Acir de Castro, 65 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Eurides de Castro e Natália da Silva Castro. Sepultamento ontem.

Alicia de Lima Galdino da Silva, 73 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Francisco Vicente de Lima e Maria da Virgem Camargo. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos de Araújo, 92 anos. Profissão: professor(a) educação física. Filiação: Delphino Correa de Araújo e Aparecida Moreira de Araújo. Sepultamento ontem.

Antônio Mateus, 62 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: Pedro Leite Mateus e Angelica Escolastico Mateus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Roncador.

Antônio Zilmar Hungaro, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alfredo Hungaro e Maria José Hungaro. Sepultamento ontem.

Ary Kloeppel, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Waldemar Kloeppel e Júlia Kloeppel. Sepultamento ontem.

Augusto Pereira da Silva, 44 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio César Barreto Pereira da Silva e Edeltraudt Pereira da Silva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Dominga Caetano Leonel, 76 anos. Profissão: caixa. Filiação: Antônio Francisco Caetano e Ana Gomes Miguel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Cemitério Boqueirão.

Durvalino Nogueira de Lima, 83 anos. Profissão: supervisor(a) montagem. Filiação: Adauto Nogueira de Lima e Jovita da Silva Lima. Sepultamento ontem.

Eduardo Henrique Fagundes, 36 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Edson Dobins Fagundes e Maria Teresa Micheletto. Sepultamento ontem.

Eunice da Silva de Sousa, 84 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Antônio Raimundo da Silva e Almerinda Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Guido Marques, 87 anos. Filiação: Pedro Marques Filho e Joaquina Marques Rocha. Sepultamento ontem.

Isis Helena Camargo Cardoso, 3 dias. Filiação: Matheus Felipi Cardoso Chagas e Nicolly Christine Azevedo Camargo. Sepultamento ontem.

Ivo Lacerda Machado, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Machado e Amélia Lacerda Machado. Sepultamento ontem.

Jacira Costa Stachera, 70 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Virgilino Costa e Maria de Lourdes Carneiro Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Jeferson Pedro Pompeo da Silva, 22 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Pedro Pompeio da Silva e Tereza de Jesus de Godói. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Joelcio Manoel Coninch, 55 anos. Filiação: Sebastião Coninch e Abigail Paula Coninch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

José Afonso de Oliveira, 63 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Antônio de Oliveira e Lídia Pereira. Sepultamento ontem.

José Pereira Neto, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Pereira da Silva e Francisca Raimunda da Conceição. Sepultamento ontem.

Leny Caralp Hultmann, 92 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Eloy Caralp e Zulmira Caralp. Sepultamento ontem.

Licia Schilipach de Angelis, 6 anos. Filiação: Alexandre Guerke de Angelis e Tatyana Andrade Schilipach. Sepultamento ontem.

Lucrecia Roselis de Quadros Martins, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Garcia de Quadros e Galiana Fernandes de Quadros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luís Carlos Taborda, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santilho Taborda e Thereza Camargo. Sepultamento ontem.

Maikon Martins de Paula, 45 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Adelson Vieira de Paula e Luciley da Silva Martins de Paula. Sepultamento ontem.

Margarida Maria Real Prado, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Real Prado Filho e Izalita Rodrigues de Couto. Sepultamento ontem.

Maria de Lurdes Soares da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Malvino Soares do Prado e Valdomira Lopes Prado. Sepultamento ontem.

Maria dos Santos Souza Correa, 78 anos. Filiação: Clotilde de Oliveira Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus em Curitiba,PR.

Matilde Goulart Lopes, 70 anos. Filiação: José Goulart e Juvita Oliveira Goulart. Sepultamento hoje, em Joinvile.

Natália de Jesus Pienta Bonato, 60 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Theodoro Pienta e Rosa Maria Pienta. Sepultamento ontem.

Nilton Moura de Castro, 69 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Maria José Moura de Castro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Onofre Bebiano de Souza, 80 anos. Filiação: Lázaro Bebiano de Souza e Rosalina Bebiano de Souza. Sepultamento ontem.

Paulo Conrado Muller, 65 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: Benedito Conrado Muller e Zayde Barbosa Muller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Regina Maria Rocha Guimarães, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edgar Pinto da Rocha e Regina Câmara Rocha. Sepultamento ontem.

Sofia Markiw, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandro Chapula e Vitória Chapula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Tereza Dinao de Souza, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Dinao e Alice de Freitas Dinao. Sepultamento hoje, Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo de Câmara Municipal de Campina Grande do Sul.

Terezinha Gimenez, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Gimenez e Ephigenia Garcia Gimenez. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vitória Marques Bandeira, 26 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Joseval Marques Bandeira e Márcia Elisabete Bender de Morais. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Wilma Cerqueira Lima Zetola, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Walter Cerqueira Lima e Adelaide Wescher Cerqueira Lima. Sepultamento terça-feira, 23 de agosto de 2022 às 17hh, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Yan Felipe Bueno de Lima, 14 anos. Filiação: Genivaldo Inocêncio de Lima e Noemi Nunes Bueno. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Senges (PR).