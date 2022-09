Acir Kuler Coradassi, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Coradassi e Eloina Kuler Coradassi. Sepultamento ontem.

Ademir Cláudio Bertagnolli, 67 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Gentil Antônio Bertagnolli e Anna Maria Strapazzon Bertagnolli. Sepultamento ontem.

Alcione Luiz de Souza, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Donato de Souza e Lodete Tamanine de Souza. Sepultamento ontem.

Antônia Cubas Carneiro, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alexandre Gonçalves Carneiro e Carolina Pedroso Cubas. Sepultamento ontem.

Antônia Nappi Macedo, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Mappi e Maria Apparecida Alves Barboza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Antônio Ivo Vechorkoski, 51 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Júlio Vechorkoski e Lenita Vechorkoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Aparecida Lucas da Silva, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro da Silva Carolo e Antônia Lucas da Silva. Sepultamento ontem.

Aristides Antônio Cassol, 76 anos. Filiação: Luiz Cassol e Ângela Michelon. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Coronel VividaPR.

Cândido Kowalski, 88 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Hypolito Boleslau Kowalski e Florentina Mickosz Kowalski. Sepultamento ontem.

Cícero Alves da Silva, 45 anos. Filiação: Maria Neli Alves da Silva. Sepultamento quinta-feira, 6 de outubro de 2022, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Clair Loris Simonetto, 88 anos. Profissão: camareira. Filiação: Bronislau Stankowski e Lydia Stankowski. Sepultamento ontem.

Cleia de Fátima Ribeiro, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Renato Ribeiro e Rosa Ribeiro. Sepultamento ontem.

Clovis Alves, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Paulo Emílio da Rocha e Maria da Glória Oliveira. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo de Residencia.

Dieniffer Valery de Saldanha Bandeira, 31 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Tereza de Oliveira Saldanha. Sepultamento hoje, Cemitério Borda do Campo /quatro Barras, saindo da Capela do Cemitério de Borda do Campo (PR)..

Dircea de Lima Angelotti, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel e Minervina de Lima. Sepultamento ontem.

Edeltraut Decker, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bruno Schweder e Maria Schweder. Sepultamento ontem.

Elias da Silva, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel da Silva e Araci Souza da Silva. Sepultamento ontem.

Elizabeth Araújo, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Diniz Araújo e Bronislava de Araújo. Sepultamento ontem.

Eni das Dores de Paula, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião de Paula e Nivalda de Morais Paula. Sepultamento hoje, Crematório Luto CuritibaPR, saindo da Capela Memorial Luto CuritibaPR Sala Ipê.

Geny Zytkevitz Piazza, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eurico Zytkevitz e Júlia Zytkevitz. Sepultamento ontem.

Gilson Laffitte Júnior, 68 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Gilson Laffitte e Aparecida dos Santos Laffitte. Sepultamento sexta-feira, 30 de setembro de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula CuriitbaPR.

Glaci Marconsin, 71 anos. Profissão: manicure. Filiação: Elio Sena de Oliveira e Helena de Oliveira Marconsin. Sepultamento ontem.

Gladir Oripka Milicio, 69 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: Alexandre Almeida Milicio e Olga Oripka Milicio. Sepultamento ontem.

Gladis Lemes dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz José Fernandes e Ana Lemes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Hortência Maziero Ferres, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maziero e Luzia Antunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade, saindo da Capela Vaticano – Jade.

João Batista Marques, 69 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz Marques Padilha e Rosalina do Carmo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

José Alexandre Serra, 79 anos. Profissão: militar. Filiação: Alexandre Serra e Maria Palomo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Kamila Souza Ruths de Lima, 36 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Aparecido Vieira de Lima e Cleusa de Souza Ruths. Sepultamento ontem.

Lao Chaochu, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lao Sizhen e Xie Meilan. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Lúcia Vera Cruz Dornelles, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Paulo Lira Vera Cruz e Arteniza Barbosa Vera Cruz. Sepultamento ontem.

Luciana Moraes Monteiro, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvino Moraes e Geralda Moraes. Sepultamento hoje, Ipora.

Luiz Antônio dos Santos Chaves, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio dos Santos Chaves e Lourença dos Santos Chaves. Sepultamento ontem.

Luíza Rodrigues Paio, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues Sobrinho e Júlia Moreira Ferraz Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério no Município de Taquarituba em Sp, saindo da Capela no Município de Taquarituba Sp.

Maria da Luz Souza dos Santos, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santino de Souza e Madalena Santos de Souza. Sepultamento ontem.

Maria das Dores da Silva, 56 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Manoel Santana da Silva e Josefa Maria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Maria de Lourdes Cardoso Cordeiro, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Braz José Cardoso e Hilda Silvério Cardoso. Sepultamento ontem.

Maria de Souza Maciel, 55 anos. Filiação: Armirio de Souza Maciel e Paulina Roque Maciel. Sepultamento ontem.

Naldo Ossowski, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estanislau Kostika Ossowski e Anna Ossowski. Sepultamento ontem.

Nilson Freitas de Carvalho, 67 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Arnaldo Molinari de Carvalho e Luzia Freitas de Carvalho. Sepultamento ontem.

Nivaldo Nunez Galindo, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jonas Alves Galindo e Laura Nunez Galindo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Ivaipopra (PR).

Olivia Alves de Siqueira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alves de Siqueira e Ella Alves de Siqueira. Sepultamento ontem.

Raymundo Conte, 96 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Henrique Conte e Anna Lazzari. Sepultamento ontem.

Renato Alves de Lima, 53 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Emílio Alves de Lima e Anastácia Wosniacki de Lima. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Municipal do Campo do Tenente.

Rodney Cláudio Moreschi, 39 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Romualdo Adilar Moreschi e Maria Angelina Moreschi. Sepultamento ontem.

Ronaldo Gonçalves dos Santos, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luís Carlos dos Santos e Marlene de Fátima Gonçalves. Sepultamento ontem.

Ronaldo de Souza Ramos, 57 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alice de Souza Ramos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Vila Autódromo.

Rosana de Godoy Caetano Ameixeiro, 66 anos. Profissão: secretária. Filiação: Rubens de Godoy e Yvonne de Godoy. Sepultamento hoje, Cemitério do Araça, saindo da Capela do Araça.

Sandra Cândida Palhotti, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Palhotti e Benedita Cândida Palhotti. Sepultamento ontem.

Takehiko Asano, 90 anos. Profissão: taxista. Filiação: Sakutaro Asano e Kaneno Asano. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande (PR)), saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Manacá.

Telêmaco Lara do Prado, 79 anos. Filiação: José Lara do Prado e Maria Xavier do Prado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal de Ponta Grossa /´pr.

Valdeco Manika, 84 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Pedro Manika e Júlia Cubis Manika. Sepultamento ontem.

Valdirene de Oliveira Pirroti, 69 anos. Filiação: João Batista de Oliveira e Aparecida Faustina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vitório Chuirki, 98 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Chuirki e Catarina Chuirki. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Wanderlei Roberto Schmitz, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Angelino Schimitz e Maria Virgilia Schmitz. Sepultamento ontem.