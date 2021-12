Alice Beatriz Haniskievicz, 7 anos. Filiação: Marcelo Haniskievicz e Sabrina Beatriz Correia. Sepultamento ontem.

Amarildo de Franca Leite, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Mário de Franca Leite e Maria Itália de Franca Leite. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela do CemitérioMunicipal de Rio Branco do Sul (PR).

Amélia Oliveira Gomes, 82 anos. Profissão: diarista. Filiação: João de Lima Farias e Severina de Lima Farias. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Matinhos, saindo da Capela Municipal de Monções.

Anna Neusa Eggers, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Marcos Pereira de Moraes e Marta Pereira de Moraes. Sepultamento ontem.

Antônio Hilario Pinheiro de Farias, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Cícero Francisco de Farias e Neirimia Pinheiro de Farias. Sepultamento ontem.

Benedito Correa Cabral, 69 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Sabino Cabral e Cezaria de Paiva Cabral. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Monteiro Lobato / Tatuquara.

Bruno Hummig, 86 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Franz Hummig e Paula Hummig. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Calmina Valente Túlio, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Valente e Cezarina Andrade Valente. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Carmelita Gonçalves de Araújo Campos, 82 anos. Profissão: diarista. Filiação: Arlindo Leonardo Araújo e Maria Gonçalves Araújo. Sepultamento ontem.

Darci Diniz da Silva, 81 anos. Filiação: Luiz Gonzaga Diniz e Ana Vitória Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Leopoldo / Cidade Industrial.

David Santiago da Paixão, 50 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Manoel Santiago da Paixão e Maria Francelina Santiago. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Deonilce Mazeto, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Saqueto e Matilde Bonato Saqueto. Sepultamento ontem.

Edith Enik Teleginski, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Enik e Amazilia Enik. Sepultamento ontem.

Elliara Evillin Oliveira da Silva, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maurílio Bezerra da Silva e Vera Lúcia de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério São João Batista / Campina Grande do Sul, saindo da Capela Paranaense / Campina Grande do Sul.

Elvira Alves da Silva, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Alves da Silva e Helena Luiz. Sepultamento ontem.

Eneida Amaral Motta Paredes, 87 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Lygia Gercy do Amaral Motta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela A.v.m..

Fagner Daniel da Silva, 42 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Luiz Valdemar Glvao da Silva e Teresinha Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Francisca Cokanoski Toscani, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro Cokanosque e Maria Cokanosque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Geralda Machado Ricioli, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Machado e Maria Simião Machado. Sepultamento ontem.

Gustavo Lopes e Silva, 25 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Henrique Cezar Plaisant da Paz e Silva e Cláudia Valéria Kossatz Lopes e Silva. Sepultamento ontem.

Helena Marroni Milani, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Vicente Marroni Sobrinho e Olivia Alves dos Anjos. Sepultamento hoje, Cemitério da Saudade Registro/sp, saindo da Capela Prever Registro/sp.

João Acir Mores, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Mores e Elfrida Borcath Mores. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

João Carlos Costa Faria, 58 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Odecio Costa Faria e Edith da Rocha Faria. Sepultamento hoje, em local a definir.

José Luiz Antoniassi, 60 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Américo Antoniassi e Maria Defende Antoniassi. Sepultamento ontem.

José Luiz Casagrande, 63 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Italo Casagrande e Nair Casagrande. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Municipal Água Verde, Curitiba,PR.

Júlia Romualdo de Souza, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Romualdo e Maria Romualdo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioSão Francisco de Paula.

Júlio César Ribeiro da Silva, 37 anos. Profissão: soldador. Filiação: Pedra Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Lenon Leal Garcia da Silva, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luciano Garcia da Silva e Célia Aparecida Leal. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela do Cemitério Sáõ Roque /.

Leony de Sousa Ferreira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Encamilha e Iracema Encamilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Lirian Michailof Youssef, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Michailof e Anna Michailof. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do CemitérioSão Francisco de Paula.

Madalena Roika Chupil, 87 anos. Filiação: Catarina Roika. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Manoel Marcolino Neto, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Marcolino e Aparecida da Conceição Marcolino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Assumpta Bonato Strapasson, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Bonato Sobrinho e Maria Gasparin Bonato. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Paroquial Colnia Faria.

Maria de Lourdes de Souza Araújo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodomiro Neves dos Santos e Maria Otília de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Mário Roberto Macedo Maingue, 65 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Edy Maisgue e Maria Luíza Macedo Maingue. Sepultamento ontem.

Mary Burigo da Silva, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benjamim Burigo e Silvanira Hubie Burigo. Sepultamento ontem.

Neiva Rodrigues da Cruz, 42 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sérgio Rodrigues e Julita da Cruz Rodrigues. Sepultamento ontem.

Nelson Daneluz, 73 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Tranquila Daneluz. Sepultamento ontem.

Noêmia Prestes Schwartz, 74 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Oto Pompilio Schwartz e Ogilda Prestes Schwartz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Odete Marque da Silva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Moreira e Agueda Marques Moreira. Sepultamento ontem.

Olivia Silva de Lima, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ferreira da Silva e Guilhermina Maria de Freitas. Sepultamento ontem.

Paulo Cezar Amâncio de Souza, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Martin de Souza e Izaltina Amâncio de Souza. Sepultamento ontem.

Priscila Vieira da Luz, 40 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Cieira da Luz e Solange do Rocio Vieira da Luz. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Renan Araújo de Souza, 25 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Alves de Souza Neto e Russelia Silva Araújo. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Ricardo Hidetoshi Watanade, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Massanobu Watanabe e Yoshie Watanabe. Sepultamento ontem.

Rosalina Ribeiro da Silva Iltechechen, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Miguel Ribeiro da Silva e Nair Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Unilutus Curitiba (PR).

Rosane de Fátima Dias, 47 anos. Filiação: Antônio Dias e Maria Schirley da Rocha Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipa /canoinhas Sc.

Roseli da Silveira, 49 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Justiniano da Silveira Filho e Maria de Lourdes da Silveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Rubi Vaticano.

Sebastião Cândido Marques, 77 anos. Profissão: segurança. Filiação: João Cândido Marques e Geralda de Jesus Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Tereza Concli Lourenço, 74 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Giacomo Giuseppe Cencli e Maria D Agostini. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Pariquera- Açu, saindo da Capela e Cemitério Pariquera- Açu.

Tereza Costa do Nascimento, 72 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Jonas Costa e Leandra Júlia Costa. Sepultamento ontem.

Victor Cordeiro Mendes, 25 anos. Profissão: estudante. Filiação: Emerson Roberto de Miranda Mendes e Adecire Cordeiro Mendes. Sepultamento ontem.

Vilma Rodrigues Cordeiro, 66 anos. Profissão: diarista. Filiação: Jorge Rodrigues Cordeiro e Jovina Ferreira de Oliva. Sepultamento ontem.

Wesley Toledo de Oliveira, 26 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Clovis José de Oliveira e Andréa de Toledo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Zeli Alves de Abreu, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genesio Alves de Abreu e Antonieta Chaurais. Sepultamento ontem.

