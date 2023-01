Adilco Garcia, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Francisco Garcia e Arcelina Venera Garcia. Sepultamento ontem.

Agenor Koginski do Amaral, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Assiz Fernando do Amaral e Petronilha Koginski do Amaral. Sepultamento ontem.

Anderson Tavares, 35 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Elevir Tavares e Maria Aparecida Tavares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Anthony Gabriel Lutkmeier Cervinski, 2 anos. Filiação: Makiel Soares Cervinski e Thays Lutkmeier da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Raimundo Neto, 42 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Jair Raimundo e Arlete Nascimento Raimundo. Sepultamento ontem.

Auria Hahn, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Fernando Thomas e Maria Thomas. Sepultamento ontem.

Bruno Martins Cordeiro, 34 anos. Profissão: segurança. Filiação: Gildo Cordeiro e Rossana Rita Martins Cordeiro. Sepultamento ontem.

Célia Maria Fleury de Freitas, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Marcílio Utrabo e Neusa Beatrice Utrabo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Cidália Pereira Lourenço, 94 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Florentino Pereira e Maria Bueno. Sepultamento ontem.

Clementina de Souza Lopes, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidio de Souza e Brasilina Floriano. Sepultamento ontem.

Davi Xavier, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Mário Xvier e Genoveva Serchewski Xavier. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Davi da Cruz, 77 anos. Filiação: Sebastião Francisco da Cruz e Júlia Ribeiro da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

David Tows Neto, 61 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: David Tows e Margarida Tows. Sepultamento ontem.

Denirsio Scarante, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Elydio Scarante e Carmelidia Sambinelli Scarante. Sepultamento ontem.

Divina Aparecida dos Santos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Caetano Filho e Maria Miguel da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Igreja Evangélica – Rua Delegado Leopoldo Belczack Nº 1303 – Capão da Imbuia – Curitiba -PR.

Elena Gomes de Oliveira, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Gomes de Oliveira e Altina José Pereira. Sepultamento ontem.

Elias Soares de Andrade, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Soares de Andrade e Adília Soares de Andrade. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Emília Jelinsky, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Haide e Anna Haide. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Graziele.

Eraldo Alessandro Rodrigues, 39 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Leonardo Ferraz Rodrigues e Niceli Trindade de Melo Rodrigues. Sepultamento ontem.

Erico Adalmar Tanner, 95 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Elfrida Tanner. Sepultamento ontem.

Estevo Doronka, 82 anos. Filiação: João Doronka e Michalina Doronka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Igreja Ucraniana Santa Ana – Pinheirinho – Curitiba -PR.

Fernanda Rybinski, 29 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Fernando Rybinski e Marlene Gomes Rybinski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo de Residencia – Dst Capinzal S/n – Araucária -PR.

Guilherme Silva, 45 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Marilda do Rocio Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Haroldo Luiz Nichele, 94 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Nichele e Rosa Cavichiollo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Hermes Luiz da Rosa, 64 anos. Filiação: José Antônio da Rosa e Tereza Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Ierma Sbrissia, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernado Sbrissia e Arminda Sbrissia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Jessé Correia dos Santos, 38 anos. Profissão: frentista. Filiação: Ponciano Manoel Correia dos Santos e Tereza Freitas Correia dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Eleno em Paranaguá (PR), saindo de Igreja Assembléia de Deus em Parnaguá (PR).

João Batista Ribeiro, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Diolindo José Ribeiro e Maria Antônio Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Libertai Jardim Guarani Campo LargoPR.

João Erico Lopes Moreira, 88 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Lopes Moreira e Maria Beatriz Moreira. Sepultamento ontem.

Júlia Skorobohatei Schimunda, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Skorobohatei e Theresa Skorobohatei. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Leni Aparecida de Jesus Preto, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivo Maria de Jesus e Amonira de Jesus Padilha de Jesus. Sepultamento ontem.

Leonor Barbosa, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Prochamann e Elvira dos Santos Prochamann. Sepultamento ontem.

Maria Albani da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Mateus de Oliveira e Arlinda Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Helena de Aguiar Locher, 79 anos. Filiação: Walfrido Locher e Lia de Aguiar Locher. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Maria Joana Alves, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Belmiro Alves e Ana Massaneiro Alves. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Lindinalva Ribeiro da Silva, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Soares Ribeiro e Maria de Lourdes Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria de Lourdes Pepplow, 84 anos. Filiação: João Stochero e Generosa de Cristo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marli Silvério de Moraes, 54 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Domingos Ramos de Moraes e Izalina Silvério de Moraes. Sepultamento ontem.

Matilde da Silva Oliveira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Levino Pereira da Silva e Tereza da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Neuci Assumpcao Nascimento, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olegário Nascimento e Ismenia de Assumpcao Nascimento. Sepultamento ontem.

Neusa Vieira de Andrade, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Vieira e Ercília Ramos Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curtiba Sala Amburana CurtibaPR.

Nevolanda Nunes Rosa, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guiomar Nunes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ovidia dos Santos Bales, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvano Teotonio dos Santos e Suzana Marcelina de Matos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Assembleia de Deus Vila Sandra CuritibaPR.

Pedro Balbino Alves Filho, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Balbino Alves e Maria Sebastiana Alves. Sepultamento ontem.

Rachel de Souza Peters, 92 anos. Filiação: João Honório de Souza e Lucy Avila de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Reinaldo Aparecido Guaringue, 54 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz Guaringue e Tereza da Silva Guaringue. Sepultamento ontem.

Reinaldo Leite de Carvalho, 52 anos. Filiação: Daniel Leite de Carvalho e Maria Júlia do Carmo Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Renato Gonçalves, 79 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Ernando Gonçalves e Ludovica Gonçalves. Sepultamento ontem.

Roseli Puton da Silva, 56 anos. Filiação: Irio Puton e Nair Puton. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Evangélica.

Sandra Stori Pereira Alves, 73 anos. Filiação: ADiógenes Dacheux Stori e Gentila Ramina Stori. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Cemitério São Francisco de Paula.

Silveria Vasco de Figueiredo Moreira, 85 anos. Filiação: Armando Henrique de Figueiredo e Maria Piedade Vasco de Figueiredo. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Cemitério Central de Paranaguá (PR).

Zulmira Salete Kaffer, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Waldomiro Kaffer e Nathalia Julieta Kaffer. Sepultamento ontem.