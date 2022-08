Adir Pereira de Lima, 73 anos. Filiação: Idalina Pereira de Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Borda do Campo.

Altino Lino da Silva, 86 anos. Profissão: taxista. Filiação: Lino da Silva e Olga da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ana Dena Gomes, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dena e Maria Costacurta Dena. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Cemitério Municipal do São Francisco de Paula.

Ari Sebastião Cordeiro, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gumercindo Cordeiro e Maria Machado Cordeiro. Sepultamento ontem.

Ataide Figueiredo, 60 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Geraldino Figueiredo e Eliza da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cícero José, 71 anos. Filiação: Eloha Santos Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Claudenice Rodrigues da Costa, 48 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sebastião Rodrigues da Costa e Maria Aparecida da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Diego Ferreira do Nascimento, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elyzio Ferreira do Nascimento e Rose Maria da Chagas Correa. Sepultamento ontem.

Diego Salvador, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Leandro Salvador e Ana Paula da Silva Martins. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal.

Diomar Amilton Fraxino, 90 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Humberto Fraxino e Maria Felícia Fraxino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Dirce Canuto Franca, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Canuto e Delphina Barandas. Sepultamento ontem.

Edilia do Prado Woellner, 79 anos. Filiação: Altevir do Prado Woellner e Ana Pinheiro do Prado Woellner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edival André Ferreira, 50 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Edival Alves Ferreira e Ivete Bora Ferreira. Sepultamento ontem.

Eduardo Henrique Baque, 72 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Manoel Baque e Luíza Maria Baque. Sepultamento ontem.

Eloísa Maria Esmanhoto Santos, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nelson Gonçalves dos Santos e Lucy Esmanhoto Santos. Sepultamento ontem.

Elzi Laiss, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Farago Sobrinho e Sophia Horst Farago. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Capela Memorial Luto Curitiba.

Esmeralda Lourenço de Oliveira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lirio Lourenço e Maria Lourenço Trigo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Gabrielle Lopes da Silva, 25 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Euclides Vieira da Silva e Marly Lopes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capeal São Rafael – Cic.

Graciele Tatiele da Maia, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dório Gonçalves da Maia e Roseli de Lourdes Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, Mato Branco QuitandinhaPR, saindo de Estrada Principal do Turvo QuitandinhaPR.

Ilda Rodrigues Leite Sales de Jesus, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benevenuto Rodrigues Leite e Anna Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Jaqueline do Rocio Demantova, 57 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Ogier Cladston Demantova e Edith da Silva Demantova. Sepultamento ontem.

João Carlos Nizer, 72 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Lizandro Nizer e Elice Esgarbe Estradiotto. Sepultamento ontem.

João Ribeiro dos Santos Filho, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Ribeiro dos Santos e Leonor Ana de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cidade Gaucha, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Cidade Gaucha.

Jorge Quadros, 66 anos. Profissão: encarregado(a) almoxarife. Filiação: Ademar Quadros e Noelia de Oliveira Quadros. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Donizetti Pereira, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Joaquim Flausino Pereira e Luíza Chagas Pereira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

José Maciel, 63 anos. Filiação: Margarida Maciel. Sepultamento ontem.

Judite da Silva, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcebiades Nunes da Silva e Maria Joana da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Rua Marechal Floriano Peixoto,101 Centro Inácio MartinsPR.

Júlio Agacir Pereira, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Otávio Pereira e Guilhermina Moreira. Sepultamento ontem.

Júlio Henrique Straube Medeiros, 53 anos. Profissão: segurança. Filiação: Ailton Straube Medeiros e Lair Schilipake Medeiros. Sepultamento ontem.

Justino Paulo dos Santos, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Paulo dos Santos e Francisca Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Laide Indio Maggio, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Altino Andrade Azevedo e Matilde Indio do Brasil Alves. Sepultamento ontem.

Lídia Maneira, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Primo Campagnaro e Escolástica Vieira de Melo Campagnaro. Sepultamento ontem.

Lucas Veiga Pereira, 27 anos. Filiação: Paulo Gonçalves Pereira e Marlene Veiga Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lúcio Pereira de Andrade, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Pereira de Andrade e Luzia Pereira de Andrade. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Magro.

Luiz Carlos dos Santos, 75 anos. Filiação: Carlos dos Santos e Alzira Ponciano dos Sanros. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Municipal Nossa Senhora do Carmo – Paranaguá.

Luiz dos Santos da Silva Júnior, 42 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Luiz dos Santos da Silva e Tereza da Silva. Sepultamento ontem.

Márcia de Assis Landuche, 67 anos. Filiação: Braz de Assis Pereira e Anna de Assis Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Elisabete Poli Kurowski, 76 anos. Filiação: Paulo Poli e Helena Francisca Mazzuco. Sepultamento ontem.

Maria José da Rosa, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amélio Rosa e Eudoxia Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Ipe.

Maria de Lourdes Pinheiro, 61 anos. Filiação: José Pinheiro e Margarida Pinheiro. Sepultamento ontem.

Mário José Doria da Fonseca, 68 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Mário Bulhoes da Fonseca e Cibele Doria da Fonseca. Sepultamento ontem.

Marlene Glória da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pietrzak e Leocadia Pietrzak. Sepultamento ontem.

Mauri Antônio Yabonski, 62 anos. Filiação: Estefano Yabonski e Bernardina Rigloski Yabonski. Sepultamento ontem.

Milton Camillo Júnior, 46 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Milton Camilio e Neusa Alves Camilio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Mônica Quimelli, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Michtal e Conceição Michtal. Sepultamento ontem.

Nair Alves do Nascimento, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Alves do Nascimento e Augusta Carolina de Jesus. Sepultamento ontem.

Osmar Cerutti, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ernesto Cerutti e Rose Graciosa Cerutti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Paulo Rosa da Silva, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Genesio Rosa da Silva e Alvina Rosa Alexandrina. Sepultamento ontem.

Phelomena Gapiski, 87 anos. Profissão: governanta. Filiação: João Gapiski Filho e Martha Gapiski. Sepultamento ontem.

Renato Antônio Cunico, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ângelo Cunico e Carmela Gasparin Cunico. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Tangua -.

Renato Ferreira Franco, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vitorino Ferreira Franco e Maria de Lourdes Franco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Resovaldo Cabral, 69 anos. Profissão: projetista. Filiação: Gerson Cabral e Neusa Christovam Cabral. Sepultamento ontem.

Rodrigo Cordeiro Cruz, 36 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Rodrigues Cruz e Regina Aparecida Cordeiro. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Lucas.

Roseli Ciliao de Lucena, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Ciliao de Araújo e Porcina Leite de Araújo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cambé, saindo da Capela Municipal de Cambé.

Rosicler Karam de Miranda, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Mansur Karam e Alzira Mallin Karan. Sepultamento ontem.

Sione Augusta Xavier Vieira, 77 anos. Filiação: José Luiz de Oliveira e Elisa Gouveia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sueli Aparecida Leonel Rodrigues, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leonardo Rodrigues Vargas e Ana Leonel Eodrigues. Sepultamento ontem.

Sullivan dos Santos Neske, 45 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: David Neske e Jandira Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Valdemiro Ferreira de Chaves, 78 anos. Filiação: Tiburcia Ferreira de Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Vergínia Aparecida Piccinato, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Avelino Piccinato e Albertina Lourenço Piccinato. Sepultamento ontem.

Wilson Irineu Cordeiro, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Otacílio Irineu Cordeiro e Eosa Paula Cordeiro. Sepultamento ontem.