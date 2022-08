Ana Carloto dos Santos, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Carloto e Madalena Carlesso Carloto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Anna Frei, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martin Hauptmann e Anna Hauptmann Nascida Zuber. Sepultamento ontem.

Antônio Xavier da Silveira Neto, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcy Antônio Xavier da Silveira e Leatrice Xavier da Silveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Carlos Roque Afonso Ferreira, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Teodora Afonso Ferreira e Francisca Meira Ferreira. Sepultamento ontem.

Catharina Mello Garcias, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maciel de Mello e Francisca de Mello. Sepultamento ontem.

Conceição Maria Munhoz, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Pires dos Santos e Madalena Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Daniel Luciano e Silva, 34 anos. Profissão: militar. Filiação: João de Jesus e Silva e Maria Andradina de Souza e Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Dayse Martins Kuster, 56 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: João Kuster e Angelica Martins Kuster. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba Sala Ipe.

Dazil de Camargo, 61 anos. Profissão: chaveiro. Filiação: João de Camargo e Benedita Gouveia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde.

Delzina Souza do Nascimento, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José do Nascimento Claro e Balbina Maria de Sousa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária de Pinhais PR.

Doris Schafer, 88 anos. Profissão: secretária. Filiação: Adolf Emil Schiefelbein e Mathilde Martha Hilda Schiefelbein. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Edivan Marcondes Pereira da Silva, 31 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Edivan Pereira da Silva e Maria Senhorinha Marcondes. Sepultamento ontem.

Eduardo Minoru Takamatsu, 52 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Susumu Takamatsu e Naname Takamatsu. Sepultamento ontem.

Gilberto Simermann, 64 anos. Profissão: taxista. Filiação: Thimoteo Simermann e Marina Matilde Senk Simermann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Hans Olsson, 89 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Alfredo Olsson e Hedwig Olsson. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela do Binga (Pinhais).

Higor Araújo Dumsch de Oliveira, 34 anos. Filiação: Demetryus José Araújo Jung de Oliveira e Vivian Patricia Basto Dumsch Araújo de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Izaura Rosa Pereira Neves, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Rosa Pereira e Maria Moreira dos Santos. Sepultamento ontem.

João Valdecir Prestes, 55 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Vitor Pires Prestes e Maria Lopes Prestes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

José Nunes de Oliveira, 67 anos. Filiação: Ana Nunes Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo Cic Curitiba PR.

Laura Klock Rossini, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Klock e Alvina Klock. Sepultamento ontem.

Lidio Konoval, 73 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Kodoval e Ana Konoval. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Irati- Paraná, saindo da Capela Santa Rita- Irati- Paraná.

Lindamir de Camargo, 89 anos. Profissão: hotelaria. Filiação: Crispiniano Rodrigues de Camargo e Adélia Rita de Oiveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Lucas Barbara, 65 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Benedito Barbara e Maria Delfina. Sepultamento ontem.

Lucas Bueno de Oliveira, 20 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Lourival Bueno de Oliveira e Lenice Schelbauer Bueno de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Mafra, saindo da Capela São João.

Lucas de Campos Trindade, 27 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Marcos Trindade e Márcia de Campos. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Municipal de Contenda.

Luzia Maria de Oliveira, 100 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Maria Ferreira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Magda Regiane Kintopp Polak, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Alci Kintopp e Edite Maguedaza Skroch Kintopp. Sepultamento ontem.

Manoel Souza dos Santos, 80 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Braz dos Santos e Andreza Souza dos Santos. Sepultamento ontem.

Marcos Roberto de Oliveira, 37 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Manoel de Oliveira e Geni Schinaider de de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Helena Azzolin Auzani, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tarquinio Azzolin e Graciosa Azzolin. Sepultamento terça-feira, 16 de agosto de 2022, Cemitério São Francisco de Assis, saindo da Capela São Francisco de Assis – Rs.

Marlene Machado de Souza, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Machado de Souza e Josepha Lopes Machado. Sepultamento hoje, Cemitérioério Municipal de Piraquara, saindo da Capela Municipal de Piraquara.

Matheus Vinícius Justen Maier, 21 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Edison Itamar da Fonseca Maier e Marli Justen. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim São Paulo, saindo da Capela do Cemitério Jardim. São Paulo.

Michele Meins, 45 anos. Filiação: Elizeu Mens e Rosana Darc Meins. Sepultamento ontem.

Nelson Fausto Faucz, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Fausto Faucz Júnior e Cecília Grohs Faucz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Severo da Silva, 75 anos. Filiação: João Severo da Silva e Olivia Cândido. Sepultamento ontem.

Rodrigo Filgueira Santos, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Deverci de Souza Santos e Márcia Aparecida Inocêncio Filgueira. Sepultamento ontem.

Rosa Mendes, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Tristão Gonçalves e Rita Gonçalves. Sepultamento ontem.

Rosa Toporoski, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Sikora e Maria Sikora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba Sala Jacaranda.

Roseli Ramos Carvalho, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Ramos e Alvina Nascimento Ramos. Sepultamento ontem.

Sérgio Meneguelli, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cesário Meneguelli e Nagiba Maria Milhoretto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão..

Simeon Sergei Bulgacov, 91 anos. Filiação: Sergei Bulgacov e Anna Bulgacov. Sepultamento ontem.

Sueli Costa Telles da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Costa e Madalena Costa. Sepultamento ontem.

Sueli Perola Tondin, 82 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Perola Tondin e Ernestina de Carli. Sepultamento ontem.

Tânia Maria Kloss da Rocha, 51 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: José Kloss e Maria Zulmira Kloss. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Valdir Dias, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dorvilho Dias e Anna Ferreira Dias. Sepultamento ontem.