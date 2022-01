Adélia Luisa Gundermann, 74 anos. Profissão: secretária. Filiação: Eugen Gundermann e Eugenia Peciulis Gundermann. Sepultamento ontem.

Adilce Moreira de Souza, 61 anos. Profissão: contra-mestre. Filiação: Valdomiro Moreira de Souza e Ozita Felício de Souza. Sepultamento ontem.

Alfredo Tirling, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eduardo Tirling e Amália Tirling. Sepultamento ontem.

Antônio Cezar Kuhnl, 64 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Evaldo Kuhnl e Odete Kuhnl. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Arilto de Jesus de Andrade, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Iolanda de Andrade. Sepultamento hoje, Henvida//rio Negro, saindo de Henivda//rio Negro.

Augusto Tonet, 74 anos. Filiação: Natal Tonet e Teresa Tonet. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Augusto de Souza, 70 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Sebastião Augusto de Souza e Joaquina Brasilina da Silva. Sepultamento ontem.

Avanilde Coelho, 65 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Leopoldo Coelho e Verona Correia. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Bruno de Oliveira Carvalho, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Edson de Faria Carvalho e Maria Rosaura de Oliveira de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Dores da Indaia.

Carlos Henrique Ehalt Lopes, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Marcus Ehalt Lopes e Regina Ezilda Lopes. Sepultamento ontem.

Carlos Pereira, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amadeu Pereira e Iraci Taborda Pereira. Sepultamento ontem.

Carmem Romero, 83 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Jse Romero e Rosaria Munhoz. Sepultamento ontem.

Celima Abreu de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brasiliano Ferminano de Abreu e Elizina Cecília Camargo de Abreu. Sepultamento ontem.

Cleia Rodrigues Teixeira, 36 anos. Filiação: Sebastião Rodrigues Teixeira e Sueli Matoso. Sepultamento ontem.

Cleri Santos Ribeiro, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Ribeiro e Elzita Francisca dos Santos. Sepultamento ontem.

Conceição Olario da Luz, 83 anos. Filiação: Brásília Olario. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Denilson Aparecido Furquim, 49 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Silvano Furquim e Cândida Cleta de Jesus Furquim. Sepultamento ontem.

Denilson de Paula Bandeira, 40 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Darcides de Paula Bandeira e Florencia da Silva Bandeira. Sepultamento ontem.

Devanil Alves Beserra, 63 anos. Filiação: Luiz Alves Bezerra e Cecília Elvira dos Reis. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal de Campo Largo PR.

Domingas de Assis Costa, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Gonçalves de Assis e Olivia Costa. Sepultamento ontem.

Doreli do Rocio Lecheta, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio Lecheta e Dora Lecheta. Sepultamento ontem.

Eliecim Henrique da Silva, 79 anos. Profissão: fiscal operacional. Filiação: Júlio Henrique de Carvalho e Joaquina Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Emília Franco Murmel, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio de Oliveira Franco e Cecília Oliveira Franco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3.

Ereni Lucas de Freitas da Rocha, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lucas de Freitas e Alcidia Lucas de Freaitas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Erick Gabryel dos Anjos Weng, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Joacir Weng e Célia Regina dos Anjos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo de Igreja Evangélica – Cajuru.

Everton Luiz Rodrigues, 37 anos. Filiação: Aristeu Rodrigues e Ângela Maria de Almeida Rodrigues. Sepultamento ontem.

Gilberto Gomes, 49 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Amador Gomes e Nelia Gomes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Igor Foli Goulart, 26 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Tito Sales Goulart e Rosana Aparecida Foli Goulart. Sepultamento ontem.

Ilda Ferreira da Silva, 91 anos. Filiação: José Ferreira e Ana Ferreira de Campos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Santa Edviges.

Iwelda Kossatz, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lothario Kossatz e Yolanda Macedo Kossatz. Sepultamento ontem.

Josuene Rocha Veloso, 38 anos. Profissão: encarregado(a) comercial. Filiação: José Daniel Veloso e Rosa Josefa da Rocha. Sepultamento ontem.

Judite do Prado, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor do Nascimento e Etelvina do Nascimento. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Luiz Carlos Bregeski, 66 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: Miguel Bregeski e Anna Sokakewisky Bregeski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela da Sede Almirante Tamanadre PR.

Manoel Teixeira da Cunha, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abel Joaquim da Cunha e Debradina Ana Teixeira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Saudade do Iguaçu, saindo da Capela Municipal Saudade do Iguaçu.

Márcio Arantes da Silva, 43 anos. Profissão: analista. Filiação: Pedro Silva e Maria Regina Arantes Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Emília Gonçalves Amaral, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Delourdes Munhoz Gonçalves. Sepultamento ontem.

Marise Coelho Fernandes, 54 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Juvenal Tavares e Margarida Coelho. Sepultamento ontem.

Nadir do Bomfim Pires, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izabel Ribeiro do Bomfim. Sepultamento ontem.

Natália Sophie Ojeda Mesquita, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Antônio Aquilino Ojeda Belisario e Maria Margarete Mesquita. Sepultamento ontem.

Paulo Idibaldo Ziliotto, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Ziliotto e Inês Ziliotto. Sepultamento ontem.

Pedro Brito Lopes, 80 anos. Filiação: José de Brito e Clarinda Lourenço Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Outros.

Pedro Correa, 86 anos. Profissão: servente. Filiação: Manoel Satiro Correa e Inácia Correa. Sepultamento ontem.

Priscila Hass Ribeiro, 37 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio José Ribeiro e Rosane Siqueira Hass Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rodrigo Albin Levandoski, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Antônio Ivanilso Levandoski e Janete Albin. Sepultamento ontem.

Ronald Winter, 52 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Eduard Winter e Gredel Winter. Sepultamento ontem.

Rosnei Ramos, 81 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Adolpho Hartmann Ramos e Elain Antônia Roedel Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rubens Zago, 69 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Juvenal Zago e Maria Salete Marques Zago. Sepultamento ontem.

Sílvio Jordão Barbosa, 59 anos. Filiação: Francisco Sílvio Barbosa e Edena Teixeira Barbosa. Sepultamento ontem.

Sulivan Eduardo Pereira Ramos, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cinerino Ferreira Ramos e Joana Darc Pereira. Sepultamento ontem.

Vilson Luiz Nicolack, 65 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Martinho Nicolack e Nadyr Aguiar Nicolack. Sepultamento ontem.

Vilson Pereira da Rocha, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eurides Eloi da Rocha e Lindamir Pereira da Rocha. Sepultamento ontem.

Zélia Nogueira, 63 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Geraldo Bento Nogueira e Benedita Ramos Nogueira. Sepultamento ontem.

Web Stories