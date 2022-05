Aguinaldo Timoteo Cavalheiro de Almeida, 49 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Anildo Brum de Almeida e Maria Luíza Cavalheiro de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Maracaju-Ms.

Ailton Goulart de Oliveira, 53 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Luiz de Oliveira e Rosa Goulart de Oliveira. Sepultamento ontem.

Albino Swiech, 90 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Ludovico Swiech e Ignes Dzierva Swiech. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Palmeira, saindo da Capela da Luz.

Alexandre José Maia, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomir Viana Maia e Gilda Maia. Sepultamento hoje, Capela Municipal de São Leopoldo, saindo de local a ser designado.

Alfrelina Bueno Fernandes Ramos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvêncio Bueno Fernandes e Guilhermina Fernandes. Sepultamento ontem.

Alice Alves de Oliveira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emiliano Alves de Oliveira e Hermínia Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Alvino Gilberto Karolczak, 61 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Alvino Karolczak e Rosa Karolczak. Sepultamento ontem.

Amadeu de Mello, 58 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro de Mello e Arzina da Rosa Mello. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela Municipal de Cerro Azul.

Anadir do Nascimento, 91 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Cardoso e Júlia Cardoso. Sepultamento ontem.

Anete Kimita de Paula, 77 anos. Profissão: secretária. Filiação: Agenor de Pula e Silva e Anastácia Kimita de Paula. Sepultamento ontem.

Antônia Runt Moreira, 76 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Ardelino Moreira e Josepha Runt Moreira. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Eulalio, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Eulalio e Maria Rita Eulalio. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Araceli Maria Silveira, 71 anos. Profissão: secretária. Filiação: José Galvão Sobrinho e Tereza Gonçalves Galvão. Sepultamento ontem.

Augusto Wosgerau, 97 anos. Filiação: Jorge Wosgerau e Olga Wosgerau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Memorial de Luto Curitiba/ Sala Ipe.

Carlos Eduardo de Almeida, 50 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Florisvaldo de Almeida e Maria Ivone de Almeida. Sepultamento ontem.

Carmen Sebastiana Cordeiro, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vital Marques e Maria Dutra Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Catarina Cândida de Assis, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Delfino Mariano de Souza e Maria Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal.prado Ferreira (PR), saindo da Capela Mortuario Prado Ferreira (PR).

Cecília Frederido Ragozini, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Frederido e Emília Lavia Frederico. Sepultamento ontem.

Célia Regina Juka, 71 anos. Profissão: secretária. Filiação: André Juka e Emília Juka. Sepultamento ontem.

Claudinei Roberto Alves dos Santos, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marta Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Danilo João Finzetto, 103 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Pedro Finzetto e Helena S Finzetto. Sepultamento ontem.

Dejandira Fernandes Machado, 80 anos. Profissão: quimico(a) industrial. Filiação: Getúlio Machado e Maria Fernandes Machado. Sepultamento ontem.

Deonilda Maria Bianchi Pian, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Bianchi e Elza Ducatti Bianchi. Sepultamento hoje, Cemitério Central de Cascavel, saindo de Cemietrio Central de Cascavel.

Dilais Aparecida de Lima, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Ester Moreira de Lima. Sepultamento ontem.

Doronilde Christensen Ancay, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Airton Christensen e Cenira Christensen. Sepultamento ontem.

Edimara de Souza Albers dos Santos, 44 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Agenor Albers e Tereza de Souza Albers. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Evangélica Assembleia de Deus/ Rua Nicanor Dias 52 Bairro Ipe I.

Eduardo Baran, 63 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Jan Baran e Jadwiga Baran. Sepultamento ontem.

Euza Souza Ferreira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Trajano Pereira Diniz e Francelina de Souza Diniz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Heitor Valente Ramos, 1 mes(es). Filiação: Gabriel Ramos Fagundes e Larissa Valente Ramos. Sepultamento ontem.

Helia Theodorovicz, 90 anos. Filiação: José Cavagnoli e Ângela Fogolari. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Hilda Brezolin Severo, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Jovelino Brezolin e Olinda Dalsotto Brezolin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Santo Ângelo Rs, saindo da Capela Municipal de Santo Ângelo Rs.

Ilerio Gonzatto, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo Edmundo Gonzatto e Oristalkina José Duarte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jacira Ribas de Brito, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anardina Ribas. Sepultamento ontem.

Johnny Gonçalves, 31 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ivanira Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de residência.

José Andrade de Ramos, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ana Andrade de Ramos. Sepultamento ontem.

José Aparecido Pereira, 75 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Pereira da Silva e Maria Conceição Rosa. Sepultamento ontem.

José Ceschim Vasco, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Miguel Vasco Júnior e Ângela Ceschim Vasco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Sala Jacarandá Memorial Luto Curitiba.

José Evangelista Viana, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alipio Esteves Viana e Maurícia Alves Pinto. Sepultamento ontem.

José Luiz Olmedo Tureck, 75 anos. Profissão: químico(a). Filiação: José de Medeiros Tureck e Natividad Olmedo Tureck. Sepultamento ontem.

Júlia de Lourdes Domaniski, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Kleina e Catharina Kleina. Sepultamento ontem.

Jussara de Fátima Teixeira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Janete Júlia Teixeira. Sepultamento ontem.

Lauro Kaviski, 85 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Ludovico Kaviski e Margarida Kaviski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Leonizio Baron, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Baron e Rosalba Canastraro Baron. Sepultamento ontem.

Luan Alencar Dias, 27 anos. Profissão: promotor(a) eventos. Filiação: Romeu Juliano Dias Filho e Nelci de Oliveira Alencar Dias. Sepultamento ontem.

Mafalda Barbosa de Castro, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odorico de Castro e Maria Barbosa de Castro. Sepultamento ontem.

Manoel Claudemiro da Cruz, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Claudemiro da Cruz e Laurinda Luíza Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Nsa do Carmo – Rua Monte das Oliveiras 260 Pinheirinho.

Maria Aparecida Ferreira, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Geraldo Francisco Luiz e Maria Pinheiro Luiz. Sepultamento ontem.

Maria Macario Rossi, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco Filho e Benedita Ribeiro de Mello. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Eng Beltrão (PR), saindo da Capela Engenheiro Beltrão (PR).

Martinho de Paula, 47 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nelson de Paula e Odília Haas de Paula. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Imbituva (PR), saindo da Capela Municipal Imbituva (PR).

Mirella Valério Ussler, 1 anos. Filiação: Robson Ussler e Gabrielle Emília Valério. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde Curitiba.

Misma de Lourdes Martins, 61 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Joaquim Alves Martins Filho e Maria de Lourdes Martins. Sepultamento ontem.

Moacir Alipio da Lapa, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Cirene de Almeida Lapa e Cirene de Almeida Lapa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nilda de Paula e Silva, 49 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Agenor de Paula e Silva e Emília Rapoza da Silva. Sepultamento ontem.

Odett Lopes Machnicki, 77 anos. Filiação: Laurival Lopes de Souza e Gertrudes Boegershausen Lopes. Sepultamento ontem.

Odilon Severo da Paz, 92 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Sylvino Severo da Paz e Izaura Fernandes da Paz. Sepultamento ontem.

Orlando Brandalize, 83 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Brandalize e Dionísia Brandalize. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Paulo Solewski, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Stephano Solewski e Anna Solewski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Raimundo Ferreira Lima, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Victor Ribeiro Lima e Anizia Ferreira Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal, Jardim Osasco – Colombo (PR).

Ruan Wesley Denelever, 23 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Lineu Tadeu Denelever e Maria Aparecida Barbosa. Sepultamento ontem.

Samuel Felipe Melo, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Reinaldo Melo e Cledna de Andrade Melo. Sepultamento ontem.

Sidmar Rodrigues de Almeida, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel de Almeida Porto e Carmen Rodrigues Porto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de ToledoPR.

Vera Lúcia Seidel Zelinski, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Seidel e Clara Seidel. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim em São Bento do Sul, Sc, saindo da Capela São Bento e São Bento do Sul, Sc.

Vera Lúcia dos Reis Campos, 50 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Lúcio André dos Reis e Aurora Maria dos Reis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

