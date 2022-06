Adolfo Rotella, 96 anos. Profissão: engarrafador(a). Filiação: Castro Rotella e Francisca de Moraes Rotella. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 S.f.p.

Altamir Osni Santos, 76 anos. Filiação: José Orlando dos Santos e Celina Souza Santos. Sepultamento ontem.

Ana Célia Turmann Corsi, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elui Turmann e Marília Vesoslloski Turmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Ana Clara Soares da Silva, 15 horas. Filiação: Paulo Júnior Soares da Silva e Janaina Machado da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Tarumã – Pinhais.

Ana Teixeira de Magalhães, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Andreza Iolanda Oliveira Tanaka, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Raimundo dos Santos e Altamira de Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Cidade Gaucha -PR.

Antônio Adenir Grenier Lisboa de Miranda, 81 anos. Filiação: Antônio Lisboa de Miranda Júnior e Maria Grenier Lisboa de Mranda. Sepultamento ontem.

Antônio Avila Gomes, 90 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Avila Mello e Maria Vergínia Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Assembleia de Deus – Deus Forte R. José Batista dos Santos Nº. 968.

Antônio Massilon de Farias, 96 anos. Profissão: gerente. Filiação: Philomeno Henriques de Farias e Maria Ester de Farias. Sepultamento ontem.

Antônio Moreira, 88 anos. Profissão: servente. Filiação: Avelino José Moreira e Cecília Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial de Campo Magro.

Arlete Apareida Ganz, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Ganz e Elvira Neiverth Ganz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Barbara Staltwardowski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Stal e Apolônia Stal. Sepultamento hoje, Tarumã, saindo da Capela Cemitério Tarumã.

Braz Antônio Lopes, 71 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Benedito Antônio Lopes e Júlia de Lara Lopes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Comunidade Santa Terezinha – Pinheirinho – R Guimarães Coutinho 162.

Carlos Alexandre Souza Santos, 22 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alexandre Aparecido Santos e Lucila Carvalho da Luz Souza. Sepultamento ontem.

Cecília Aparecida Veiga de Macedo, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lauro Silveira de Macedo e Leoni Veiga de Macedo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Celso Carneiro do Amaral, 78 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: David Amaral Camargo e Rosina Carneiro do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Cinira Andrade de Oliveira, 82 anos. Filiação: José Augusto de Andrade e Judite Maria de Andrade. Sepultamento ontem.

Darci Andrade Gonçalves, 63 anos. Filiação: Rufino Antunes Gonçalves e Anita Gomes de Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Residencia.

David Branco de Oliveira, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Domingues de Oliveira e Ana Branco de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Igreja Vila Rio Negro.

Diego Henrique Rodrigues Reis, 29 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Paulo Rodrigues Reis e Nilza Barrozo da Silva Reis. Sepultamento ontem.

Douglas Lafayette Cavalli Pradi, 72 anos. Profissão: militar. Filiação: Jayme Pradi e Aglair Terezinha Cavalli Pradi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Edison Nestor Moscaleski, 90 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Lourival Moscaleski e Selma Moscaleski. Sepultamento ontem.

Erico Veloso de Linhares, 89 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Maria Veloso de Linhares e Ondina Carvalho de Linhares. Sepultamento hoje, Cemitério Portal do Ceu, Pato Branco(PR), saindo da Capela Paske, Pato Branco(PR).

Estanislau Kava, 76 anos. Profissão: outorgado. Filiação: José Kava e Tecla Kava. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Unilutus.

Fany Poli, 97 anos. Filiação: Cláudio Maranezi e Catarina Maranezi. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Francisca Xavier da Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frncisco Xavier Vieira e Maria Mervina de Souza. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Gladis Viegas, 77 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Renê Gorny e Nasira Fatuch Gorny. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Gustavo Belo do Amaral, 24 anos. Filiação: Adegir Belo do Amaral e Roseni Ferreira Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Capela do Ipe São José dos Pinhais PR.

Hélio Couto, 87 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Aureliano Couto e Luíza Silveira Couto. Sepultamento ontem.

Hilda Spadaccio da Silva, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Miguel Spadaccio e Maria Angelica. Sepultamento ontem.

Ires Aurora da Silva, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Idalicio Aurora da Silva e Josefa Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Ivete Guerra, 82 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ângelo Bazzani Filho e Erminia Túlio Bazzani. Sepultamento ontem.

João Hamilton Baptistel, 93 anos. Filiação: Alberto Baptistel e Maria Baptistel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Jonathan Gonçalves Nicolau, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Continentino Nnicolau e Geni Gonçalves Pereira Nicolau. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel.

Jonathan Passos da Silva, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcelo Ribas da Silva e Katia Pereira Passos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

José Luiz de Bastos, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Alves de Bastos e Alzira Moro de Bastos. Sepultamento ontem.

Josef Kosinski, 89 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Josef Kosonski e Maria Kosinski. Sepultamento ontem.

Jurandir Alves Pereira, 59 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Alves Pereira e Laedes de Carvalho Pereira. Sepultamento ontem.

Kaleb Felipe Pereira de Souza, 1 mes(es). Filiação: Giovani Felipe de Souza e Jéssica Crisitna Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula, Curitiba(PR).

Karina Oliveira Bono, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Bono Medina e Elza de Oliveira Bono. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Laureci Schelbauer Unger, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Schlebauer e Cacilda Schelbauer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mafra/sca, saindo da Capela no Município de Mafra (SC).

Lauro Kemiecki, 75 anos. Filiação: Miguel Kemiecki e Josefa Kemiecki. Sepultamento ontem.

Leonardo Pereira dos Santos, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e Ana Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Leunir Ferreira dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Ferreira e Amélia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Lucimar Tibúrcio da Silva, 82 anos. Filiação: Luiz Tibúrcio da Silva e Maria Luíza de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz César Gomes, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Albino Gomes e Júlia de Aguiar. Sepultamento ontem.

Maria Helga Ferreira Mendes, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vitorino Ferreira e Dulce de Azevedo Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Eldorado Sp.

Maria Luíza Zuber, 86 anos. Filiação: João Daniel de Moraes e Setembrina Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Milton Baroni, 94 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Marcos Baroni e Maria Ballin Baroni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Nelson Lourenço, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Carlos Lourenço e Júlia Duffeck. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Orlei Antônio Restorf, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: Alderico da Silva Restorf e Maria da Conceição Franco. Sepultamento ontem.

Pedro Gonçalves de Camargo, 56 anos. Filiação: Antônio Francisco de Camargo e Leonor Gonçalves dos Santos Camargo. Sepultamento ontem.

Raquel de Morais Leite, 76 anos. Profissão: diarista. Filiação: Irineu Leite e Júlia Carolina de Morais. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Rivair Dias de Almeida, 63 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Severo Dias de Almeida e Herondina Amaral de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Rosane Sampaio de Oliveira, 59 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Carlos Prados Sampaio e Rosa Lourdes de Abreu Sampaio. Sepultamento sábado, 18 de junho de 2022 às 11hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Sérgio Dias da Silva, 34 anos. Filiação: Paulo Cândido da Silva e Ana Maria Dias da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Tereza Soares de Siqueira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Soares de Siqueira e Francelina de Siqueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Valdemar Santana dos Santos, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Bispo Gomes e Maria Ogina da Conceição. Sepultamento ontem.

Virka Zanella, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Kubrak e Anna Kubrak. Sepultamento ontem.

Walmi Antônia Pedrosa Brunetti, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermelino Pedroso de Morais e Universina Maria Sant Ana de Morais. Sepultamento ontem

