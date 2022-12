Adriana Santos Silva, 41 anos. Profissão: manicure. Filiação: Gerolino Monteiro da Silva e Carmelita Santos Silva. Sepultamento ontem.

Aiton Guido Ferreira, 75 anos. Filiação: Sebastião José Ferreira e Maria Martins Ferreira. Sepultamento ontem.

Amarilis Bittencourt Binotto, 85 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Eduardo Bittencourt e Ana Dias Bittencourt. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ana Noêmia Wroczinski, 60 anos. Filiação: Aloisio Wroczinski e Estanislava Wroczinski. Sepultamento ontem.

André Fontoura, 36 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Santina de Fátima Fontoura. Sepultamento ontem.

Antonina Dozorski, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Zaboroski e Antonina Zaboroski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Antônio Fernandes Marques Filho, 78 anos. Filiação: Antônio Fernades Marques e Dolores Portilho Marques. Sepultamento ontem.

Antônio Straiotto, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Francisco Straiotto e Helena Mukoski Straiotto. Sepultamento ontem.

Bento Emanuel Grochentz da Silva, 7 dias. Filiação: Igor dos Santos da Silva e Amanda Heimbecher Grochentz. Sepultamento ontem.

Bruna Vitória Semiguen Tizon, 1 mes(es). Filiação: Denis Tizon e Cláudia Semiguen Tizon. Sepultamento ontem.

Carlos Antônio do Nascimento, 64 anos. Profissão: auxiliar laboratório. Filiação: Bento Antônio do Nascimento e Rosa Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Carlos Augusto de Almeida Bernswiller, 23 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Aloys Alfredo Bernswiller e Jane Maria de Almeida. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande.

Denivaldo Dama, 54 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: José Dama e Rosa Gonçalves Dama. Sepultamento ontem.

Dinorah Regina Fontoura, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Guarizza e Maria Thereza Guarizza. Sepultamento ontem.

Dione Bravin dos Santos, 34 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: José Aparecido Lima dos Santos e Célia Bravin dos Santos. Sepultamento ontem.

Dirceu Lúcio Bartinik, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Bartinik e Stanislava Boiarski Bartinik. Sepultamento ontem.

Edivaldo Filadelfo, 59 anos. Profissão: taxista. Filiação: Dediel Filadelfo e Maria Lola Filadelfo. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Eldomar Klaumann, 76 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Helmuth Klaumann e Geni Frida Dettmer Klaumann. Sepultamento ontem.

Elton Wathier, 62 anos. Profissão: garçom. Filiação: Leopoldo Jacy Wathier e Elzira Wathier. Sepultamento ontem.

Erick Henrique de Amorim, 29 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Genilva Maria de Almeida. Sepultamento ontem.

Eurides Bregochi, 90 anos. Profissão: policial civil. Filiação: José Bregochi e Aparecida Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Everton Verginio de Carvalho, 30 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Leodil Verginio de Carvalho e Diva Maria de Góes. Sepultamento ontem.

Floriano Francisco, 71 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Francisco e Natalina dos Santos Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Janioplis Campo Mourão PR, saindo da Capela Prever Campo Mourão PR.

Francisca Roza de Oliveira Leite, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tobias Roza de Oliveira e Maria Barboza dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cemitério Boqueirão.

Francisco José da Silva, 82 anos. Profissão: segurança. Filiação: José Francisco da Silva e Geralda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Glorita Bueno de Freitas, 80 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Marciano Bueno da Silva e Maria Rosa da Silva. Sepultamento ontem.

Guilhermina Maria de Godói, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro de Moraes e Antônia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Ires de Souza Pacheco, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João de Souza Pacheco e Maria Benedita Branco Pacheco. Sepultamento ontem.

Janice Maria Tussi, 48 anos. Profissão: secretária. Filiação: Giordano Leopoldino Tussi e Elly Tussi. Sepultamento ontem.

Jéssica Verdura de Jesus Pedroso, 21 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gilberto Pedrozo e Graziele Verdura de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Monteiro Lobato.

Jhone Gonçalves Landin, 32 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cirlene Gonçalves Landin. Sepultamento ontem.

Joel Antunes Teixeira, 44 anos. Filiação: Pedro Albari Antunes Teixeira e Teresa Linhares Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Metropolitano Cemitério Parque.

Juarez Tadeu dos Prazeres, 63 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Olívio Serapião dos Prazeres e Irece Batista dos Prazeres. Sepultamento ontem.

Lenira Werle Ribeiro, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Werle e Elsa Werle. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Lourdes Alves da Silva Santos, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Alves da Silva e Cecília Cândida da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Residencia Bairro São Marcos São José dos PinhaisPR.

Luciane Schaphauser, 52 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Rodolpho Schaphauser Pedro e Therezinha Monteiro Schaphauser. Sepultamento ontem.

Luciano Stangue, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raul Basso Stangue e Lia Stangue. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Luíza Maria Bernert, 63 anos. Profissão: fonoaudiólogo(a). Filiação: Carlos Herbert Bernert e Diva Bernert. Sepultamento hoje, A Definir, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Mair dos Santos, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Mário Cirino dos Santos e Joaquina Meurer dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Catarina da Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira dos Santos e Hercilia Diogo dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Zenita Bett Grohs, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantino Bett e Sergia de Medeiros Bett. Sepultamento ontem.

Marins Alves Martins, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Alves Martins e Rosalina Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Natael Pereira Cardoso, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pedro Pereira e Durvalina Ayres Pereira. Sepultamento ontem.

Nelson Rubens Ferreira da Costa, 72 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Waldemiro Ferreira da Costa e Elza Ferreira da Costa. Sepultamento ontem.

Raimunda Estevo da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Estevo da Silva e Maria Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Reny Rosa Portella, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Boleslao Kuroski e Regina Kuroski. Sepultamento ontem.

Ronaldo dos Santos, 76 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Djalma dos Santos e Ruth de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Sandra Petters, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aparício de Andrade e Ondina Guedes de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Thiago de Lima Mamede, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Nazaro Leite Mamede e Marinilza Maria de Lima Mamede. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Vilmar Antônio Lúcio, 65 anos. Profissão: taxista. Filiação: Manoel Lúcio e Durcilia Ribeiro Cardoso. Sepultamento ontem.

Vinícius Augustus de Drusina Hadler, 25 anos. Filiação: Felipe Gomeiro Hadler e Ana Cláudia de Drusina. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Wesley Guilherme Flauzino da Silva, 20 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Paulo Rodrigues da Silva e Anna Paula Flauzino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Salão da Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida Cic..

Wilson de Lima Pinto, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcebiades da Silva Pinto e Zulmira da Silva Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Zilda Geraldo de Magalhães, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jos Egeraldo Sant Ana e Geralda de Souza Sant Ana. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.