Adão de Oliveira, 96 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Joaquim Balbino de Oliveira e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Adelcio Cavalcante Machado, 64 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Mauro Silva Machado e Ana Cavalcante Machado. Sepultamento ontem.

Alaor Silva, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião José da Silva e Manoela Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Alicia Segato, 12 dias. Filiação: Daniel Francisco Segato e Ana Paula Ribeiro Pinto Segato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida.

Almiro Adão da Rosa, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Adão Antônio da Rosa e Maria Marcelino da Rosa. Sepultamento ontem.

Amadeu Fernandes Filho, 75 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Amadeu Fernandes e Sarah Mattoso Fernandes. Sepultamento ontem.

Amélia da Silva Antunes, 13 horas. Filiação: Robson Antunes e Luana Welinda da Silva Antunes. Sepultamento ontem.

Ana Maria Rodrigues Truite, 83 anos. Filiação: Herberto Schroeter e Rosa Velz Schroeter. Sepultamento ontem.

Antônio Luiz da Paz, 67 anos. Filiação: Carlito Severo da Paz e Thereza Paula da Paz. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Assis Belasque Toledo, 81 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Belasque e Inêz Toledo Belasque. Sepultamento ontem.

Boreal Correa Pereira, 91 anos. Filiação: Jayme Correa Pereira e Maria Josepha Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Caetano de Jesus Ferreira Maciel, 91 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Serafim Ferreira de Almeida Maciel e Isabel Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Carlinhos Assis Santos, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amazino Assis Santos e Maria Gonçalves de Faria. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Capriglione Saboia, 64 anos. Filiação: Carlos Luiz Guimarães Saboia e Maria Terezinha Capriglione Saboia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Claudemir da Costa, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândida da Cruz dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério São Manoel Antonina PR, saindo de residência.

Deise Diniz, 59 anos. Profissão: militar. Filiação: Newton Diniz e Claudete Franca Diniz. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Erica Muller Machado, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Muller e Eedwirges Muller. Sepultamento ontem.

Fausto Chrisanto da Silva, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: Artur Tavares da Silva e Maria Chrisanto da Silva. Sepultamento ontem.

Félix Eduardo Lopes de Alda Rompani, 69 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Juan Ignácio Lopez de Alda Montagno e Márcia Maria Rompani de Lopez de Alda. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Francisco Sirino de Miranda, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Reine Sirino de Miranda e Gercinda Correia da Silva. Sepultamento ontem.

Genevieve Monteiro de Angelucci, 62 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Adelino Angelucci Júnior e Romilda Monteiro Angelucci. Sepultamento ontem.

Glacy de Lourdes Nascimento Follador, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Euclides do Nascimento e Alice Cordeiro do Nascimento. Sepultamento ontem.

Harry Korman, 81 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Korman e Nenem Korman. Sepultamento ontem.

Inêz Andrade Amaral, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Braga Amaral e Dulce Andrade Amaral. Sepultamento ontem.

Ivanete de Lima Costa, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Lima e Catarina Malko de Lima. Sepultamento sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, Cemitério Municipal de Prudentopolis, saindo da Capela Cemitério Municipal de Prudentopolis.

Jonathan Moretto de Azevedo, 30 anos. Filiação: Osias Tertuliano e Sueli das Gracas Moretto. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

José Nadir Pedroso de Almeida, 76 anos. Profissão: economista. Filiação: Carlos Ferrreira de Almeida e Catarina Pedroso de Almeida. Sepultamento ontem.

José Resmer Júnior, 64 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Resmer e Maria do Rocio da Luz Resmer. Sepultamento ontem.

Júlia Celina de Oliveira Creti, 88 anos. Filiação: Felipe Rodrigues de Oliveira e Joana Celina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Juliana Pereira do Prado, 39 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Orlando Inácio do Prado e Luzia Pereira do Prado. Sepultamento ontem.

Lealis Fabrizzi de Oliveira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elpidio Fabrizzi e Lea Dutra de Medeiros Fabrizzi. Sepultamento ontem.

Leonardo Cisz, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Boleslau Cisz e Helena Cisz. Sepultamento ontem.

Lídia de Abreu Madruga, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Lopes de Abreu e Zeferina Pereira de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Lorival Lingner, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Curt Lingner e Vilma Lingner. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lucas Eduardo Ferreira da Costa, 1 anos. Filiação: Lucas da Cruz Ferreira e Patricia Antunes da Costa. Sepultamento ontem.

Lúcio Adriano Rodrigues do Carmo, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Marino Rodrigues do Carmo e Deonizia Antônia do Carmo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Luiz Hiroshi Yoshizawa, 75 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Shimpachi Yoshizawa e Kiyoko Yoshizawa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luíza Tetsuko Yamamoto, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Chiyozaburo Matsue e Futae Matsue. Sepultamento ontem.

Manoel Ribeiro da Maia, 92 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Dario Ribeiro de Lima e Adelina Gonçalves de Lima. Sepultamento ontem.

Manuela Magdalena Alvarez, 91 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Marcelino Magdalena e Aurora Lopes. Sepultamento ontem.

Marcos Vinícius Correa, 62 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Aroldo Correa e Ubaldina Eloísa Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal do Água Verde.

Maria Edir Cordeiro, 80 anos. Profissão: balconista. Filiação: José Guimarães Cordeiro e Maria José Braga Guimarães. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

Maria Pagnoncelli, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pagnoncelli e Adelaide Pagnoncelli Salvatti. Sepultamento ontem.

Maria Santana dos Santos, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Rosa Gois e Iza Silvestre Gois. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Soares da Silveira, 93 anos. Filiação: Horácio da Silveira e Maria Soares. Sepultamento hoje, São João Batista de Quitandinha,ribeirao Vermelho, saindo de Igreja Bairro Xaxim.

Marlene Vidal dos Santos Raimundo, 49 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Levi Couto dos Santos e Maria Couto dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maurílio Celso da Graça, 68 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Maurílio José da Graça e Elena Cordeiro da Graça. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Unilutus.

Nazir Francisca Moreira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felisbino Camilo da Silva e Francisca Tereza da Silva. Sepultamento ontem.

Nina Falcão, 66 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Stefan Karpenko e Maria Karpenko. Sepultamento ontem.

Olga de Almeida Thomaz, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Miguel Calisto de Almeida e Edvirgem Santos de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3.

Osni Antônio do Rosário, 77 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio do Rosário e Elvira Treciaki do Rosário. Sepultamento ontem.

Paulo dos Santos Correa Júnior, 74 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Paulo dos Santos Correa e Alice Gonçalves Correa. Sepultamento ontem.

Reginaldo de Lima, 69 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Lourival de Lima e Marta de Lima. Sepultamento ontem.

Reinaldo Savioli, 57 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Luiz Savioli e Francisca Oliveira Savioli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Rodeney Luiz de Oliveira Filho, 65 anos. Profissão: economista. Filiação: Rodeney Luiz de Oliveira e Adair Branco de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosa Cristina Prestes Dornelles, 43 anos. Profissão: professor(a) universitário. Filiação: José Luiz Prestes e Vera do Rocio Vanat Prestes. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio de Ponta Grossa PR, saindo da Capela São Francisco de Ponta Grossa PR.

Rosa Sales dos Santos, 66 anos. Filiação: Sebastião Sales Dias e Conceição dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosângela Aparecida Vieira, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Vieira e Izaltina Dandolini Viera. Sepultamento ontem.

Sarita Goldenstein Nitsche, 74 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Israel Goldenstein e Merceda Strafling Goldenstein. Sepultamento ontem.

Silvério Carlos Cardim, 68 anos. Filiação: Benedito Cardim e Maria Aparecida Cardim. Sepultamento hoje, Cemitério El Dourado Paulista Sp, saindo da Capela Municipal El Dourado Paulista Sp.

Sílvio Alves Carvalho, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Narciso Alves de Carvalho e Alice Monteiro de Carvalho. Sepultamento ontem.

Terezinha Correia de Souza, 91 anos. Filiação: Guilherme Correia e Angelina Correia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Vânia Lourdes de Sousa, 46 anos. Profissão: balconista. Filiação: Altair Júlio de Sousa e Ana Maria de Sousa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Romaria, saindo da Capela Monte Carmelo – Mg.

Zelinda Vasconcelos Dias, 73 anos. Filiação: Wilson Fagundesvasconcelos e Nilva de Abreu Correia. Sepultamento ontem.