Alfredo Castro dos Santos, 63 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ceciliano Bueno dos Santos e Nilda Cadena de Castro. Sepultamento ontem.

Ana Ferreira Santos Lourenço, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ocalino Ferreira dos Santos e Joaquina Soares dos Santos. Sepultamento hoje, São Sebastião da Amoreira (PR), saindo de Municipal São Sebastião da Amoreira.

Ana Paula Fernandes, 28 anos. Filiação: José Vanderlei Fernandes e Eliane Zaleski Fernandes. Sepultamento ontem.

Anália dos Santos Sobrinho, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ornelio dos Santos e Deolinda Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Antônio Carlos Martins, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Genuino Martins e Rosa Moreno Martins. Sepultamento ontem.

Antônio Nogueira, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lúcia Marques Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Prever Paranavai(PR).

Aparecido Godói Bueno, 65 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: José Godói Bueno e Maria Benedita Israel Bueno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Avany Grande Diogo, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodorico Grande e Mathilde Grande. Sepultamento ontem.

Célia Inêz Domingues, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Kruger e Maria Kruger. Sepultamento ontem.

Cleonice Soares Esteves, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ulisses Fernandes Soares e Jacira Correia. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Delmar Vargas de Lima, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Justimiano Soares de Lima e Geralda Vargas de Lima. Sepultamento ontem.

Edilia Souza do Nascimento, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosaria de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Emílio Eugênio Pauluk, 75 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Estanislau Pauluk e Emília Pauluk. Sepultamento ontem.

Evelin Priscila Machado, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marques Pereira e Josefina Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Francisco dos Reis Félix, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Machado Félix e Alvina Rodrigues Félix. Sepultamento ontem.

Gabriel Silva Santiago de Araújo, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Kleiderley Santiago de Araújo e Karla Caroline Correa da Silva. Sepultamento ontem.

Gabryel Affonso Caramico, 22 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Nicola Antônio Caramico e Rosita Cristina da Silva. Sepultamento ontem.

Genesio Tavares, 89 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Moisés Tavares e Luzia Quitéria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Geraldo Florêncio de Souza, 74 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Esperdiao Florêncio de Souza e Maria Belo de Santana Souza. Sepultamento ontem.

Henrique Wojcik, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Wojcik e Helena Wojcik. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Central Araucária (PR).

Henry Fernandes, 37 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Simone Aparecida Fernandes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo de Municipal de Campo Largo.

Jociane Bonin Ramilo, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilson Benedito Ramilo e Maria Aparecida Bonin. Sepultamento ontem.

Joel Alfredo Schultz, 81 anos. Filiação: Rodolfo Jorge Schultz e Juraci Schultz. Sepultamento ontem.

José Juan de Camargo dos Anjos, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Gerson Rodrigues dos Anjos e Maria Teresinha Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Laurita de Jesus Pereira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues da Silva e Isabel Dias de Siqueira. Sepultamento ontem.

Leonilda Petla de Brito, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Petla e Domicela Petla. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Leonilda de Fátima Maia de Lima, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vieira da Maia e Helena da Rocha Maia. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Livia Cogrossi Martins, 10 anos. Profissão: estudante. Filiação: Juliano Mendes Martins e Rosângela Pinto Cogrossi Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá, saindo de Igreja de Paranaguá.

Lucas Martins Soares, 25 anos. Profissão: consultor(a) comercial. Filiação: Roberto Carlos Soares e Aparecida Martins Duarte Soares. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Oliveira, 46 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Jorge Gonçalves de Oliveira e Isaura Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Salete de Oliveira Braz, 32 anos. Profissão: atendente. Filiação: Otília de Oliveira Braz. Sepultamento ontem.

Marly de Freitas, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ireno de Freitas e Zulmira Peloza de Freitas. Sepultamento ontem.

Oldamir Petersen, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Artur Petersen e Maria Rosa Morais Peterson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orlando Denk, 48 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Denk e Irene Denk. Sepultamento hoje, Capela Municipal de Pien, saindo da Capela São Sebastião / Pien.

Pedro Gulinoski, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Gulinoski e Aurora Gulinoski. Sepultamento ontem.

Renilda Schwarzbach, 76 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Rodolfo Schwarzbach e Alice Joly Schwarzbach. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Ricardo Zanon, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miguel Alcangelo Zanon e Iracema do Nascimento Zanon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida – Curitiba (PR).

Rosinha de Almeida Cordeiro, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Cordeiro e Angelina de Almeida Cordeiro. Sepultamento ontem.

Rozangela Oliveira de Lima, 51 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Joaquim Ribeiro de Lima e Luzia Oliveira de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Solange Aparecida Vichnescki, 57 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Hermínio Vichnescki e Ana Buba Vichnescki. Sepultamento ontem.

Tereza de Castro Ferreira dos Santos, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Domingos dos Santos e Vitória Teixeira de Castro. Sepultamento ontem.

Zenilda dos Santos Lima, 82 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Augusto da Silva e Alzira Matos da Silva. Sepultamento ontem.

