Aclesio Antunes Furtunato, 61 anos. Filiação: Benevenuto Furtunato e Fausta Antunes Furtunato. Sepultamento ontem.

Adalberto de Oliveira Novak, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hercilio Lacerda Novak e Miltes de Oliveira Novak. Sepultamento ontem.

Albani Dias Alves Rutes, 61 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Domingos Alves e Nervina de Assunção Dias Alves. Sepultamento ontem.

Alberto Gomes dos Santos, 84 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Waldemar Gomes dos Santos e Aida Gomes dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Alceu Cordeiro Marafigo, 82 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Olegário Marafigo e Joana Cordeiro Marafigo. Sepultamento ontem.

Aldenir dos Santos Sauer, 30 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Aldevino Sauer e Erondina de Fátima dos Santos. Sepultamento ontem.

Amaro Geraldo Hygino, 72 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Antonino Hygino da Silva e Genelinda Ribeiro de Souza. Sepultamento ontem.

Ana Beatriz de Andrade Armstrong, 1 anos. Filiação: Rodrigo Diego Armstrong e Fernanda de Andrade Correa. Sepultamento ontem.

Ana Rosa Ribeiro da Cruz, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Monteiro Lobato – Bairro Tatuquara.

Anadir Barbosa Leal, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Barbosa e Lídia Leal Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anderson Orlando Neves, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adriana da Silva Neves. Sepultamento ontem.

Angelina da Silva Lisboa Faria, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idefonso da Silva Lisboa e Maria do Rozario. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Evangélica Pentecostal Noiva de Jesus Cristo.

Anna Odila Ribeiro Ferreira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Pinto Ribeiro. Sepultamento ontem.

Antônio Correa, 63 anos. Filiação: Avelino Correa e Francisca Gonçalves. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela do Cemitério Municipal da Lapa.

Antônio Machado de Lara, 82 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Francisco Machado da Luz e Clara Maria da Luz Lara. Sepultamento ontem.

Bernadete Conzatti, 59 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Conzatti e Erotilde Conzatti. Sepultamento ontem.

Bianca Oliveira Gouveia, 1 anos. Filiação: Paulo Rogério Gouveia e Eliane Buena de Oliveira. Sepultamento ontem.

Cassiano Pissaia, 47 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Eugênio João Pissaia e Maria Doroti Moro Pissaia. Sepultamento ontem.

Celina Lacerda Ferreira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Hirt Ferreira e Otília Lacerda Ferreira. Sepultamento ontem.

Cláudio Gregório Alves, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alirio Gregório Alves e Zélia Justina Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro CuritibaPR.

Delfina Rodrigues dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues e Adélia Aschi. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Deus É Aliança.

Dhuliani Renata Bellaver, 29 anos. Profissão: assistente recursos humanos. Filiação: Reinoldo Giuseppe Bellaver e Marines da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dulce Lopes Garcia, 83 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Nicacio Lopes e Maria Garcia Lopes. Sepultamento ontem.

Fernando Antônio dos Santos Estevão, 4 dias. Profissão: do lar. Filiação: Fernando José Estevão e Daiane dos Santos. Sepultamento ontem.

Gerson Cordeiro de Loyola, 59 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ignácio de Barros Loyola e Dirce Cordeiro de Loyola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Capela Municipal do Água Verde.

Henri Luiz Ribeiro Fernandes Soares, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hedison Luiz Fernandes Soares e Terezinha Aparecida Ribeiro Soares. Sepultamento ontem.

Ione Milani, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paschoal Celeste Milani e Elvira Tosin Milani. Sepultamento ontem.

Irene Siebert, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Harder e Maria Kriger Harder. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Isaias Camera, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Giocondo Camera e Maria de Lourdes Albino Camera. Sepultamento ontem.

Izaura Ferreira dos Santos Kovaleski, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Rodrigues dos Santos e Francisca Ferreira Martins. Sepultamento ontem.

Izolino Grunevald, 76 anos. Filiação: Helmuth Grunevald e Wally Trarbach Grunevald. Sepultamento ontem.

Jair Ferreira de Souza, 73 anos. Filiação: Antônio Ferreira de Souza e Nair Ferreira de Souza. Sepultamento ontem.

João Batista Faustino, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco João Faustino e Ana Barbosa Faustino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joelmir Kuchler, 43 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Kuchler e Inêz Mireski Kuchler. Sepultamento hoje, Cemitério Local Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela e Cemitério Nossa Senhora do Rosário / Santa Catarina.

Jorge Vieira da Cunha, 79 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Álvaro Vieira da Cunha e Maria Cordova. Sepultamento ontem.

José Dulski, 75 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Dulski e Domingas Calixto Dulski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

José Paes de Arruda, 65 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Benedito Paes de Arruda e Glória Lemes de Arruda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Julie Gonçalves Silva, 26 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Everaldo de Jesus Silva e Sueli Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Leoni Bernardo Igeile, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bernardo e Maria dos Santos Bernardo. Sepultamento ontem.

Luzia Fernandes de Amorim, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisca Maria Fernandes. Sepultamento ontem.

Madalena Alves Leardini, 89 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Alves e Ernestina Alves. Sepultamento ontem.

Marcell Maciel da Silva, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dorivaldo Maciel da Silva e Sônia Regina Gomes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Marcos do Carmo, 49 anos. Profissão: técnico qualidade. Filiação: Orlando do Carmo e Antônia Guedes Fogaça. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Maria Alzira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ananias de Oliveira e Ana Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Marla Lopes da Silva, 22 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Márcio Lopes da Silva e Mara Terezinha Lopes. Sepultamento ontem.

Marlei de Freitas Paula, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pires de Paula e Maria de Freitas Paula. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela do Cemitériode Almirante Tamandaré (PR).

Marly Ivanki da Rocha, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Oliveira Rocha e Stella Ivanki da Rocha. Sepultamento ontem.

Miguel Cândido Pereira Ribas, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Epaminondas Nocera Ribas e Elza Pereira Ribas. Sepultamento ontem.

Natercia Mattoso Allage, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Mattoso e Maurícia Claro Mattoso. Sepultamento ontem.

Nelson Antônio Cogo, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Bortolo Cogo Sobrinho e Eliza Lovato Cogo. Sepultamento ontem.

Norberto Cunha, 89 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Claudino Cunha e Otília Boddenberg. Sepultamento ontem.

Olivia Nogueira Dominico, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tibúrcio Nogueira de Oliveira e Etelvina de Apula Freitas. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Olma da Motta Cavalheiro, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Motta e Claudina Chagas. Sepultamento ontem.

Onelia Correia, 66 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Polycarpo Correia e Alidia Correia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Ornys Orlandi Repka, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cícero Teixeira Orlandi e Alice Sanson Orlandi. Sepultamento ontem.

Reinaldo Duda, 59 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Duda e Ângela Duda. Sepultamento ontem.

Rosi do Pilar Pereira, 78 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: Alberto Pereira e Josefina Pereira. Sepultamento ontem.

Sebastiana Marques Ferreira, 93 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Carlos José Ferreira e Messias Marques. Sepultamento quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 às 16:30h, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Sebastião Francisco Moreira, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Moreira dos Santos e Flauzina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Theo Alala Schmidlin Ranzi, 20 horas. Filiação: Eduardo Fischer Ranzi e Marcela Iessa Schmidlin. Sepultamento ontem.

Walmur Tadeu Loures de Siqueira, 75 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Eurico Ferreira de Siqueira e Maria do Belém Lustoza. Sepultamento ontem.

Wesley Evaristo dos Santos, 27 anos. Filiação: Juliano Evaristo dos Santos e Lúcia Fernandes dos Santos. Sepultamento ontem.

