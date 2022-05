Alcino Albino da Silva, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adelino Albino da Silva e Servina Maria Soledade. Sepultamento ontem.

Alice Assao, 85 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: Getuso Assao e Fuiu Assao. Sepultamento ontem.

Antônio Pereira Neves, 86 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Pereira Neves e Maria José Neves. Sepultamento ontem.

Arinos Oliveira da Fonseca, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Homero Monteiro da Fonseca e Esmeralda Oliveira da Fonseca. Sepultamento ontem.

Caio César Machado Gomes, 27 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Rosemar Gomes da Silva e Clarice Machado da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Guaira, saindo da Capela Cemitério Municipal de Guaira.

Carlos Roberto Ribeiro, 65 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Carlos Ribeiro Filho e Ingeborg Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde.

Cícero Francisco Ramos, 99 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Joana da Conceição. Sepultamento ontem.

Cleoneide Francisca Bagatin Pereira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Bagatin e Irene Mathilde de Camargo Stange Bagatin. Sepultamento ontem.

Cristyane Omura Rodrigues do Nascimento, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edílson Luiz Rodrigues e Josely Omura Rodrigues. Sepultamento ontem.

Devanir de Paula Aguiar, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Benedito de Paula Aguiar e Benedita Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Paroquial Santa Isabel.

Dionathan Rodrigo de Lima, 31 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Divonzir Correa de Lima e Arilda Teresinha de Souza. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Eder Fabiano Meneguetti, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ademir Meneguetti e Célia Regina Chaves Meneguetti. Sepultamento ontem.

Elisabeth do Rosário, 69 anos. Profissão: secretária. Filiação: Luro do Rosário e Dolarice Cunha do Rosário. Sepultamento ontem.

Evanilde Santos Oliveira, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Raimundo de Oliveira e Eulália Silva Santos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Fred Guenter, 83 anos. Filiação: Alfredo Guenter e Erna Guenter. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Geny Maria de Jesus, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antonieta Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Gladstone Pereira de Almeida, 55 anos. Filiação: Valdivino Nunes de Almeida e Cicera Pereira de Almeida. Sepultamento ontem.

Hélio Davi Ribeiro de Camargo, 39 anos. Profissão: soldador. Filiação: Erondi Ribeiro de Camargo e Maria de Lima Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de de Quedas do IguaçuPR.

Hélio Donizeti Ramos, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Ramos e Dalila Maria Ramos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Henrique da Silva, 92 anos. Filiação: João Vieira da Silva e Jeronima Estevão da Silva. Sepultamento ontem.

Isolete Sequinel, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Luzivotto e Eva Luzivotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Jeferson do Rocio Campos, 38 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Odair Almeida Campos e Eliane do Rocio Campos. Sepultamento ontem.

João Bosco Monteiro Gondim, 71 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Antônio Monteiro Gondim e Joana Viana Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Jocelim Cordeiro Sampaio, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Affonso Sampaio e Noêmia Cordeiro de Sampaio. Sepultamento ontem.

José Alves de Miranda, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Geraldo Rufino Miranda e Maria Peixoto Alves. Sepultamento ontem.

José Bueno dos Santos, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Carlos Bueno e Gertrudes Nogueira. Sepultamento ontem.

José João de Abreu, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Justino de Abreu e Luíza Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

José Milton Ribeiro Campos, 66 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: João Batista Filho e Maria José Ribeiro Campos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Sebastião Santos, 98 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Maria Costa Santos. Sepultamento ontem.

José da Conceição, 85 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Deolindo Venâncio Costa e Orides Alves da Luz. Sepultamento ontem.

Jupira Aparecida Dutra Ferreira, 61 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Aldo Dutra e Iolanda de Oliveira Dutra. Sepultamento ontem.

Lais Leticia do Prado Meneguetti, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista do Prado e Verônica Carmem Rovieri. Sepultamento terça-feira, 24 de maio de 2022 às 16hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Sede Associação dos Moradores do Cajuru, Curitiba,PR.

Leni Teresinha Pissaia de Campos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Florindo Pissaia e Alvina Schuertz Pissaia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Luís Henrique Henequin Fermiano, 42 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Fermiano e Leocadia Henequin. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Aparecido da Rocha, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Zacarias Celestino da Rocha e Cidália Aparecida Rodrigues Rocha. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique dos Santos Zupko, 31 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Mário Zupko e Maria Clarice dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz da Silva, 76 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Antônio da Silva e Maria de Freitas da Silva. Sepultamento ontem.

Marcela Hipolito Rodrigues, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdir Luiz Rodrigues e Maria Neide Hipolito Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 – Cemitério Municipal do Água Verde..

Maria Bernadete da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino da Silva e Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula.

Maria D Alva Simas, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Frederico Simas e Maria Florisbela Simas. Sepultamento ontem.

Maria Lima Pimentel Machado, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Antônio de Lima e Rita de Araújo Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Monteiro, 80 anos. Filiação: Eugênio Harmate e Georgina Vaz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Maria de Fátima da Silva, 65 anos. Profissão: chefe produção. Filiação: João Francisco da Silva e Maria Olivia da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja 25 Evangélica Vila Fanny CuritibaPR.

Oswaldo Neves, 79 anos. Profissão: supervisor(a) produção. Filiação: Maria Clara Neves. Sepultamento hoje, Cemitério Colina dos Ipês (Suzano/sp), saindo da Cap Colina dos Ipês – Suzano/sp.

Raymunda Francisca Severino, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vilcente Bernardino Rodrigues e Francisca Anna da Conceição. Sepultamento ontem.

Roberto José dos Santos, 37 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Aparecido dos Santos e Clarice Franco dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Cemitério Campo Largo da Roseira.

Ronaldo Marcelo Kravicz, 45 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Romão Kravicz e Maria Zulkievicz Kravicz. Sepultamento ontem.

Rosa Primo de Souza, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira Primo e Lavínia Gonçalves da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rosana Cristina Batista, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rubens Bueno de Quadros e Zoraide de Meira Quadros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosário Soares da Silva, 84 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Soares da Silva e Francilina Pereira Xavier. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Roseli Angieski de Pontes Batista, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Nunes de Pontes e Cassilda Angieski de Pontes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Igreja Madre Tereza.

Sebastiana Correa Meira, 87 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Lindolpho Lemes Correa e Antônia Camargo Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sérgio Luiz da Silva Ramos, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sezinando Pereira Ramos e Antônia da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Campo Largo.

Silvana de Jesus dos Santos, 75 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Pedro Vaz e Adiolinda Ferreira Vaz. Sepultamento ontem.

Sueli da Aparecida Padilha da Silva, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ovídio Soares da Silva e Azilma Padilha da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Tarquino Taborda, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Juvenal Taborda e Natália Taborda. Sepultamento ontem.

Terezinha Oliveira dos Santos, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argemiro Coelho dos Santos e Matilde Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Cemitério Municipal do Água Verde Municipal do Água Verde.

Theotonio Moreira, 96 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio José Moreira e Brazilia Guedes Pereira. Sepultamento ontem.

Tiago Miguel Ferrari de Oliveira, 21 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Tiago Santos de Oliveira e Crislene de Oliveira Ferrari. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Jardim Independência.

Walter Siegfried Marzinkowski, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Reinhold Marzinkowski e Elza Marzinkowski. Sepultamento ontem.

