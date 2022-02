Alice Vitória dos Anjos Braz, 2 anos. Filiação: Maylon dos Anjos da Silva e Amanda de Lara Braz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Aline Nieczkaz, 69 anos. Profissão: guia turístico. Filiação: José Francisco Nieczkaz e Francisca Sulima Nieczkaz. Sepultamento ontem.

Alone Parolin, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Reinaldo Parolin e Ires Parolin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Altair Pereira, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Isalino Pereira e Arminda Camargo. Sepultamento ontem.

Altino Hiroshi Orikasa, 69 anos. Profissão: massagista. Filiação: Tadao Orikasa e Sachico Orikasa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Tenda.

Amélia Trindade Souza dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Trindade de Souza e Madalena Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Apresentacao Puertas Batagello, 83 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Francisco Puertas e Maria Martos Moura Puertas. Sepultamento ontem.

Aristeu Donater Lourenço Gomes, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lourenço Gomes e Maria Oliveira Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Manacá.

Bruno Hudson Morais, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sirlene de Lourdes Morais. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Mortuária Uberaba.

Carmem Inês Birck, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Bruno Jacob Birck e Lili Birck. Sepultamento ontem.

Dair de Lima Lamarques, 73 anos. Filiação: Pedro Rolim Lamarques e Nair de Lima Lamarques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Dalbert Klein da Silva, 34 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Paulo Augusto da Silva e Iria Klein da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela CemitérioMunicipal de Campo Largo (PR).

Dina Zwicker, 84 anos. Profissão: artista. Filiação: Amadeo Milleo e Dorvalina Carneiro Milleo. Sepultamento ontem.

Elvira Andrade de Toledo, 79 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Pereira da Silva e Brásília de Andrade Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Berti.

Elza Geremias de Macedo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaltino Geremias e Olindina Baixo Geremias. Sepultamento ontem.

Esther Friedman, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Boris Tulchinski e Liuba Tulchinski. Sepultamento ontem.

Eunice Klopffleisch Schmidt, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Klopffleisch e Cristina Klopffleisch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Genecil Rodrigues, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Genecil Rodrigues e Roseli Mota Rodrigues. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela do CemitérioNossa Senhora do Carmo Paranaguá (PR).

Gracilda de Queiroz Schneider, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquim João Schneider e Rozalina de Queiroz Schneider. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Iraci Cristine Moreira do Carmo Adão, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Moreira do Carmo e Solange da Conceição Piel Moreira. Sepultamento ontem.

Irene Kowalski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Kowalski e Verônica Kowalski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Jennifer Francisca Abache Figuera, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ramon Abache e Emedys Thaia Figuera Rodriguez. Sepultamento ontem.

João Luís Alves Pereira, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Alves Pereira e Maria Geraldina Alves Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Alberto Reimann, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ernesto Emílio Reimenn e Nair Ribeiro Reimann. Sepultamento ontem.

José Moacir Kinsler, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Júlio Kinsler e Margarida Kinsler. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Rocha Correia, 56 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião Correia dos Santos e Valdeci Rocha Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Municipal.

Josif Mucher, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Chaim Mucher e Mucher Fejga Dwojra. Sepultamento ontem.

Loriane Gabriella da Rocha Kato, 1 anos. Filiação: Anderson Kato Alves e Juliana Biscaia da Rocha. Sepultamento ontem.

Luciane de Souza Golchinski, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Joel Golchinski e Rosa de Souza Golchinski. Sepultamento ontem.

Luciano Cettina, 75 anos. Profissão: gerente recursos humanos. Filiação: Natale Cettina e Maria Cettina. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba em Fazenda Rio Grande,PR, saindo de Igreja Católica de Santa Quitéria em Curitiba,PR.

Luiz Carlos Brandt, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aluizio Brandt e Jacira Brandt. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Morais, 60 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Morais e Lourdes Miranda de Morais. Sepultamento ontem.

Marcos Aurélio Gonçalves dos Santos, 49 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Marlene Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Ferreira Xalao, 64 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: João dos Anjos Xalao e Maria Ferreira Xalao. Sepultamento ontem.

Maria Biernaski, 97 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Biernaski e Sophia Biernaski. Sepultamento ontem.

Maria Cristina dos Santos Ribeiro, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moisés Alves dos Santos e Ermelina Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Dianete Dias, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião dos Santos e Edilia dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria dos Praseres Padilha, 86 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Bento Inácio Padilha e Merencia Ribeiro Padilha. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal São Sebastião, saindo da Capela Santa Mônica em Colombo,PR.

Martha Maria Formiga Rodrigues, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Formiga e Corina Ribeiro Formiga. Sepultamento ontem.

Matheus Martins Pereira, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Willyan Pereira e Danila Vanessa Souza Martins. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Neif Calil Amiz, 80 anos. Filiação: Haidar Calil Amiz e Genoveva Calil. Sepultamento ontem.

Nivaldo Alves de Souza, 57 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Alves de Souza e Clarice dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Noemi Célia Mansano, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Valdomiro Ricardo e Hermínia Ricardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Olinda Vidal Leite, 88 anos. Filiação: Nathanael Vidal de Almeida e Carolina Pires de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ovande Krull, 63 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Eduardo Krull e Vanda Soupinska Krull. Sepultamento ontem.

Paulo Domingos de Carvalho Castro Júnior, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Domingos de Carvalho Castro e Fátima Regina Hermes de Castro. Sepultamento ontem.

Paulo Plytovanicz, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miroslao Plytovanicz e Júlia Plytovanicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Paulo da Silva, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Roque Saturnino Pedro da Silva e Rosina Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Renê Simões de Oliveira, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Simões de Oliveira e Balduina Simões de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ruth Wolski dos Santos, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Romualdo Wolski e Rosa Francisca Wolski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Siegfried Nass Júnior, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Siegfried Nass e Elfride Nass. Sepultamento ontem.

Silmara Triaquim Tonetti, 52 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Elizeu Triaquim e Roseli Manso Triaquim. Sepultamento ontem.

Sílvio Kazunori Terohata, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jorge Terohata e Yokiko Terohata. Sepultamento ontem.

Ubiratan Reynaud Filho, 65 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Ubiratan Reynaud e Sonici de Borba Reynaud. Sepultamento ontem.

Valdevina Luiz de Souza Paiano, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ataide Luiz de Souza e Brazilia Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdevina dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serafina de Lara. Sepultamento ontem.

Valdo Antônio Possamaia, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ana Possamaia. Sepultamento ontem.

Vilson Canan Oliveira Marcílio, 38 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Marcílio Júnior e Odete de Oliveira Grabner. Sepultamento ontem.

Waldery Couto, 80 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Eduardo José do Couto e Sylvia Ferreira do Couto. Sepultamento ontem.

Wesley Alves Bezerra da Silva, 27 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge Bezerra da Silva e Leonita Alves de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Zeferino Perinazzo, 69 anos. Filiação: Reinaldo João Perinazzo e Amabile Perinazzo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Zenilda Fantin Garbin, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Fantin e Maria Jesus Fantin. Sepultamento ontem.

Zilma Maria Furquim, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Tavares de Souza e Laurita Damasceno de Souza. Sepultamento ontem.