lidalva Conceição Felipe Nuhues. Sepultamento ontem.

Luíza Franco Vilas Boas, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Franco e Mariana Baessa. Sepultamento ontem.

Manoel Ramalho dos Santos, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Maria Carvalho dos Santos. Sepultamento ontem.

Márcia de Oliveira Magno, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco de Oliveira e Francisca Lino de Oliveira. Sepultamento ontem.

Margarida Gonçalves da Silva, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Diart e Joana Gonçalves Diart. Sepultamento ontem.

Maria Antônia Orsso, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Zonta e Vitória Zonta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Maria Cleuza da Silva Ferreira, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Dantas da Silva e Emília Carreira. Sepultamento ontem.

Marino dos Reis, 48 anos. Profissão: contador(a). Filiação: João Gomes dos Reis e Maria das Dores dos Reis. Sepultamento ontem.

Mário do Rocio Veiga, 75 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Maria Estevina Veiga Pedrozo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Mercinda Marques de Farias, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marques Filho e Rita Luíza de Aguiar. Sepultamento ontem.

Miguel Ramos Padilha, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Juvenal Padilha Pinto e Escolástica Viera Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Teixeira Soares, saindo da Capela Municipal de Teixeira Soares.

Moacir de Castro, 77 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Justino Severiano de Castro e Odila Severino de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Orlanda Biora Torquato, 93 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: José Biora e Marcisa Gonçalves de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Orlando Rodrigues, 71 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Rodrigues Gomes e Guilhermina Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osmair Ferreira da Costa, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Reni Ferreira da Costa e Odelia Lourenço da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Gomes da Silva, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leôncio Gomes da Silva e Geruza Aurora da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Visão Missionaria Sitio Cercado.

Pedro Edu Espíndola, 94 anos. Filiação: Ignácio Fortes Espíndola e Lira Silveira Espíndola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Percilia Pereira, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Caetano Pereira e Virgínia Martins Pereira. Sepultamento ontem.

Purcina de Andrade, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emydio Dornelles Motta e Mariana de Jesus Dornelles. Sepultamento ontem.

Roseni Teresinha Pinheiro da Silva, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Domingos Pinheiro da Silva e Otacília Machado da Silva. Sepultamento hoje, Queirão, saindo de Igreja da Paz.

Sebastião Borges de Avila, 92 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Bonifácio Borges de Avila e Maria Hostilia Bueno de Castro. Sepultamento ontem.

Sebastião Ferreira da Silva, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Abrão Ferreira da Silva e Rafaela Rodrigues. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Igreja Quadrangular (Pinhais).

Silvana de Oliveira Cercal Maichak, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eupidio de Oliveira Cercal e Zaide de Oliveira Cercal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Sônia Ingeborg Rechenberg, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ralf Rechenberg e Gertrudes Rechenberg. Sepultamento ontem.

Teresinha Gonçalves, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Messias Eduarte e Donaria Bocki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic – Cic.

Thereza Cordasco Berrtapelli, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Januario Cordasco e Anália Possidente Cordasco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Joaquim MtavoraPR.

Valdecir da Silva, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco José da Silva e Lendina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Valdevino Caldas da Silva, 65 anos. Filiação: José Caldas da Silva e Rita Passos da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Santa Cândida CuritibaPR.

Vera Lúcia Cenovicz Garcez, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Cenovicz e Mercedes Soares Cenovicz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Vilmar Schneider, 57 anos. Filiação: Meno Schneider e Venilda Schneider. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vital Brasil Verdum de Almeida, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Brasil Verdum de Almeida e Juventina Moreira de Almeida. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Vivaldino Saturnino de Lima, 83 anos. Filiação: João Maria Saturnino de Matos e Veluncina de Souza Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Waltraut Frische Rodrigues, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Fritsche e Elly Fritsche. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Unilutus.

Yolanda Castilho de Hond, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Castilhop Sanches e Encarnação Castilho Sanches. Sepultamento ontem.

