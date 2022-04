Adão Abreu, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Ramos de Abreu e Nair Oliveira Abreu. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho CuritibaPR.

Adela Alexandrino, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisca Coelho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de local a ser designado.

Adele Nardelli, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Perini e Angelina Perini. Sepultamento ontem.

Ana Margarida Zajonc Schebeuka, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Zajonc e Maria de Lurdes Zajonc. Sepultamento ontem.

Anselmo Borcath de Lara, 43 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Enory Borcath de Lara e Lídia Longina de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Fernandes Pinheiro, saindo da Capela Municipal de Fernandes Pinheiro.

Antônio da Silva Martins, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Martins e Ercília da Silva. Sepultamento ontem.

Aparecida Alvina Garcia, 52 anos. Filiação: José Garcia e Sebastiana da Silva Garcia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Augusta Rodrigues Lamin, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Liborio Antônio Rodrigues e Honorata Belisaria Nunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal Água Verde.

Camila do Rocio Ramos, 22 anos. Profissão: do lar. Filiação: Giulmar Padilha Ramos e Adalgisa do Rocio Meretka Ramos. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Municipal de Contenda (PR).

Carlos de Oliveira do Nascimento, 68 anos. Profissão: estivador. Filiação: Claudionor Oliveira do Nascimento e Celestina Correia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Cleusa Maria dos Santos, 71 anos. Filiação: Onofre Mariano dos Santos e Eunice D Avila. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Davi Lima Morais, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Dionizio Lima e Francisca Lima Morais. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Sala Jacaranda CuritibaPR.

Dilma Maria Mianes, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro João Mianes e Maria da Silva Mianes. Sepultamento ontem.

Diva Laskavski da Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Laskavski e Francisca Perciak Laskavski. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Douglas Mendes Pereira, 52 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Adão Mendes Pereira e Julieta da Rosa Pereira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Erica Benke Moraes, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Guilherme Benke e Natália Benke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 03 Santa Cândida.

Ernesto Benedito dos Santos, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Eufrozino dos Santos e Carmelinda Pires das Chagas. Sepultamento ontem.

Eufrasina Moreira de Sousa Louredo, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisca Moreira Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gilberto Rocha, 39 anos. Filiação: Nelci Aparecida Rocha. Sepultamento hoje, Cemitério Barcelona – Lapa (PR), saindo da Capela Mortuária – Lapa (PR).

Ildefonso Rosatti, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lindolfo Rosatti e Maria Rosatti. Sepultamento ontem.

Isis Amanda Luiz, 36 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Luiz Carlos Luiz e Lorena Maria Schroeder. Sepultamento ontem.

Ivaneide Ferreira Salles Hino, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivan Salles e Nanci Neide Ferreira Salles. Sepultamento ontem.

Jandira Ribeiro, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Cervo Martins e Maria Jovita de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Pires Natal, 84 anos. Profissão: esportista. Filiação: Afonso Mendes Natal e Tiburcia Pires de Souza. Sepultamento ontem.

João da Silva, 82 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José da Silva e Maria da Conceição da Silva. Sepultamento ontem.

Johanna Paulina von Bivenczko, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo João van Santen e Guilhermina Maria van Santen. Sepultamento ontem.

José Gonçalves de Oliveira, 77 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro Gonçalves de Oliveira e Ana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

José da Silva Filho, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José da Silva e Arlinda Bispo da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Católica de São José dos Pinhais.

Kelly Cristina de Carvalho, 47 anos. Profissão: secretária. Filiação: Ardi Bartolomeu de Carvalho e Vera Lúcia da Silva Carvalho. Sepultamento ontem.

Lina Duarte dos Santos, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Trajano Duarte e Silva e Guilhermina Fortes Duarte. Sepultamento ontem.

Lucas Vicente da Silva, 69 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Geraldo Vicente da Silva e Joana Avelina da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Luiz Antônio Miranda, 40 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Luís Fernandes Miranda e Conceição Miranda. Sepultamento ontem.

Malvina Paim Duarte, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Paim da Silveira e Laudelina Alves do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Inêz de Oliveira, 57 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Alcides Silva de Oliveira e Maria Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Davis Cardoso, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Afonso Bronemann e Leonilde Bronemann. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Ferreira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Manoel Ferreira e Maria de Jesus Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nadir Rodrigues Moreira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino José Rodrigues e Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Olegário Ferreira Dornelles, 75 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Libanio Marcelino Dornelles e Mariana Ferreira Dornelles. Sepultamento ontem.

Ozias Fantoura, 74 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Fantoura e Talita Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Paulo Marcelo de Bairros, 32 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Miguel de Bairros e Maria Helena de Bairros. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Porto União, saindo da Capela Municipal de Porto União.

Risoleia Ramos Machado Maciel, 78 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João da Silva Machado e Tereza Ramos Moro. Sepultamento ontem.

Rosa de La Veiga, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thereza Stuginski. Sepultamento ontem.

Rosemari Holm, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Holm e Donatila Basílio Holm. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio GrandePR, saindo da Capela Sala Ipê- CuritibaPR.

Rosilene Assunção, 52 anos. Profissão: balconista. Filiação: Rui Assunção e Ivone Assunção. Sepultamento ontem.

Terezinha de Jesus Correa Melo, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Vitorino Correa e Judith Mendes Correa. Sepultamento ontem.

Ubirajara Rosa Silva, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Rosa Silva e Durvalina Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Vilson Vicente Pereira, 84 anos. Profissão: soldador. Filiação: Francisco Vicente Pereira e Maria Gonçalves Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Vitor Kestering, 88 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Kestering e Elisabet Oening. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wigles Alberto do Amaral, 31 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Izabel Aparecida do Amaral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Wilson José Parize, 52 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Atair Parize e Tiburcia Ferreira Parize. Sepultamento ontem.

Web Stories

Estreia Tudo sobre “365 Dias: Hoje”, filme que chega nesta quarta na Netflix Além da Ilusão Davi vê Joaquim beijar Isadora Pantanal Jove diz que vai voltar para o Rio de Janeiro Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana