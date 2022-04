Abegair Klein de Quadros, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Noel Penteado dos Santos e Emília Klein. Sepultamento ontem.

Abigail Torres de Campos, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Olímpio Valêncio de Campos e Maria Torres de Campos. Sepultamento ontem.

Adélia Chaves, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Laudelino Chaves Palhano e Maria de Jesus Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério de Rio Azul (PR), saindo da Capela do CemitérioMunicipal de Rio Azul (PR)..

Adilson Arifa Tigre, 56 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Enock Arifa Tigre e Maria de Jesus Tigre. Sepultamento ontem.

Alexandre Barreiro, 81 anos. Profissão: militar. Filiação: Felipa Barreiro. Sepultamento ontem.

Alexandro Gustavo Badzick, 44 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Luiz Roberto Badzick e Vera Lúcia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Amália Reche Garcia, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Andres Reche Alonso e Maria Garcia Navaro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Amélio Gomes, 75 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Zuperio Rodrigues e Jovita Gomes. Sepultamento ontem.

Anna Osowsky Ribeiro, 105 anos. Filiação: Leonardo Osowski e Helena Osowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Aparecida Moreira de Sousa, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves Moreira e Josina Silva. Sepultamento ontem.

Arlene Benevenuto, 71 anos. Profissão: secretária. Filiação: José Benevenuto e Iolanda Benevenuto. Sepultamento ontem.

Clodomiro Ferraz Júnior, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Clodomiro Ferraz e Osmarina Gomes Ferraz. Sepultamento ontem.

Cristiane Beatriz de Melo, 43 anos. Profissão: radialista. Filiação: Severino Cabral de Melo e Francisca José da Silva de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Cianorte (PR).

Diva Brites, 79 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Rodolpho Brites e Liege Ephigenio da Costa Brites. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Sala Jacarandá Memorial Luto CuritibaPR.

Douglas Aparecido de Oliveira, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Maria Aparecida de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Elhete Alves Correa, 75 anos. Filiação: Pedro Argemiro Pereira e Vitalina Alves Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Tijucas do SulPR.

Elza Maria Cefali, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Oribka e Eugenia Gin Oribka. Sepultamento ontem.

Geraldo Torres Zavorne, 54 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Zavorne e Francisca Torres Zavorne. Sepultamento hoje, Cemitério Passa Dois – Lapa (PR), saindo de Igreja São Miguel Passa Dois – Lapa (PR).

Helena Porfírio Moreira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Segundino Moreira e Anália Porfírio Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ilson Kasprik, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Kasprik e Helena Kasprik. Sepultamento ontem.

Ilzea de Andrade Correa, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Correa e Gioconda de Andrade Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda Vaticano.

Irene Aparecida Subtil de Souza, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Substil e Conceição Subtil. Sepultamento ontem.

Isidoro Koppes, 67 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Francisco Koppes e Frida Fink Koppes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivo Thomazoni, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alduino Thomazoni e Ermelinda Thomazoni. Sepultamento ontem.

Izabel Redlinger Paulena, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo Redlinger e Georgina Redlinger. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Londrina, saindo da Capela Municipal de Londrina (PR).

Joana de Paula Cardozo, 85 anos. Profissão: lavadeira. Filiação: Querino de Oliveira de Freitas e Francisca de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Ferreira da Costa, 83 anos. Filiação: Laurentino Ferreira da Costa e Dorvalina Amélia de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

João Mateus de Melo, 73 anos. Profissão: taxista. Filiação: Joaquim Custodio de Melo e Dulcidia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Augusto Mendes Paredes, 54 anos. Profissão: policial civil. Filiação: José Justiniano Dias Paredes e Isabel Kugler Mendes Paredes. Sepultamento ontem.

Julieta Gasparim de Pol, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gasparim e Rosa Andreatta Gasparim. Sepultamento ontem.

Leopoldo Gogola, 71 anos. Filiação: Tomaz Gogola e Cecília Gogola. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de São Mateus do SulPR.

Lindamir Roloff Prendin, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Roloff e Lydia Roloff. Sepultamento ontem.

Marcelo Tadeu Gallina de Souza, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Assis Ribeiro de Souza e Júlia Gallina de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Carmelita Ferreira Sales, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Ferreira de Sales e Maria Moreira de Sales. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Machado, 76 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Aparício Ferreira Machado e Anália Ferreira Machado. Sepultamento ontem.

Marilene da Silva Bergamin, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Virgílio da Silva Júnior e Francisca Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Marília de Souza Canabrava, 87 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Decio Canabrava e Diva de Souza Canabrava. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Sala Amburana/memorial Lut Curitiba.

Marina Pereira da Silva de Oliveira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira da Silva de Oliveira e Gildete Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Myrthes de Godoy Martins, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pinto de Godoy e Georgina Souza de Godoy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nilza Alves Afonso, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alves Afonso e Maria Conceição Neres de Jesus. Sepultamento ontem.

Paulo Rogério da Silva Valente, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pacifico da Gama Valente e Delzuita da Silva Valente. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Paulo Sérgio Pacholok, 51 anos. Profissão: representante vendas. Filiação: Mário Pacholok e Safronia Bilek Pacholok. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Pontal do Parana, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Pedro Correia, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Inocêncio Correia e Bazilicia Correia. Sepultamento ontem.

Rafael do Rosário Leite, 26 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Cleonir Martin Leite e Silvana de Lima do Rosário. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante – Vaticano.

Robert Willian Benites Mansur, 22 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Mauro Mansur e Andressa Benites. Sepultamento ontem.

Rosa Maria Twardowschy, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Joaquim Rosa e Maria Salome de Jesus. Sepultamento ontem.

Sandra Aparecida do Nascimento, 51 anos. Filiação: Antônio Rodrigues do Nascimento e Josefa Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Teodozio Pelepek, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Pelepek e Malania Pelepek. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza de Jesus Sutil Paulino, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clementino Rolin Sutil e Acacia Maria Sutil. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdevino da Silveira Colaco, 72 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Pereira Colaco e Rosa Nepomoceno da Silveira. Sepultamento ontem.

Vanilda Nunes de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Bento Nunes e Benedicta Benta Martins. Sepultamento ontem.

Victor Herculano Sottomaior Bond, 62 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: Victor Hugo Arruda Bond e Maria Solange Sottomaior Bond. Sepultamento ontem.