Admilson Aparecido do Amaral, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Pereira do Amaral e Rosa Maria Betinelli do Amaral. Sepultamento ontem.

Aparecido Ignácio, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Ignácio e Ambrosia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ataides Moreira, 73 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Francisco Moreira dos Santos e Maria Antônia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Benvindo Vanelli, 92 anos. Profissão: militar. Filiação: Victório Vanelli e Blandina Vanelli. Sepultamento ontem.

Carla Natel Muller Giublin, 51 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Carlos Alberto Muller e Regina Natel Muller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Denilson de Jesus Cavalheiro, 48 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Cavalheiro Júnior e Maria de Lourdes Martins. Sepultamento ontem.

Dirlene do Rocio Orso Rossi Borguezani, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Orso e Aldair Divanir Salim Orso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Domingos Pinheiro Torres, 61 anos. Profissão: soldador. Filiação: Sebastião Pinheiro Torres e Sebastiana Ferreira Lemes. Sepultamento ontem.

Edegar Sumariva, 58 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Anacleto Sumariva e Luíza Sumariva. Sepultamento ontem.

Edinaldo Trajano de Paula, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leonardo de Paula e Neusa Souza de Paula. Sepultamento ontem.

Fernando Felipe Maia, 36 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Wilson Felipe Maia e Maria Querubina Ramos de Lima Maia. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo.

Ilson Kloninski Tamalavicius, 65 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Tamalavicius e Maria Kloninski Tamalavicius. Sepultamento ontem.

João Gabriel Santos Oliveira Silva, 21 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Vanderlan Oliveira Silva e Marineli Aparecida Santos Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

João Maria do Nascimento, 53 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Augusto do Nascimento e Davina Rosa do Nascimento. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Cemitério Municipal do Água Verde.

José Pedro de Almeida, 86 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Generosa Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Júlia Vitória Leite Santos, 1 anos. Filiação: Alan Felipe dos Santos e Ariele Antônia Leite. Sepultamento ontem.

Júlio César Vale, 42 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Pedro Vale Neto e Nair Vale. Sepultamento ontem.

Jurema Pires da Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jesus Pires de Lima e Izabel Rodrigues de Lima. Sepultamento ontem.

Kauane Faria de Oliveira, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Ronaldo de Oliveira e Altina Faria de Castro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Parque das Araucarias – Colombo.

Leonilda Aires de Lima, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zeferino Aires de Lima e Idalina Fernandes. Sepultamento ontem.

Manoel Pedro Pereira Lima, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Manoel Pedro Correa Lima e Donaide Gonçalves Lima. Sepultamento ontem.

Manoela Simão, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tadeu Simão e Alicia Manuella dos Santos. Sepultamento ontem.

Marcaline Vitória Mariano de Oliveira, 17 anos. Filiação: Maurício Gonçalves de Oliveira e Neusa Mariano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal.

Margarida Lima dos Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Santiago dos Santos e Francisca Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Eva Gonçalves Berger, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fabrício Gonçalves e Anália dos Santos Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria Itália Souza de Freitas, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Souza Machado e Benedita Teixeira de Lara. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Municipal de Tranqueira – Almirante Tamandaré.

Maria Madalena Camargo Fernandes, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Alves Camargo e Emília Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Maria Neuza de Lacerda, 50 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Narciso de Lacerda e Maria da Conceição de Lacerda. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Batista Collaco, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emília Batista de Oliveira e Araci Ribas Batista. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo de Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Quitandinha.

Marlene de Freitas Padilha, 65 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Zacarias de Freitas Padilha e Ana Maria Padilha. Sepultamento ontem.

Matheus Weinhardt, 28 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jorge Luiz Weinhardt e Márcia Machado. Sepultamento ontem.

Miguel Aparecido Lopes, 64 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Firmino Lopes e Cecília Estopa Lopes. Sepultamento ontem.

Moacir Gonçalves, 87 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Pedro Gonçalves e Maria Roberta de Lourdes. Sepultamento ontem.

Nair Ferreira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mamedio Agostinho dos Santos e Júlia Franca de Souza. Sepultamento ontem.

Reinaldo Valenca, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Heguiberto Valenca e Aurora Alvares Valenca. Sepultamento ontem.

Roseli Leineker, 62 anos. Filiação: Henrique Leineker e Maria de Lourdes Leineker. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Cemitério Municipal.

Sandra Regina Figueiredo de Farias, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fenelon Martins de Farias e Neuza Figueiredo de Farias. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Cemitério Municipal do Água Verde..

Sebastião Cláudio da Silva, 85 anos. Filiação: Efigênio Cláudio da Silva e Sebastiana Pereira de Jesus. Sepultamento ontem.

Sérgio Ogier Hartman Marcon Júnior, 59 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Sérgio Ogier Hartman Marcon e Maria do Carmo Falavinha Marcon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sílvio Rodrigues Minella, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Velloso Minella e Luzia Rodrigues Minella. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

Tereza Ribeiro de Araújo, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Rodrigues Preto e Lucilia Ribeiro Lemos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capeal 04.

Valida Spredemann, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Spredemann e Elsa Todt Spredemann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Zilo da Silva Oliveira, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Pinheiro de Oliveira e Casturina da Silva Oliveira. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Capela Municipal de Mandirituba PR.