Albino Muchol, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Muchol e Valéria Muchol. Sepultamento ontem.

Amélia Mendes, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Nazario Mendes e Benvinda Cunha Mendes. Sepultamento ontem.

Anilda Schmoeller Bahls, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertino Schmoeller e Cristina Stipp. Sepultamento ontem.

Antenor Leite, 93 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Benedito Leite e Júlia Terza Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Antonella Hoffman Nogueira, 10 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alexandre de Jesus Nogueira e Joselaine Hoffman. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paiçandu, saindo da Capela Cemitério Municipal de Paiçandu -PR.

Antônia Lopes Carneiro, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlia Lopes. Sepultamento ontem.

Antônio Marcos Kuiasky, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Kuiasky e Irene dos Santos Kuiasky. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Blahyr Bahls, 89 anos. Filiação: Bruno Bahls e Adelina Bahls. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Unilutus Curitiba.

Cleonice Pinheiro da Silva, 66 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Maria Pinheiro da Silva. Sepultamento ontem.

Cleuza Rosa Tavares, 61 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Wilson Francisco Rosa e Ulda Tavares Rosa. Sepultamento ontem.

Douglas Vinícius Pinheiro Alexandre, 23 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Paulo Alexandre e Silvana do Nascimento Pinheiro Alexandre. Sepultamento ontem.

Edison Luís Padilha, 41 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Padilha e Marli Padilha. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Bom Pastor.

Eliane do Rocio Rocha, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Rocha e Cecília Gonçalves Rocha. Sepultamento ontem.

Elio Gonçalves Guimarães, 74 anos. Filiação: Goncildes Gonçalves Guimarães e Lídia Gonçalves Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Emidio Reinaldo da Costa, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Reinaldo da Costa e Maria da Conceição Costa. Sepultamento ontem.

Erminia Vieira do Espírito Santo, 86 anos. Filiação: Victório Tambosi e Catarina Vendramin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Eucario Antono Leite Cordeiro, 75 anos. Filiação: Zacarias Leite Cordeiro e Cândida Gonçalves de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Genesia da Silva Leutz, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Satirio Fernandes da Silva e Catarina Santiago da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Itajai Sc.

Hilda de Vargas Paessens, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Boeira de Vargas e Maria Ignez Boeira. Sepultamento ontem.

Irene Anunciação de Oliveira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Anunciação e Judith Dortas Anunciação. Sepultamento ontem.

Izabel Cândido de Lacerda, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jezo Cândido da Silveira e Ana Pereira Dias. Sepultamento ontem.

Jair Lara do Nascimento, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antenor do Nascimento e Mercinda Lara da Luz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Jandira Ferreira de Queiroz, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira de Queiroz e Adelayde Maria de Queiroz. Sepultamento ontem.

Joana Maria de Souza, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião João Gualberto e Angelina de Jesus Gualberto. Sepultamento ontem.

João Gaspar dos Santos, 68 anos. Filiação: José Gaspar dos Santos e Senhorinha Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária do Cic CurtibaPR.

Joaquim da Silva, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Antônio da Silva e Maria Rita Furlaneti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Jorge Germano de Oliveira, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Germano de Oliveira e Luíza Coelho da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Cemitério Central de Araucária.

José Aparecido dos Reis, 55 anos. Filiação: Altamiro Antônio dos Reis e Alaide Rosa dos Reis. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba- Sala Jacaranda.

Juraci Pereira de Macedo, 75 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Joaquim Pereira de Macedo e Maria Benedita Lopes. Sepultamento ontem.

Kelly Francine Veiga dos Santos, 45 anos. Filiação: Vilson Nereu Pinheiro Veiga e Nair da Cruz Veiga. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Cemitério da Colônia Faria – Colombo.

Libia Albino Comicholli, 93 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Bernardino Albino e Lydia Bernardino Albino. Sepultamento ontem.

Luiz Seiji Izuka, 67 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Yoshizo Izuka e Hatsuko Maeda Izuka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Márcia Thiesen Arnold, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Apolinário Thiesen e Custodia Monteiro Thiesen. Sepultamento sábado, 31 de dezembro de 2022 às 9hh, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão – Cauritiba -PR.

Marcos José da Silva, 45 anos. Filiação: Raimundo José da Silva e Rita Alves do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Maria Catarina de Franca Boulade, 91 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel P de Franca e Margarida B da R Franca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Panassolo, 78 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Panassolo e Paulina Nicoletti Panassolo. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Ferreira de Castro, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Herculano Carlos da Rosa e Idalina da Luz Ferreira da Rosa. Sepultamento ontem.

Mariza Kaspezak de Sousa, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Kaspezak e Casemira Wenschek. Sepultamento ontem.

Mateus da Silva Martins, 18 anos. Profissão: servente. Filiação: Carlos Martins Neto e Tatiane da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Boqueirão.

Mauri José de Souz, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio de Souza e Eloina de Souza Bueno. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Unilutus Almirante Tamandaré.

Maykon Luís Horner, 45 anos. Profissão: gerente projetos. Filiação: Henrique Antônio Horner e Maria de Fátima Eger Horner. Sepultamento ontem.

Miguel Przysiezny, 82 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Carlos Przysiezny e Maria Przysiezny. Sepultamento ontem.

Nelson Maiello, 79 anos. Filiação: Pasqualino Matiello e Maria Felícia Maiello. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Odair Luiz Gonçalves Júnior, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odair Luiz Gonçalves e Geni de Barros Gonçalves. Sepultamento ontem.

Odiny José Brunetti Júnior, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Odiny José Brunetti e Walmi Antônia Pedrosa Brunetti. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Pedro Borges de Bonfim, 83 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Borges de Bonfim e Cândida Marcondes de Bonfim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Evangélica.assemb.de Deus–Frg.

Pedro Otávio Ribeiro, 21 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Pedro Ribeiro e Marilda Cardoso Kogus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Robson Fuchs, 30 anos. Filiação: José Emílio Fuchs e Ana Maria Fuchs. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sidney Barbosa, 59 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: João Barbosa e Neuza da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 03 Ag. Verde.

Silita Matter Bestetti, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Augusto Matter e Olga Matter. Sepultamento hoje, Cemitério Luterano, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Simone Ferreira Pinto, 43 anos. Filiação: Ademir Batista Pinto e Emídia Solange Ferreira Pinto. Sepultamento ontem.

Tomie Kawamura Pinto, 75 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Kumagi Kawamura e Kita Kawamura. Sepultamento ontem.

Vicente del Prete Misurelli, 68 anos. Profissão: desembargador. Filiação: Carlos del Prete Misurelli e Leone Caldeira Misurelli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Vinicios Vaz da Cruz, 23 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alceu Caetano da Cruz e Roseli Vaz da Cruz. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela Cemitério Municipal Mariental – Lapa.