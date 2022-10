Abadia de Jesus do Prado, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Madalena. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Abel Portella, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Setembrino Portella e Francisca Domingues Portella. Sepultamento ontem.

Ademir Manoel Inácio, 71 anos. Filiação: Ernesto Manoel Inácio e Antônia Franca Inácio. Sepultamento ontem.

Alcides Kotacho, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Kotacho e Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Amilton Gonçalves Ferreira, 84 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Abílio Gonçalves Ferreira e Sebastiana Cardoso Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Antônio Campagnaro Filho, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Campagnaro e Carlota Campagnaro. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Ariodante de Luca, 81 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Leonetto de Luca e Lina de Febis de Luca. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Bento Oliveira Neves Brollo, 5 anos. Filiação: Peterson Vielmo Brollo e Karolina Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Taubaté, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal de São Francisco de Paula.

Bruno Aparecido Carneiro Mendes, 19 anos. Filiação: José Cláudio Mendes e Maria Marlene Carneiro. Sepultamento ontem.

Carlos Gilberto de Andrade, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Aristota Lina de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja do Nazareno (Rua Armin Buhrer 1046- Uberaba).

Catarina Zelinski, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Filipak e Marta Zelinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Cecília Vieira Cecchin, 82 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Agnello Nunes Vieira e Valentina Paim Vieira. Sepultamento ontem.

Ceila de Lourdes Muniz, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Muniz e Catarina de Lourdes Muniz. Sepultamento ontem.

Cláudio de Almeida Brasil, 61 anos. Filiação: José de Almeida Brasil e Maria da Luz dos Santos Brasil. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Mortuária Municipal de Almirante Tamandaré (PR).

Dirce Vieira de Moura, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Izac Antônio da Costa e Jandira Vieira da Costa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 do Boqueirão.

Eros Santos Carrilho, 86 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Gaspar José Carrilho Júnior e Amenayde Santos Carrilho. Sepultamento ontem.

Eva Rosa Pereira Lopes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acendino Bueno de Oliveira e Acendina Pereira de Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Félix Deda, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Deda e Eleonora Deda. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Francisca Alves de Cândido Pereira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Cândido de Ferreira e Oliveira Alves de Cândido. Sepultamento ontem.

Idalina Maria da Luz Moreira, 75 anos. Profissão: camareira. Filiação: Benedito Ribeiro da Luz e Francisca Maria Cordeiro da Luz. Sepultamento ontem.

Ilton Barbosa Júnior, 38 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ilton Barbosa e Maria Luíza Neves de Aguiar e Sousa Barbosa. Sepultamento ontem.

Iolanda de Souza Stival, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Serzedelo da Silva Souza e Maria Elidia de Jesus Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Ivan Monteiro da Silva, 66 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Elpidio Félix da Silva e Maria Madalena Monteiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Paulo Martinello, 57 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulino Martinello e Elizia de Lourdes Martinello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

José Valdir de Oliveira, 66 anos. Filiação: José Cardoso de Oliveira e Maria de Lourdes Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Julica Pereira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Pereira e Teresa Domingues. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Santo Ângelo/campo Largo (PR).

Lardy Pereira, 93 anos. Filiação: Antônio Graciliano Pereira e Maria Maia Pereira. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Leni de Souza Ferreira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Helvecio Pereira Guedes de Souza e Leonizia Pereira Guedes de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Parque das Araucárias ColomboPR.

Lourivaldo Anastácio de Andrade, 63 anos. Filiação: Jesuel Anatacio de Andrade e Clarice Alves de Andrade. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Gomes Roriz, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Batista Moreira Roriz e Nadir Gomes Roriz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Jeronimo Gomes dos Santos, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Gonçalves dos Santos e Roseli Roque dos Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Luzia de Jesus Silva, 92 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Domingos e Ana Francelina de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Marques Nogueira, 95 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Gomes da Costa Marques e Noêmia da Silva Marques. Sepultamento ontem.

Massako Tokikawa, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Massao Kimura e Kimeyo Kimura. Sepultamento ontem.

Nelson Paulino de Souza, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Paulino de Souza e Henriqueta Madureira. Sepultamento ontem.

Nicollas Davi Benitez da Silva, 6 anos. Filiação: Carlos Leandro da Silva e Tatiane Benitez Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Nilton Antônio Mazur, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Macario Thadeu Mazur e Iveth Mazur. Sepultamento ontem.

Olga da Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mota da Silva e Lúcia Aleixo da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Plinio Gomes Filho, 64 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Plinio Gomes e Maria Terezinha Fonseca Gomes. Sepultamento ontem.

Ricardo Vezozzo de Vasconcelos Barros, 35 anos. Filiação: Ricardo Dobner de Vasconcelos Barros e Maria Angelica Vezozzo de Vasconcelos Barros. Sepultamento ontem.

Rubens Correia Leite, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Correia Leite e Lazara Ferreira Leite. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Adriana (Colombo).

Rubens Souza Szemberg, 59 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Leonides Szemberg e Rosa Souza Szemberg. Sepultamento ontem.

Takemura Haruo, 80 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Takemura Kaiti e Takemura Kiyo. Sepultamento ontem.

Terezinha do Rocio Szczepanski Cardoso, 61 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Lauro Szczepanski e Maria Megger Szczepanski. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Faria, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alvino Faria e Maria Cristina Carneiro de Faria. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).