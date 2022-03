Adelina de Andrade Mello, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Vidal de Andrade e Maria Ferreira da Luz. Sepultamento ontem.

Ademar Medeiros da Silva, 28 anos. Filiação: Marli de Jesus da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Doutor Ulysses (PR), saindo da Capela Municipal Dr. Ulysses (PR).

Aldaria Joana Barbieri, 66 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Tercílio Barbieri e Amélia Barbosa Pimentel Barbieri. Sepultamento ontem.

Anderson Luís Silva da Costa, 46 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ivo da Costa e Vilma Silva da Costa. Sepultamento ontem.

Anderson Ricardo Wisnievski, 47 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ronaldo Wisnievski e Doraides Wisnievski. Sepultamento ontem.

Antônio Fagundes, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Agenor Fagundes e Olivia Soltto Fagundes. Sepultamento ontem.

Antônio Victalino Gonzaga, 83 anos. Filiação: Victalino Gonzaga e Maria Melsi Gonzaga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Ari Zanlorensi, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mateus Zanlorensi e Luíza Zanlorensi. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Irati (PR)., saindo de local a ser designado.

Arlete Maria Rosa, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Rosa e Erina Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo de local a ser designado.

Aurélio Vieira Moreira, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Aurélio Maia Moreira e Celita Rittes Vieira Moreira. Sepultamento ontem.

Aurora Maria Santos do Amaral, 88 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Bernaardino de Jesus e Hortência Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Carlos Erivan de Lima Marinho, 47 anos. Profissão: encarregado(a) manutenção. Filiação: Francisco Gonçalves Marinho e Joaninha de Lima Marinho. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto da Silva, 59 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Celio Laudelino da Silva e Nadir Terezinha da Silva. Sepultamento ontem.

Cirlene Azevedo Carvalho, 52 anos. Profissão: secretária. Filiação: Romalino de Lima Carvalho e Laurici Azevedo de Carvalho. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante Vaticano.

Claudemir Vieira da Silva, 54 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Antônio Vieira da Silva e Celina das Neves Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela de Pinhais.

Davi Meyer Lopes, 3 anos. Filiação: Carlos Alexandre Lopes Neves e Fernanda de Almeida Meyer. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Enedina Silvério dos Santos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João dos Santos Silva e Jandira Silvério dos Santos. Sepultamento ontem.

Francisca Leal de Oliveira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alfredo Leal e Ercília Tereza de Jesus. Sepultamento ontem.

Gentil Calisctil, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Quintino Calisctil e Rosa Goncalvs Meira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Guisella Gerda Frenzel Kirchener, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leopoldo Frenzel e Hilda Frenzel. Sepultamento ontem.

Haruko Kavakita, 92 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Hatsuichi Tanaka e Thisa Tanaka. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência Araucária (PR).

Hélio Krawczuk, 73 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jan Krawczuk e Regina Ramos Krawczuk. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda – Almirante Tamandaré (PR).

Igor dos Santos Anhaia, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Milton Anhaia Júnior e Gerusa dos Santos. Sepultamento sexta-feira, 1 de abril de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal.

Iolanda Kozete, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Figueiro Vaz e Aurora Prestes Vaz. Sepultamento ontem.

Irene Rodrigues dos Anjos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Mariano dos Santos e Rosaliana Rodrigues dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Isaac Macohon, 20 horas. Filiação: Edson Roberto e Marinalda Lemes Galvão. Sepultamento ontem.

Joanna Auwerter Baptista, 1 anos. Filiação: Haner Rafael de Moraes Baptista e Sofia Gabriela Auwerter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 – Água Verde – Curitiba (PR).

João Batista da Silva, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Onofre Fernandes da Silva e Joana de Lima Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde CuritbaPR.

João Guilhermes Alves, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Alves de Oliveira e Maria de Melo. Sepultamento ontem.

Joaquim Costa Portes, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Costa Portes e Santina Pereira. Sepultamento ontem.

Jorge Szabo, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Szabo e Maria Benta Szabo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda Almirante Tamamndare.

Jorge Vilmar da Silva, 60 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Manoel Sabino da Silva e Ida Beims da Silva. Sepultamento ontem.

José Nazario, 75 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Crespin Nazario Ribeiro e Delfina Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Ribeiro de Souza, 75 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Firmino Ribeiro de Souza e Deozinda Francisca de Souza. Sepultamento ontem.

Lenny Xavier Farah, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Narcizo Xavier e Rosalina Lisboa Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Lilia Lúcia Leal, 85 anos. Filiação: Júlio Miguel Leal e Lúcia Manoela Leal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Soa Francisco de Paula.

Luana Aparecida Soares da Silva, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luciano José da Silva e Cleidelice Soares. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal São Lucas, saindo da Capela Municipal de Ibipora -PR.

Luciano Marcelino Martins, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: Luciano Bomsenhor Martins e Márcia Marcelino da Silva Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 São Francisco de Paula.

Maria Klosowski Pereira, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Klosowski e Augusta Klosowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Rodrigues dos Santos, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Rodrigues de Souza e Benedita Emília da Trindade. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Vincler Neves, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro Vincler e Rosa Dornel. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário.

Marilene Fernandes Maurício, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudemiro Fernandes e Maria Tesseroli Fernandes. Sepultamento ontem.

Mateus Gustavo Todisco, 29 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Natanael Todisco e Maria Aparecida Todisco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Apucarana,PR.

Neusa Maria Santos Wodzynski, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nelson Gonçalves dos Santos e Lucy Esmanhoto Santos. Sepultamento ontem.

Odete Evaristo, 77 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Ângelo Evaristo e Herta Evaristo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Ordalice dos Santos Silva, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Carlos dos Santos e Jeorgina Domingues dos Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Jardim. Independência – Araucária (PR).

Paulo Victor da Silva, 37 anos. Filiação: Arlete Chicora da Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Belato, 95 anos. Filiação: Antônio Belato e Maria das Dores. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Paraíso do Norte, saindo da Capela do Municipal de Paraíso do Norte.

Rogério Martins, 83 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Lourenço Martins Esbeck e Hortência Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sérgio Vinícius dalla Stella, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Sérgio dalla Stella e Maria Roseli Balla Stella. Sepultamento ontem.

Sylvia Rolim Manoel, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Napoleão Rolim e Maria de Oliveira Rolim. Sepultamento ontem.

Tadeu Alves Neto, 62 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Sezinando Alves Neto e Gertrudes Alves de Lima Neto. Sepultamento ontem.

Tereza Borac Conyvolic, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Borac e Maria Valichek. Sepultamento ontem.

Tereza Rodrigues de Souza, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Rodrigues da Silva e Verônica Francelina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias CuritibaPR.

Terezinha Hilda Pinto Brunato, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Nepomoceno Pinto e Catarina Bage Nepomoceno Pinto. Sepultamento ontem.

Valderes Aparecida Barreto, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Rui Justus e Helena Belo Justus. Sepultamento ontem.

Victória Ferreira de Oliveira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira da Cruz e Maria Antônia da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).