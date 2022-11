Adelir José Cordeiro, 59 anos. Profissão: radialista. Filiação: Dilceu de Paula Cordeiro e Terezinha Stresser Cordeiro. Sepultamento ontem.

Aldenario Rodrigues Peixoto, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aldenor Moreira Peixoto e Maria Nair Peixoto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aldo Carraro, 52 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Oswaldo Gomes Carraro e Xxxx Xxxx Xxx. Sepultamento ontem.

Alexandro Santos Mendes, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Renato Mendes e Adriane Michele dos Santos. Sepultamento ontem.

Alisson Bruno Pires de Oliveira, 25 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Geraldo Pires de Oliveira e Roseli de Fátima da Rosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Anjo da Guarda / Almirante Tamandaré.

Amauri Proroki, 29 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Proroki e Maria Vanda Setelicki Proroki. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo de residência – Estrada Principal Ai de Cima- 01- Turvo QuitandinhaPR.

Amauri Roberto Rodrigues Garcia, 60 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Adelino Rodrigues Garcia e Therezinha Rodrigues Garcia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônia Amaro Gregório, 75 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro Amaro Gregório e Maria de Lurdes Gregório. Sepultamento ontem.

Arlete Ada Barddal Botura, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Jaymes Barddal e Dinah da Silva Barddal. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Armando Jao dalla Costa, 67 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Albino dalla Costa e Delvina Dalbelo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Ben Hur Lima Pinto, 38 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Oscar Lima Pinto e Maria Aparecida Silva Lima Pinto. Sepultamento ontem.

Carlos Steinheuser, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Germano Steinheuser e Filomena Kreusch Steinheuser. Sepultamento ontem.

Catarina de Fátima Ribeiro Lopes, 63 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Atanazildo Barbosa Ribeiro e Madalena Izabel Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Demétrio Procak, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Procak e Estefania Procak. Sepultamento ontem.

Dircea de Quadros Streit, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adair Joaquim de Quadros e Maria de Lourdes de Quadros. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela da Igreja Nossa Senhora da Paz – Bairro Boqueirão.

Eliezer Domingos de Souza, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Domingos Filho e Nerci Domingos de Souza. Sepultamento ontem.

Elizabeth Amaral Fruet, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clayton Gomes do Amaral e Ada Aparecida Alves de Aguiar Amaral. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Elvira Quinsler Veloso, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Batista Veloso e Mônica de Paula Silva Veloso. Sepultamento ontem.

Eunice Harumi Okamura, 65 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Tsumoru Okamura e Rosa Akiko Ikeda Okamura. Sepultamento ontem.

Eurides Machado, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Machado e Aracy Faria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eva Ferraz Gonçalves, 67 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Pedro Ferraz e Natália Zaschaki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Fabiane Nickel Alves dos Santos, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arnoldo Nickel e Marilene Rocha Nickel. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Geneci Gomes Bach, 67 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Maria Guilhermina Gomes. Sepultamento ontem.

Hilda Holtz Fabri, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Holtz e Elsa Holtz. Sepultamento ontem.

Honori Farago, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Euridio Farago e Hortência Farago. Sepultamento ontem.

Isaura Pires, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Licnerski e Vitória Novak Licnerski. Sepultamento ontem.

Janaina Ignácio dos Santos, 22 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cristina Ignácio dos Santos. Sepultamento ontem.

Jane Mary Marques Maciel, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Olímpio Marques e Prelidiana Campos Marques. Sepultamento ontem.

João Batista de Matos, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Esteves Franca de Matos e Lucinda Pereira de Matos. Sepultamento ontem.

Jonas Sieika, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Félix Sieika e Helena Terplak Sieika. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Milarck, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Raymundo Milarck e Irene Goras Milarck. Sepultamento ontem.

José Ademar Boetcher Júnior, 55 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: José Ademar Boetcher e Aneri Regina Angelotti Boetcher. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

José Bastos, 75 anos. Filiação: Leopoldo Bastos e Malvina Florenca Bastos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Rodrigues da Silva, 78 anos. Profissão: cabista. Filiação: Caetano Mariano da Silva e Sebastiana Pereira de Godói. Sepultamento ontem.

José Valdemir Martins, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdemiro Ribeiro Martins e Edenir Vornes Martins. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Lucineia de Fátima da Silva, 53 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Pedro Vieira de Andrade e Henriqueta de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Luto Curitiba.

Luiz Carlos Magalhães do Nascimento, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Luiz Valentim do Nascimento e Zulmira Magalhães Valentim. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Maisa Santos Panchielli, 2 mes(es). Filiação: Felipe Ponchielli e Rubia Mayra Aparecida Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Marcelo Luiz Busato, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Anacleto Busato e Teresinha Prospero Busato. Sepultamento ontem.

Maria Célia da Fonseca, 64 anos. Profissão: massagista. Filiação: Américo Eloy da Fonseca e Francisca Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Geremias dos Santos, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Carlos dos Santos e Ernestina Geremias dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal Rio Branco do SulPR.

Maria Tomazini Ortega, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Tomazini e Evelina Fabro. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal 02 São Francisco de Paula CuritibaPR.

Marisa Trevisani, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heitor Trevisani e Dalila Martinha Trevisani. Sepultamento ontem.

Maycon Jonathan Gabardo, 26 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Luiz Celso Gabardo e Rosângela da Luz Molina Gabardo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Murillo de Souza, 91 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Joaquim Maria Rodrigues de Souza Júnior e Josina Andrade de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Nide Alexandre Klosienski, 85 anos. Filiação: Miguel Alexandre e Maria Alexandre. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Pedro Gomes de Souza, 54 anos. Profissão: soldador. Filiação: Geraldo Inácio de Souza e Lúcia Gomes de Souza. Sepultamento ontem.

Pedro Repecki Júnior, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Repecki e Maria José Alencar. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Fazenda Rio Grande (PR).

Rael Antônio da Rosa, 6 mes(es). Filiação: Fernanda Helen da Rosa. Sepultamento ontem.

Reinaldo Thiago Medeiros Teixeira, 33 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ronaldo Luiz Teixeira e Aparecida de Fátima Medeiros. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel.

Renato Gomes Rodrigues, 26 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Reinoldo Rodrigues e Denise Ferreira Gomes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela do Cemitério Metropolitano.

Rosa de Sales Pereira, 70 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Oscar Belo da Silva e Alzira Izabel da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Sebastiana Francisca da Silveira Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fermiano Francisca da Silva e Pacifica Francisca da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela Paroquia São Miguel /araucaria.

Sérgio Luiz Stella, 69 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Francisco Stella e Olindia Valente Stella. Sepultamento ontem.

Telmo Eugênio de Oliveira, 86 anos. Profissão: engenheiro(a) telecomunicações. Filiação: José Eugênio de Oliveira e Maria Carvalho de Oliveira. Sepultamento ontem.

Zulmira Ferreira Soares, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Verissimo Ferreira e Zulmira de Souza Ferreira. Sepultamento ontem.