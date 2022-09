Adrian Ramirez Olea, 77 anos. Profissão: taxista. Filiação: Francisco Ramirez e Maria Ramirez Olea. Sepultamento ontem.

Alipia Rodrigues Guimarães, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira de Abreu e Maria Rodrigues da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Alzira Cândida Leal, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Leal Sobrinho e Idalina Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Formentao, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Josao Fortunato Formrntao e Olga Formentao. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Cemitério Municipal de VitorinoPR.

Cecília Carmen de Oliveira Piraja, 91 anos. Filiação: José de Oliveira Piraja e Ilka Barbosa de Oliveira Piraja. Sepultamento ontem.

Dalton Luís Santos Cordeiro, 79 anos. Filiação: Geraldo Cordeiro e Selene Santos Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Derci Grizafis, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Gregório Grizafis e Anália de Lima Grizafis. Sepultamento ontem.

Edjalmo Dias Bento, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edaniel Dias Bento e Leonice Martins Bento. Sepultamento ontem.

Edson Polimeno, 84 anos. Profissão: balconista. Filiação: Luiz Polimeno e Maria Modesto Polimeno. Sepultamento ontem.

Eliana Berenice Orandes da Graça, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Antônio dos Santos e Bartira Matheus dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Elisabete Catarina de Brito, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa Catarina. Sepultamento ontem.

Elsa Irene Muller, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Muller e Elsa Muller. Sepultamento ontem.

Elvira Tramontin Neto, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Tramontin Neto e Togla Stairner Tramontin. Sepultamento hoje, (Pirai do Sul) Cem. Municipal de Pirai do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Pirai do Sul(PR).

Enzo Gabriel dos Santos Velho, 8 anos. Profissão: estudante. Filiação: Luís Ricardo de Azevedo Velho e Elisângela dos Santos Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Ermenegildo Bortolo Luca, 83 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Ilias Luca e Maria Parize Luca. Sepultamento ontem.

Francisco Szableski, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lourenço Szableski e Aniela Niedzelski Szableski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaiopolis Santa Catarina, saindo da Capela Comunitária Maria Angelica CuritibaPR.

Gernes Okazaki, 89 anos. Profissão: taxista. Filiação: Zacharias Okazaki e Rosa Okazaki. Sepultamento ontem.

Iaduviga Kurutz, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Raucheski e Sofia Goschniski Raducheski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ignes Nicolajov da Silva, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Nicolajov e Olga Kozlinski Nicolajov. Sepultamento ontem.

Inácia Sena Pamplona Moreira, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manuel Antônio Pamplona e Maria Sena Pamplona. Sepultamento ontem.

Ivani de Jezus Dranka, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pizzatto e Gertrudes Pizzatto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Araucária, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Ivo da Costa, 85 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Hermínio da Costa e Gregório Lemos da Costa. Sepultamento ontem.

Ivone Neumann, 76 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: Pedro Farinhuk e Maria Farinhuk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Negro -PR.

Jacy Lamim, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Lamim e Amélia Unger Lamim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 – São Francisco de Paula.

Janete Paes, 50 anos. Profissão: agente operações. Filiação: Cezario Paes e Valdomira Costa de Fontes Paes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Binga de Pinhais PR.

Janete da Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Procópio Filho e Luíza Pereira Procópio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

João Henko Neto, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nicolau Henka e Helena Kerecz Henka. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mafra – Sc, saindo da Capela Mortuária de Mafra – Sc.

João Luís Carvalho Ribas, 47 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Antônio Bonfatti Ribas e Noêmia Carvalho Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

José Antônio dos Santos, 69 anos. Filiação: Domingos Schefer dos Santos e Trindade de Sousa Lemes dos Santos. Sepultamento ontem.

José Juarez Aguiar César, 80 anos. Filiação: Luiz César da Silva e Conceição Aguiar César. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Quintiliano Neto, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Quintiliano Filho e Rosalina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Leonilda Ziliotto Dardin, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Ziliotoo e Maria Oltiman Ziliotto. Sepultamento ontem.

Lúcia Morales, 70 anos. Filiação: Henrique Morales e Ana Versan Morales. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Monalisa.

Manoel Aparecido Gomes, 62 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Nestor de Oliveira Gomes e Altina Francisca dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Antônia da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Carneiro e Benedita Ribeiro Mendes. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia de Paula Xavier, 82 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Oscar de Paula Xavier e Eolina de Paula Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Cemitério Municipal Água Verde.

Marilda do Rocio de Moraes, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio Pedroso de Moraes e Dalmira Ivanik Moraes. Sepultamento ontem.

Marlene Aparecida Silveira e Silva, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Andrade e Silva e Áurea Silveira da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Campos Gerais Ponta Grossa PR, saindo da Capela Mortuária de Ponta Grossa PR.

Marline Terezinha da Silva Leite, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Malinoski Silva e Terezinha Marcondes Silva. Sepultamento ontem.

Matilde Vieira, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Jorge Vieira e Helena do Prado Vieira. Sepultamento ontem.

Miguel Lima dos Santos, 68 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Miguel Ribeiro dos Santos e Zulmira Lima dos Santos. Sepultamento ontem.

Miqueias Gabriel de Lima Farias, 5 anos. Filiação: Cleverson Lourenço Farias de Lima e Flaviane Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Namir Luiz Klimak, 63 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Pedro Klimak e Cleidir Conceição Klimak. Sepultamento ontem.

Nelza Dercnievicz Voluz, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Dercnievicz e Martha Dercnievicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Nilson Procópio Ferreira, 22 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Ferreira e Maria Augusta Procópio Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Ibaiti.

Odenil Luiz Tibola, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ângelo Tibola e Maria Luíza Tibola. Sepultamento ontem.

Osmar Rodrigues da Silva, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Rodrigues da Silva e Maria Neres da Silva. Sepultamento ontem.

Paulo de Melo Santos, 45 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Ailto Rocha dos Santos e Maria das Gracas Batista de Melo Santos. Sepultamento ontem.

Raquel Ferreira Portella, 69 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Darcy Ferreira Portella e Iracema Chagas Portella. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Reinoldo Murara Júnior, 59 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Reinoldo Murara e Terezinha Bertoli Murara. Sepultamento hoje, Crematório em Jaraguá do Sul / Sc, saindo da Capela do Municipal de Jaraguá do Sul/ Sc.

Roberto Werner, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Werner e Júlia Werner. Sepultamento ontem.

Roseli da Roza, 56 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João da Roza e Antônia Montibeller da Roza. Sepultamento ontem.

Rui dos Reis, 87 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: Domingos dos Reis e Emília dos Reis. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Salomeia Iatzaki de Moraes, 92 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: André Iatzaki e Anna Karmisz. Sepultamento ontem.

Saulo Gevaerd, 40 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Jussara Gevaerd Pavão. Sepultamento ontem.

Sebastião Joaquim da Silva, 39 anos. Filiação: Deodato Joaquim da Silva e Rosalina Maria Faustino da Silva. Sepultamento ontem.

Sueli de Fátima Floriano Ferreira, 56 anos. Filiação: Wilson Floriano e Ana Lúcia Floriano. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Teresinha de Paula Silva, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Júlio de Paula Silva e Maria do Carmo Fernades. Sepultamento ontem.

Terezinha Vieira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdomiro Vieira e Alice Vieira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Theodolinda Marques Cury, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leôncio Marque de Oliveira e Theodolinda Alves Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

Tilson Raymundo, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Tertuliano Raymundo e Clotilde Raymundo. Sepultamento ontem.

Vinícius de Sá Ribas Piazzetta, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Roberto Piazzetta e Sirlei de Sá Ribas Piazzetta. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Wladyslaw Onyszkiewicz, 86 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Wladyslaw Onyszkiewicz e Maria Czesnowski. Sepultamento ontem.