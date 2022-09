Alice Wedekim Marques Lindbeck, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Marques e Cirena Wedekim Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alisson Cordeiro Ramos, 26 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Pedro de Assis Ramos e Roseli Cordeiro Ramos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Camilo de Piraquara PR.

Amália Ferreira de Souza, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Alves da Silva e Paulina Vieira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Mortuária Bairro Novo – Rua Gabriel Ribeiro Nº 231.

Aneti Paulina Guadagnin, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Wagner e Maria Gema Cavallari. Sepultamento ontem.

Antônio Amadeu Hack, 80 anos. Profissão: técnico. Filiação: Idalina Paes Hack. Sepultamento ontem.

Antônio Onofre Gonçalves, 76 anos. Profissão: militar. Filiação: Geraldo Gonçalves e Conceição Alves Gonçalves. Sepultamento ontem.

Astolpho Macedo Souza Neto, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Astolpho Macedo Souza Filho e Estelia Marins de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Aylde Garrett da Rosa, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides D Almeida Garrett e Amélia Lobo D Almeida Garrett. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Jacaranda.

Benedito Aparecido Bernardino, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Getúlio Bernardino e Geralda Fernandes Bernardino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária do Tatuquara PR.

Carlos Alves Feitosa, 87 anos. Profissão: militar. Filiação: Melquiades Alves Feitosa e Anísia Ferraz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Santa Cândida – Curitiba -PR.

Cecília Helena Barbosa Macedo, 65 anos. Filiação: Paulo Brasil Macedo e Elza Matheus Barbosa Macedo. Sepultamento ontem.

Cecília Zavelinski, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Zavelinski e Balbina Zavelinski. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela em Vida Campo do TenentePR.

César Marcos de Oliveira, 71 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Waldemar Masrcos de Oliveira e Nercinda Pinto de Oliveira. Sepultamento ontem.

Claudete Gabardo, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Arnaldo Gabardo e Antônia Otília Gabardo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Cleiton Batista Rodrigues dos Reis, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ângelo dos Reis e Luzia Batista Rodrigues. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Cemitério Municipal de Campo Largo.

Cleonilda Carlece, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alberto Carlece e Rosa Fuzinelli Carlece. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Dejanira Sad de Oliveira, 86 anos. Filiação: Jorge Abrão Sad e Maria José Sad. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Edson Luiz de Andrade, 50 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: Anazildo Luiz de Andrade e Jandira Fagundes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do São Francisco de Paula.

Elvira Calgaro, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Brocardo e Tereza Coeli. Sepultamento ontem.

Eugênio Lisboa, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Guilhermina Maria Lisboa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Floremi José Miato, 81 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: José Miato e Antônia Leite Ferreira. Sepultamento ontem.

Francisco Edinaldo da Silva Araújo, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Mauri Monteiro de Araújo e Maria Alice da Silva Araújo. Sepultamento ontem.

Geronimo Licovski, 83 anos. Profissão: frentista. Filiação: Cornélio Licovski e Senia Licovski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Glorinha Ribas Stoterau, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Henrique Ribas e Maria Augusta de Souza Ribas. Sepultamento ontem.

Ilaini Jaeger de Freitas, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Jaeger e Hilaria Maria Jaeger. Sepultamento ontem.

Irany de Oliveira Braga, 106 anos. Profissão: do lar. Filiação: Custodio Durao Maia e Maria Chagas de Oliveira. Sepultamento ontem.

Isaias Gaspar Estrela, 45 anos. Profissão: frentista. Filiação: Oscar Souza Estrela e Valmira Gaspar Estrela. Sepultamento ontem.

Jacson Cabral Pereira, 18 anos. Profissão: garçom. Filiação: Jefferson Antônio Pereira e Daniela Cabral de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jair Francisco Daquetti, 50 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Leonel Daquetti e Lauri Rodrigues Galvão Daquetti. Sepultamento ontem.

Jefferson Henrique da Silva, 29 anos. Profissão: servente. Filiação: Maria Ivonete da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Joanir Vilas Boas, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Vilas Boas e Luíza Germana Vilas Boas. Sepultamento ontem.

José Aluizio da Silva, 68 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Marino da Silva e Clara Zigan da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Carlos da Silva, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Manoel da Silva e Sebastiana Salete Correa de Lima. Sepultamento ontem.

Joseli Correia dos Santos, 50 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Oledina Correia dos Santos. Sepultamento ontem.

Juarez de Assis Barbosa, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulo Barbosa e Beatriz Fernandes de Assis Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Juliano Fabienski dos Santos, 44 anos. Profissão: cenógrafo(a). Filiação: João Francisco dos Santos e Florencia Teixeira Fabienski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Karl Panzeter, 89 anos. Profissão: projetista. Filiação: Karl Panzeter e Maria Panzeter. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Lindalva de Jesus, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Zacarias de Jesus e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Monte das Oliveiras – Pinheirinho.

Luccas Abagge, 33 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Beatriz Cordeiro Abagge. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Luiz André, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Antônio André e Ana Maria Correa. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Aguiar Barbosa, 69 anos. Profissão: militar. Filiação: José de Aguiar Barbosa e Ludy Lessnau Barbosa. Sepultamento ontem.

Márcio Paladino Mesquita, 85 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Jarbas da Silva Mesquita e Elvira Paladino Mesquita. Sepultamento ontem.

Maria Amantino de Araújo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Machado e Marcolina Maria Trindade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela – Ipê – São José dos PinhaisPR..

Maria José Fattore da Silva, 73 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Fattore e Ângela Tavares Fattore. Sepultamento hoje, Cemitério Bom Jesus, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria José Gonçalves de Gouveia, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gonçalves Júnior e Hermínia Adelaide dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Madalena Marcelino Pereira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marcelino Filho e Maria Cândido. Sepultamento ontem.

Marileia Aparecida do Livramento, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Leonides do Livramento e Neuli Aparecida Pacheco do Livramento. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo de Parque Ferraria.

Marilene Bruning, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa Saviske. Sepultamento ontem.

Maurício Antônio Olech, 53 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Boleslau Olech e Ivete Smalaez Olech. Sepultamento ontem.

Miguel Lima de Paula, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio de Paula e Angelica Félix de Lima. Sepultamento ontem.

Nilza Nunes Pereira, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Nunes Pereira e Maria de Lourdes Nunes. Sepultamento hoje, (Foz do Iguaçu) Cemitério Municipal Jardim São Paulo, saindo da Capela Cemitério Jardim São Paulo.

Niva Anizete Fabri, 78 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Gildo Gava e Victória Pilatti Gava. Sepultamento ontem.

Odelvira Gonçalves Romano, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Gonçalves e Lioza Gonçalves. Sepultamento ontem.

Rafael Pires Oliveira, 54 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Ricardo Pires Oliveira e Valdelice Pereira Lima. Sepultamento ontem.

Renan Feliphe Rodrigues, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Raulison João Martins Rodrigues e Camila Sales Negro Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Jacupiranga, saindo da Capela Municipal de Jacupiranga.

Renato Koiti Matsueda, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Olice Koiti Matsueda e Solange Padilha Matsueda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

Rosana Maria Mairink Baraao, 62 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Orlando Mairink e Elvira Mairink. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ruzica Oklopcic, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nikola Radojkovic e Vasa Radojkovic. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Sérgio Luís Caetano, 48 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Jao José Caetano e Terezinha Vodeke Caetano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Rita Irati PR.

Sérgio Vicente Smachelo, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mariano João Smachelo e Wanda Wozniack Smachelo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Sofia Gabriely Ferreira Silva Santana, 5 mes(es). Filiação: Jéssica Tamires Ferreira Silva Santana. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Theruco Mendes Amorim, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Yoshio Tanaka e Saio Tanaka. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquia Senhor Bom Jesus (Ferraria), saindo da Capela São José – Curitiba.

Valdevino da Silva, 75 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio José da Silva e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

Vanderley de Oliveira, 43 anos. Filiação: Maria Alairce de Oliveira. Sepultamento ontem.