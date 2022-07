Adilson Antônio Pinto, 53 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro de Toledo Pinto e Olanda Tullio Pinto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Aldo Roberto Silva, 60 anos. Filiação: Antônio Silva e Alice Lopes Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Amália Carneiro Sampaio, 75 anos. Filiação: João Ribeiro Carneiro e Ana Fernandes de Azevedo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Rafael – Cic.

Andrade Costa, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquina Costa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Anita Gomes de Mello, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gomes de Lima e Amália Cavalcanti de Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Kuroski, 71 anos. Filiação: Pedro Kuroski e Maria Luíza Boneto Kuroski. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal.

Antônio Trigo de Castro, 59 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Pedro de Castro e Margarida Trigo Olmos de Castro. Sepultamento ontem.

Bonifacia Alves dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves e Josina Elvira Alves. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Igreja Adventista Xaxim.

Cecília Mantovani, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Anselmo de Oliveira e Alice Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Cibele Feroldi Maffini, 39 anos. Profissão: médico(a). Filiação: João Alberto Maffini e Maria de Lourdes Feroldi Maffini. Sepultamento ontem.

Cláudio Marcelos Marcondes, 46 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Altamir Marcondes e Elza Maria Correa Marcondes. Sepultamento ontem.

Cleude Ribeiro dos Santos Real, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celestino Ribeiro dos Santos e Maria Flora da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Cleusa Silva Freitas do Carmo, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Gilberto Silveira de Freitas e Sebastiana da Silva. Sepultamento ontem.

Cleusa dos Santos de Novaes, 63 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Francisco dos Santos e Dilva Vieira dos Santos. Sepultamento ontem.

Dionísio Drancka, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Drancka e Lúcia Drancka. Sepultamento ontem.

Douglas Rodrigues da Silva, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marivaldo Rodrigues da Silva e Adriana Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Ediane Salvino Sinezio, 23 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edivan Cardoso Sinezio e Maria de Fátima Salvino Sinezio. Sepultamento ontem.

Edir da Silva, 95 anos. Filiação: Rodolpho Geremias da Silva e Arice Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Edson Hidechigue Nisimura, 63 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Hideo Nisimura e Mieko Donomai Nisimura. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Luvison, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Genuino Eduardo Luvison e Ilsa Dalmora Luvison. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Everton Simoni de Oliveira, 44 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Ricardo Wagner Leon de Oliveira e Ana Lúcia Simoni de Oliveira. Sepultamento ontem.

Gabriel Irineu Janke, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Albino Luiz Janke e Lúcia Fiori Janke. Sepultamento ontem.

Gilberto Álvaro Machioski, 50 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Rafael Machioski e Egemira Cubis Machioski. Sepultamento ontem.

Gilberto Beloto Sensi, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Eugênio Sensi e Tereza Beloto Sensi. Sepultamento ontem.

Gustavo dos Santos Pera, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Aliacir Pera e Jobete dos Santos. Sepultamento ontem.

Hamilton Mendes Barbosa, 67 anos. Filiação: Jorge Machado Barbosa e Angelina Mendes Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Ilario Janiski, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Janiski e Antônia Janiski. Sepultamento ontem.

Irene Yadwiga Kuligowski, 69 anos. Profissão: secretária. Filiação: Aleixo Kuligowski e Yadwiga Amália Kuligowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Izolina Pereira dos Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Pereira e Nathalia Pereira. Sepultamento ontem.

João Batista de Almeida, 75 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alfredo de Almeida e Leonor Padilha de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

João Paulo Salles Ferreira, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sandro Marcos Ferreira e Janete de Salles. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal.

Joel Lúcio Rodrigues, 54 anos. Profissão: militar. Filiação: Sílvio Lúcio Rodrigues e Domila Olivia Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Comunidade A Palavra – Uberaba.

Lelio Mendes de Oliveira, 72 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio Mendes de Oliveira e Durvalina Souza Mendes. Sepultamento ontem.

Leocadia Ramos Teixeira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ramos e Pedrina Maria de Ramos. Sepultamento ontem.

Luís Sidney da Silva, 49 anos. Profissão: soldador. Filiação: Noel Teixeira de Oliveira e Helia Maria da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Luisa Francisco, 65 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Claricio Francisco e Maria da Soledade. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Ribas, 70 anos. Filiação: Hamilton Ribas e Lavínia Alves Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Luzia Helena Rodrigues do Rosário, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Rodrigues e Maria Granato Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Mara Lúcia Machado, 71 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Sobrinho Machado e Ana Francelina Machado. Sepultamento ontem.

Márcio José Ribeiro, 43 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Maria Ribeiro e Maria de Lourdes Silveira. Sepultamento hoje, Ponta Grossa.

Margaret Vianna Muchenski, 59 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Divantino Muchenski e Dora Viannamuchenski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria Aparecida da Silva, 51 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Ana Naidek da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Villas Boas Reis, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Villas Boas e Catarina Bueno Villas Boas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja em Colombo.

Maria de Fátima Cruz de Amorim, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rafael Cruz Filho e Maria Aparecida de Souza Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maurício Celestino Vieira, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Celestino Vieira e Alice Barbosa Vieira. Sepultamento ontem.

Maurício Tuchinski, 46 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Irena Tuchinski. Sepultamento ontem.

Melita Isa Cruz, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Stahlke e Paula Stahlke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 do Municipal São Francisco de Paula.

Naide Teresinha Reis Silva, 88 anos. Profissão: decorador(a). Filiação: Aristides da Silva Reis e Onira Silva Reis. Sepultamento ontem.

Nilso Alves da Maia, 46 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Brásílio Alves da Maia e Verônica Souza da Maia. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela do Municipal de Cerro Azul.

Pedro Claro Machado, 74 anos. Filiação: Generozo Claro Machado e Maria Angelica Barbosa. Sepultamento ontem.

Raimundo da Silveira, 66 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Lauro da Silveira e Augusta Kuzniarski Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal do Santa Cândida – Curitiba -PR.

Raquel Elvira Eckert, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Inezio Ruzao e Therezinha Salvalagio Ruzao. Sepultamento ontem.

Raul Pedro Lourenço de Souza, 44 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Antônio de Jesus Lourenço de Souza e Tereza Lourenço de Souza. Sepultamento ontem.

Reinaldo Gonçalves do Bomfim, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zeolita Gonçalves Bomfim. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Robson Froes da Silva, 28 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Joldemar Froes da Silva e Edileuza Froes da Silva. Sepultamento ontem.

Rubens Marques, 72 anos. Profissão: militar. Filiação: Ulisses Marques e Antônia Garcia Marques. Sepultamento ontem.

Rumilda Eichfelder de Araújo, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Eichfelder e Maria Eichfelder. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Templo Espiritualista Sol do Oriente, Curitiba(PR).

Sabrina Miranda, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Miranda Júnior e Franciane Fontoura do Pilar. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo da Capela do Municipal de Itaperuçu.

Sebastião Carneiro de Medeiros, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Quirino de Medeiros e Natália Carneiro de Medeiros. Sepultamento ontem.

Sílvio da Costa Vieira, 88 anos. Filiação: Olímpio da Costa Vieira e Ludocia da Costa Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Memorial Luto Curitiba, Curitiba(PR).

Sizinia Pereira de Brito Bachetta, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Pereira de Brito e Joana Pereira de Brito. Sepultamento ontem.

Valdevino Andrade, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Benvindo de Andrade e Maria Ercília de Andrade. Sepultamento ontem.

Vinícius Eduardo Araújo Fernandes, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Celso Luís Fernandes e Sueli de Oliveira Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Anjo da Guarda.

Walquiria de Andrade, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Andrarde e Sarita Feliciano de Andrade. Sepultamento ontem.

