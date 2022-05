Alcides Vaz de Paula, 88 anos. Filiação: Generoso Domingos Vaz e Francisca Schissel. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo de Municipal de Campo Magro.

Aldo Mário de Bortoli, 91 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José de Bortoli e Julina Maria de Bortoli. Sepultamento ontem.

Alice Alves, 5 anos. Filiação: Bruno Tiago Nogueira Alves e Cristiane Bogo Alves. Sepultamento ontem.

Alpheu Santana Ferreira, 94 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Lino Ferreira e Paulina Santana Ferreira. Sepultamento hoje, São Mateus do Sul, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Amauri Senegalia Júnior, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amauri Senegalia e Tereza Pires Senegalia. Sepultamento ontem.

Ana Paula Barreto da Costa, 35 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Izaias Barreto da Costa e Maria do Carmo Almeida da Costa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São Jeronimo da Serra, saindo da Capela Mortuária Nossa Senhora do Carmo.

Aracy Sberze, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ernesto Sberze e Rosa Stoca. Sepultamento ontem.

Azize Mefle, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Mustafa Ale Mafle e Sara Abes Daher. Sepultamento ontem.

Berenice Alves, 80 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Alves Bezerra e Celzinha Maria Laves. Sepultamento ontem.

Dayma Ana Mc Beath Gon, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jesus Mc Beath Ramos e Ana Luisa Gonzalez. Sepultamento ontem.

Durci Lobas Júnior, 39 anos. Profissão: motorista. Filiação: Durci Lobas e Tereza de Jesus Lobas. Sepultamento ontem.

Eder Aparecido Elias Júnior, 40 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Eder Aparecido Elias e Tereza da Silva Elias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde , Curitiba-PR.

Elize Arendt Cruz, 14 dias. Filiação: Celso Luciano Cruz e Nathaly Arendt Cruz. Sepultamento ontem.

Elsa Ferreira Buch, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcídio Ferreira e Emília Stocco Ferreira. Sepultamento ontem.

Erica Maier, 69 anos. Filiação: Walter Maier e Antônia Jackim Maier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo de Comuna Evangélica Luterano.

Glaudio Nascimento Franca, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Franca e Altina Nascimento Franca. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Rio Branco do SulPR.

Guiomar Maria Spina, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Escarabel e Tereza Maria Escarabel. Sepultamento ontem.

José Feliciano Vargas, 73 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: Ramao Franco Antunes e Luíza Vargas Antune. Sepultamento ontem.

José Krefer, 80 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Brazilio Krefer e Maria Krefer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Júlia Maria Rodrigues, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcydes Bernardo Gomes e Maria José de Morais. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Pibi / Parolim.

Lucimara dos Santos, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Aparício dos Santos e Maria Casturina de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, Fazenda Rio Grande (PR), saindo da Capela Pequeno Cotolengo, Curitiba-PR.

Manoel Barboza da Silva, 75 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Laura Barbosa da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Lechenacowski Salvaro, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lechenacowski e Paulina Mikosz Lechenacowski. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia de Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira de Amorin e Amara Falcão de Moura. Sepultamento ontem.

Maria da Luz da Silveira, 80 anos. Filiação: José Vicentin e Teodora Catarina Vicentin. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marlene Lazarotto Canteri, 59 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Antônio Canteri e Emma Lazarotto Canteri. Sepultamento ontem.

Matilde Rupel Borges, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Guilherme Rupel e Vitória Rupel. Sepultamento ontem.

Nelson Ribeiro Júnior, 49 anos. Profissão: segurança. Filiação: Nelson Ribeiro e Judith Braga Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nely Terezinha Ziolkowski, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Ziolkowski e Rosa Scucato Ziolkowski. Sepultamento ontem.

Oity Custodio de Aquino, 63 anos. Profissão: garçom. Filiação: José Custodio de Aquino e Sydneya Custodio de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Patricia Mendes Pereira dos Santos, 41 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: José Cláudio dos Santos e Maria Mendes Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Raimundo Vitório Mota, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Vitório Mota e Raimunda Bezerra Lira. Sepultamento ontem.

Roberto Slominsky, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Slominsky e Anna Slominsky. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Salete Aparecida Gomes, 72 anos. Profissão: bordador(a). Filiação: Valmor Oscar Broering e Mestildes Schwinden. Sepultamento ontem.

Salvador Ribas da Cruz, 82 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: José Ribas da Cruz e Francisca Kister Barboza. Sepultamento ontem.

Sebastião Mendes da Silva, 75 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Braz da Silva e Leontina Mendes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Sirley Therezinha Muller, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estanislau Kaczmarek e Júlia Kaczmarek. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Parquue Senhor do Bonfim//sjp.

Suellen Gil, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Félix Gil e Matilde Gil. Sepultamento ontem.

Thereza da Luz, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Eduardo da Luz e Cecília Marques da Luz. Sepultamento ontem.

Valquíria Silveira Carneiro, 40 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Benedito Rocha Carneiro e Matilde Silveira Carneiro. Sepultamento ontem.

Valter Borges, 77 anos. Filiação: Benedito Borges Sobrinho e Maria Sebastiana de Jesus Borges. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vauloro Claudino da Silva, 60 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Laudelino Ferreira da Silva e Cleonice Claudino da Silva. Sepultamento ontem.

Vitor Hugo Deuner, 77 anos. Profissão: diretor(a) comercial. Filiação: Hugo Deuner e Erna Emma Deuner. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

