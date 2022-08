Ademar de Oliveira, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Augusto de Oliveira e Lídia Feliciana de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alcidia de Souza Silveira, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves de Souza e Noêmia Valentin. Sepultamento ontem.

Alice Cristina da Silva Freitas, 5 anos. Filiação: Eguinaldo Freitas Farias e Sabrina Pires da Silva. Sepultamento ontem.

André Bispo dos Santos, 28 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: José Bispo dos Santos Filho e Nilva Trindade dos Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Anirto da Penha Araújo, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Otávio Araújo e Maria Rosa da Penha. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Antônio Ferreira da Rosa Júnior, 29 anos. Profissão: conferente. Filiação: Antônio Ferreira da Rosa e Antoninha Maia da Rosa. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Antônio Lustoza dos Santos, 75 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Pedro dos Santos e Sebastiana Pires Celestino. Sepultamento ontem.

Aquiles Boroski Rodrigues Leite, 37 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Ultimo Rodrigues Leite e Sueli Terezinha Rodrigues Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

Axel Wallace Speltz da Luz, 25 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Washington Gonçalves da Luz e Karlini Raquel Góes Speltz. Sepultamento ontem.

Carlos Miguel Brandt, 62 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Miguel Brandt e Vera Brandt. Sepultamento ontem.

Darci Ferreira de Lara, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Constantino Ferreira de Lara e Indalecia Alves de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Egidia dos Santos Brito, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira dos Santos e Maria Patrocínia de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal da Cidade Gaucha PR, saindo da Capela Muniicpal da Cidade Gaucha PR.

Eliane Cordeiro dos Santos, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mercedes Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul PR.

Elvania Wening Becker, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Wening Filho e Wilma Wening. Sepultamento ontem.

Erondina Rodrigues Dias, 74 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Manoel Rodrigues e Ignacia Leiva Rodrigues. Sepultamento ontem.

Evaldo Rodrigues, 89 anos. Profissão: radialista. Filiação: Sebastio Rodrigues e Maria Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio Grande PR, saindo de Mamorial Luto Curtiba Sala Jacaranda.

Ezilda Humbelina de Lima, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Verissimo Elias e Einy Pereira Elias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Filomena Bubniak Chalusnhak, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bubniak Chalusnhak e Maria Bubniak. Sepultamento ontem.

Fladiomar Luís Bronca, 51 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Mauro Antônio Bronca e Palmira Bronca. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São João -PR, saindo da Capela Municipal de São João -PR.

Gabriel Lemes de Azevedo, 21 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Marcelo de Azevedo e Geovaine Lemes. Sepultamento hoje, Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Municipal de Campina Grande do Sul PR.

Gilberto Guilherme Fabrício Pessoa, 33 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Georgino Pessoa e Maria Raquel Fabrício Pessoa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo de Igrela Adventista Sétimo Dia Jardim Roma Alm Tamandaré.

Ivorli Francisco Tibes da Silva, 69 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Cezefredo Rodrigues da Silva e Maria Vani Tibes D Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João do Nascimento Peters, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Florisbal Peters e Maria da Luz Peters. Sepultamento hoje, Cemitério Butia do Braz, saindo da Capela do Cemitério Butia do Braz.

Joel Machado Bomfim, 53 anos. Profissão: taxista. Filiação: Artur Machado Bomfim e Nair Bueno Bomfim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Rio Banco do Sul PR.

José Francisco, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Francisco e Maria Izidora da Conceição. Sepultamento ontem.

José Gomes da Silva, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Amadeu Ferreira da Silva e Teresa Dias Gomes. Sepultamento hoje, Metropolitano Árque Fazenda Rio GrandePR, saindo da Capela Metropolitano Cemitério Parque Fazenda Rio GrandePR.

José Messias Neves, 70 anos. Profissão: frentista. Filiação: Manoel Messias Neves e Loidi Carlos Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Laércio da Rocha Filho, 53 anos. Profissão: musico. Filiação: Laércio da Rocha e Norma Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Lucas de Aguiar e Sousa Barbosa, 34 anos. Profissão: militar. Filiação: Ilton Barbosa e Maria Luíza Neves de Aguiar e Sousa Barbosa. Sepultamento ontem.

Luciana de Sousa Santos, 51 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Tito de Sousa Santos e Louzanete de Sousa Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Luiz Carlos Prestes, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sirlei Bastos Prestes e Nadir Maria Pereira Prestes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cemitério Municipal do Água Verde – Curitiba -PR.

Luiz Carlos da Silva, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rubens Vieira e Maria Elias Vieira. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Mafra, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Benedito Mafra e Maria Dorvalina Mafra. Sepultamento ontem.

Margarida Vardenski, 71 anos. Profissão: diarista. Filiação: Loduvico Vardenski e Mariana Varchaki Vardenski. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida do Carmo, 75 anos. Filiação: Irineu Leite de Moraes e Conceição de Almeida e Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria de Lourdes Denobi, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Denobi e Rosa Coleone. Sepultamento ontem.

Mário Fernando Vaz Pereira, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário Duarte Pereira e Gracinda Vaz do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Nelson Souza Nascimento, 72 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Manoel Serafim do Nascimento e Rita de Souza Nascimento. Sepultamento ontem.

Nicolle Santos Fernandes, 24 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Márcio Brum Fernandes e Evelise Firme Santos. Sepultamento ontem.

Olga Jandira de Santa Palmieri, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz de Santa e Izolina Driane. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Osni Frutuoso, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Germano Frutuoso e Juvelina Nepomoceno Frutuoso. Sepultamento ontem.

Pabulo Lantieris Borges, 31 anos. Profissão: atendente. Filiação: Devanir Martins Borges e Naide Martins da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre, saindo da Capela Cemitério Jardim Alegre.

Pâmela Roberta Ferreira Nunes, 33 anos. Filiação: Roberto Ramos Nunes e Aidy Maria Ferreira Nunes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Raquel Fontoura do Pilar, 39 anos. Profissão: atendente. Filiação: Antônio Geraldo Arruda do Pilar e Maria Isabel Fontoura do Pilar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Renildes Alves dos Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Acelino dos Santos e Guiomar Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Santina de Oliveira, 73 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Manoel João de Oliveira e Cristina Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastião Miguel Mendes, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Miguel Antônio Mendes e Maria Antônia Mendes. Sepultamento ontem.

Silvid Klas, 94 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alberto Klas e Maria Catharina Klas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Valdemar Guimarães, 92 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Nicolau Guimarães e Arminda Amantina Guimarães. Sepultamento ontem.

Wajih El Messane, 83 anos. Filiação: Badr Hanna El Messane e Krossefa El Ward. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Waldi de Jesus Vieira, 58 anos. Filiação: Benedito Afonso Vieira e Benedita Lourenço Vieira. Sepultamento ontem.

Wilma Fuganti Appi, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fuganti Malezan e Maria Barros Fuganti. Sepultamento ontem.