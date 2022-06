Adriano Jesus da Costa, 36 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ivonor Jesus da Costa e Bonete da Costa. Sepultamento ontem.

Altair da Silva Paulus, 78 anos. Filiação: Hilda Carolina da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Ana Perantoni Basílio, 67 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Ermelindo Perantoni e Angelina Regazolli. Sepultamento ontem.

Antônio Ferreira, 92 anos. Filiação: Vicente Augusto Ferreira e Geralda Silveria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Senhor do Bonfim São José dos PinhaisPR.

Antônio Pinheiro Santos, 62 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Eduardo Pinheiro Santos e Otília Ferreira Santos. Sepultamento ontem.

Araceli Marcondes Araújo, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Durvalino Marcondes Araújo e Maria Aparecida Lustosa Marcondes. Sepultamento ontem.

Arnaldo Correa, 81 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Olivar Correa e Maria de Lima Correa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Jacupiranga Sp, saindo de Capela Municipal de Jacupiranga Sp.

Arthur Guido de Moura Câmara, 90 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: Genezio Falcão Câmara e Rosália de Moura Câmara. Sepultamento ontem.

Bertholdo Neumann Sobrinho, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arthur Neumann e Guilhermina Will Neumann. Sepultamento ontem.

Cláudio Tambosia Conde, 85 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Sérgio Conde e Ana Tambozia Conde. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Avm.

Clodoaldo Deniz de Figueiredo, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Armando Vasco Figueiredo e Oralda Deniz Figueiredo. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Dirceu Antônio Arruda, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Darci Arruda e Leonor Arruda. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo de Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Edson Aranda Correa, 50 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Luiz Correa e Maria Delvair Aranda Correa. Sepultamento ontem.

Emília Darriba Rodriguez Eurich, 63 anos. Filiação: Antônio Derriba Rozados e Purificacion Rodriguez Humia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Ernestina Maria dos Passos Condrati, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Luiz dos Passos e Bernardina Alves de Castilho. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela do Cemitério Tomas Coelho.

Esmiro Crespim da Silva, 52 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Crespim da Silva e Lindalva Durval Albuquerque. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mato Rico, saindo da Capela do Cemitério Municipal.

Estanislau Lewko, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Teodoro Lewko e Sofia Lewko. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Fany Marins Capraro Fabrício de Melo, 98 anos. Filiação: Antônio Capraro e Eugenia Marins Caprato. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Franciele Fragoso de Siqueira, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Fragoso de Siqueira e Vera Lúcia de Siqueira. Sepultamento ontem.

Gemima Emidio Alves, 61 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: Sebastião Emidio Alves e Lourdes Batista Alves. Sepultamento ontem.

Guiomar Diniz, 99 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: José Diniz e Angelina Solitto Diniz. Sepultamento ontem.

Idalina Burbello, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Raksa e Maria Raksa. Sepultamento ontem.

Isabel de Fátima Campos, 65 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Abel de Campos e Lazara Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Izael Cândido Clarindo, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Cândido Clarindo e Raquel Augusto Clarindo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Gomes das Neves, 84 anos. Filiação: Miguel Gomes das Neves e Victalina Querino dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

José Eduardo de Andrade Chemin, 67 anos. Filiação: Santo Chemin e Nair de Andrade Chemin. Sepultamento ontem.

Josefa Moretti, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Moretti e Amélia Jesus de Melo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Lais Alcântara da Amaral, 35 anos. Filiação: Darcy do Amaral e Jaqueline Soares de Alcântara do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Leonel Turek, 57 anos. Filiação: Carlos Turek e Maria Eva Turek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Luiz Antônio Negrão Dias, 58 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Luiz Itele Dias e Simeia Negrão Dias. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio de Oliveira, 50 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Carlos de Oliveira e Maria Salete Genovez de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luiz Bandeira Carvalho, 64 anos. Filiação: Antônio Bandeira de Carvalho e Alba dos Santos de Carvalho. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul PR.

Marco Antônio Montezani Batista, 51 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Juvêncio Batista Gomes e Mafalda Montezani Batista. Sepultamento hoje, Cemitério Municiapl de Arco Iris, saindo da Capela Mortuária de Arco Iris.

Maria Batista Cláudio, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Batista de Castro e Silvandina Batista de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Cemitério Municipal do Santa Cândida.

Mário Jorge Lisicki, 70 anos. Filiação: Janina Lisicki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Marli Dill Godinho, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alfedo Dill e Adolina Lídia Dill. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Rafael – Cic.

Milton Sebastião da Silva, 91 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Francisco Ribas da Silva e Maria da Conceição Silva. Sepultamento ontem.

Nelson de Jesus Pereira, 91 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Guilherme Nelson Pereira e Benevenuta Pereira Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nery Correa do Prado, 98 anos. Filiação: Nicanor Correa do Prado e Rafaela Costa do Prado. Sepultamento ontem.

Osvaldo Simemann Andrioli, 83 anos. Filiação: Francisco Ernestino Andrioli e Elfrida Simemann Andrioli. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Bom Jesus de Piraquara PR.

Osvaldo de Paula da Silva, 76 anos. Profissão: servente. Filiação: Lucidia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Ramon Benites Peres, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Benites Branco e Carmen Peres Martins. Sepultamento ontem.

Roselis Latuf Araújo, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Tanus Latuf e Laura Lopes Latuf. Sepultamento ontem.

Rosiclea Alves da Silva, 71 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Maturino Alves da Silva e Isilda Leal dos Santos. Sepultamento ontem.

Ruth Aparecida Schikowski, 70 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ligueux Schikowski e Maria Montanholi Schikowski. Sepultamento ontem.

Sérgio Obrzut, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Obrzut e Tereza Czelusniak Obrzut. Sepultamento ontem.

Sidclei da Silva, 44 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Ademir Benedito Araújo da Silva e Terezinha de Jesus Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Sulamita Aparecida do Amaral Luiz de Campos, 62 anos. Profissão: balconista. Filiação: Júlio de Freitas Luiz e Maria de Lourdes do Amaral Luiz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Umberto Eli Guerra Júnior, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Umberto Eli Guerra e Almerinda Aparecida de Souza Guerra. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal de Quatro Barras.

Venceslau Zepechouka, 92 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Zepechouka e Antônia Zepechouka. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Merka, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Merka e Evanir da Cruz Merka. Sepultamento ontem.

