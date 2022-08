Alayde Jonia da Silva Machado, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Prudencio José Viana e Jonia Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2.

Albino Wilmar Rabel, 67 anos. Filiação: Ladislau Grutka Rabel e Sofia Rabel. Sepultamento ontem.

Alceu Machado Barrabarra, 66 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Mauro do Amaral Barrabarra e Dalira Machado Barrabarra. Sepultamento ontem.

Alessandro Antônio Martins Cordeiro, 47 anos. Filiação: João Martins Cordeiro e Maria Lúcia Cordeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Dr. Ulysses (PR), saindo da Capela no Município Dr Ulysses (PR).

Ana Cristina Cardoso, 53 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Elias Vieira Cardoso e Alice Rosa Gonçalves Cardoso. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Alves Castanho, 75 anos. Filiação: Irineu Alves Castanho e Júlia Alves Castanho. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Assembleia de Deus – Vera Cruz.

Antônio Silvestre de Souza, 101 anos. Filiação: Américo João de Souza e Perciliana Alves Figueira. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul.

Beatriz Elza Nielsen Koehler, 89 anos. Filiação: Antônio Jorge Alfredo Nielsen e Irmgard Hulda Guilhermina Nielsen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Benedito Pereira da Silva, 81 anos. Filiação: Alfredo Pereira da Silva e Izabel Benedita Neres. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Catarina da Conceição de Freitas, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro da Luz Barbosa e Luíza Maia Ferreira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Palmital em Araucária (PR).

Ciene Rudek, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roque Rudek e Angelina Menin Rudek. Sepultamento ontem.

Cornelia Travasso da Silva, 91 anos. Filiação: Luciano Galdino Travasso e Benta Policiana Travasso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal do Santa Cândida – Curitiba -PR.

Divanira Ferreira dos Santos, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Izac Ferreira dos Santos e Juvelina Honoria da Luz. Sepultamento ontem.

Dorcelina de Queiroz, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ângelo Queiroz e Vergínia Gandini Queiroz. Sepultamento ontem.

Eliana de Fátima Ribeiro Grangeiro, 51 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Nestor Amaro Grangeiro e Darziza Ribeiro Grangeiro. Sepultamento ontem.

Elio dos Santos Dias Filhos, 58 anos. Profissão: garçom. Filiação: Elio dos Santos Dias e Durvalina da Silva Dias. Sepultamento ontem.

Emília Bianco Portela, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Venato Bianco. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Emilly Vitória de Souza Santo, 3 anos. Filiação: Gelson do Espírito Santo e Marilda Pinheiro de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Ercias de Araújo Bueno, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eugênio de Araújo Bueno e Ernestina Marques Bueno. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Fábio Serpa Sussi, 48 anos. Profissão: analista informática. Filiação: João Luiz Sussi e Izilda Maria Menezes Serpa Sussi. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – São Francisco de Paula.

Flávio Walter Pacheco Milan, 29 anos. Filiação: Clatilde Elvira Catalina Milan Vieira. Sepultamento ontem.

Francisco Luiz Carlos da Rosa, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlio Franco da Rosa e Catulina Camargo da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Irati, saindo da Capela Santa Rita Irati (PR).

Geraldina Gonçalves de Lima, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Gonçalves. Sepultamento ontem.

Geraldo Rodrigues da Silva, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Rodrigues da Silva e Evarista Placidina da Silva. Sepultamento ontem.

Hellen Wagner Palone, 87 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Antônio Palone e Maria de Campos Palone. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Idalecio Pavan, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pavan e Odila Natália Pavan. Sepultamento ontem.

Iracema Martins Pedroso, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hipolito Martins Pedroso e Maria Batista Nunes. Sepultamento ontem.

Irene Gonçalves Alves, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves Feijó e Maria Gonçalves de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ismar Guimarães Júnior, 92 anos. Profissão: piloto. Filiação: Esmar Guimarães Júnior e Ana Maria L Guimarães. Sepultamento segunda-feira, 8 de agosto de 2022 às 18hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Ivo Rasmussen, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro João Rasmussen e Maria de Jesus Camargo Rasmussen. Sepultamento ontem.

João Rink, 78 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Antônio Rink e Linda Pipolin Rink. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Agau Verde.

José Benito Carames Bugallo, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Carames Tain e Carmen Bugallo Andion. Sepultamento ontem.

José Severino Silva Felinto, 70 anos. Profissão: militar. Filiação: Octávio Felinto e Raimunda da Silva Felinto. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Assembleia de Deus – Av. Candidio de Abreu 967 – Centro Civico- Curitiba -PR.

Josefina Giordano, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Giordano e Rosa Giordano. Sepultamento ontem.

Juarez Jorge Torquato, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge Torquato e Dalvina Nunes Torquato. Sepultamento ontem.

Leonarda Adamski Rodachinski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Adamski e Anna Adamski. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Betenheuser, 89 anos. Filiação: Carlos Betenheuser Filho e Adília Alves Betenheuser. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marco Aurélio Schmitt, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Paulino José Schimitt e Nerci Rosário Schmitt. Sepultamento ontem.

Marcos Aurélio Cortes, 58 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio João Cortes e Laides do Amaral Cortes. Sepultamento ontem.

Maria Auxiliadora Rodrigues Meyer, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heinz Joachim Meyer e Jenny Rodrigues Meyer. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva, 90 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Isabel Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Marlene Vieira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Angelino Padilha e Eliza Cordeiro Padilha. Sepultamento ontem.

Maurício Demarco Rosa, 53 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miguel Rosa de Jesus e Maria Alayde Demarco Rosa. Sepultamento ontem.

Nelson Fernandes, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alfredo Fernandes e Maria Luíza Granemann Fernandes. Sepultamento ontem.

Nelson Venâncio, 79 anos. Filiação: Olímpio Venâncio e Porfiria Júlia. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Sala Amburana – Memorial Luto Curitiba – Curitiba -PR.

Paulo Ricardo Gauer, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Telmo Alfredo Gauer e Elfa Elvira Peruzzo. Sepultamento ontem.

Perola Barros Gomes, 1 mes(es). Filiação: Bruno Rogério Gomes da Silva e Josilene Barros Gomes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Rafael Carlos de Moura, 40 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Carlos de Moura e Elizabeth do Amaral Moura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Carlopolis PR, saindo da Capela Municipal de CarlopolisPR.

Ricardo Santos Wiedmer, 51 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Francisco Rodolfo Wiedmer e Zilma Aparecida dos Santos Wiedmer. Sepultamento hoje, Luterano Lapa.

Rosalina Maria de Oliveira Pereira, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Francisco Manoel de Oliveira e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Sérgio Alex Rodrigues, 57 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Dirceu do Rosário Rodrigues e Neide Aparecida Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Tânia Emília Venâncio Pinto, 56 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Nelson Venâncio e Elena Venâncio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal do Boqueirão Curitiba (PR).

Valdir Antônio Costa, 65 anos. Filiação: Brazilino Costa e Felicidade Ceronato Costa. Sepultamento ontem.

Wellington Guedes Xavier, 29 anos. Filiação: Ronaldo José Aparecido Xavier e Elvira da Silva Guedes. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Comunitária Campo do Santana.

Wilson Lessnau, 73 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: Yly Lessnau e Deluvira Pires Lessnau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Cap. 3 Água Verde.

Wilson Roncoski, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Tadeu Roncoski e Ermelina Roncoski. Sepultamento ontem.

Yasmin de Lima Patriota, 3 mes(es). Filiação: José Gomes Patriota Júnior e Rute de Lima Patriota. Sepultamento ontem.