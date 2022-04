Ademir Alves, 65 anos. Filiação: Sebastião Alves e Dominga Cordeiro Alves. Sepultamento ontem.

Almir Clementino de Souza, 69 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Anizio Clementino de Souza e Vergínia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Ana Langaro Bosquirolli, 90 anos. Filiação: Ernesto Langaro e Adelina Biazotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ângelo Zava, 70 anos. Filiação: Mário Zava e Rosa Portanti. Sepultamento ontem.

Anthony Miguel Mendes, 1 anos. Filiação: Alexandre Correia Mendes e Fátima Aparecida Mendes. Sepultamento ontem.

Antônio José Santos Silva, 1 anos. Filiação: Ana Celina Santos Silva. Sepultamento ontem.

Benedito Bernardino, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Manuel Bernardino e Nadir Barbosa Bernardino. Sepultamento ontem.

Cícero Marcondes Roberto, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alice Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Diamiro Souza de Assunção, 90 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Francisco Gonçalves de Assunção e Sebastiana Caetana de Souza Assunção. Sepultamento ontem.

Divonsil Ribeiro, 51 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Gomercindo Ribeiro e Dalila Franca Ribeiro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Doris Aparecida de Brito, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elvina Gonçalves de Brito. Sepultamento ontem.

Dorvalina de Souza, 87 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Silvério de Souza e Zulmira Custodia da Conceição. Sepultamento ontem.

Emília Fortes, 73 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Paulino Barbosa e Iracy Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Glaceia de Fátima Jusczyszyn, 62 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Jusczyszyn e Cecília Jusczyszyn. Sepultamento ontem.

Grinaura Semiramis de Souza Taques, 95 anos. Filiação: Raul Pericles Carneiro de Souza e Maria Amália Marcondes Erichsen de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Idalzima Martins da Luz, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Cruz Martins e Maria Jesuína Martins. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Ilda da Gama, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Euclides Mamede da Gama e Olinda dos Santos Gama. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Irineu de Paula, 39 anos. Filiação: João de Paula e Maria do Pilar Paula. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo.

Ivaldo Cornélio Kloster, 81 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Cornélio Kloster e Adelina Kloster. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ivaldo Ferreira Pinheiro, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ozório Ferreira de Almeida e Carmélia Pinheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Izaura Magalhães, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves Campina e Rosa Francisca dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

José Carlos Conte, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Davide Conte e Jenny Conte. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Unilutus.

José do Carmo Abreu, 75 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Sadi do Carmo Abreu e Augusta Serenario de Abreu. Sepultamento ontem.

Juir Pedro Pizzatto, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Júlio Pizzatto e Irene Pizzatto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Julieta Mazon Loezer, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Santos Mazon e Marina Mazon. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR.

Juracir Sabino dos Santos, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Sabino dos Santos e Conceição Gomes dos Santos. Sepultamento ontem.

Lauro Sérgio Prestes de Souza, 53 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Edi Maria Prestes de Souza. Sepultamento ontem.

Lucas Roberto Oliveira, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juciane Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Aparecida Pires, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Nanci de Souza, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira do Livramento e Aurora Manderbrug. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Regina Azolin de Lima, 62 anos. Profissão: artista. Filiação: Benito Anonio Azolin e Ivete Paschoa Budel Azolin. Sepultamento ontem.

Maria da Aparecida Marques Belo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juveniano Garcia de Lima e Leonora Wirmond de Lima. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Nunes de Lima, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria de Lima e Antônia Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria da Silva Oliveira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira da Silva e Marcelina da Conceição Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela São Miguel – Cic – Curitiba (PR).

Maria de Lourdes Rodrigues Lucas, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Franklin José Rodrigues e Sibiliana de Jesus Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Marilene Kaspchak, 42 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Carlos Kaspchak e Elenir de Jesus Souza Kaspchak. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal.de Pitanga, saindo da Capel Municipal de Pitanga.

Maurino Pompilio do Nascimento, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pompilio Inácio Fermiano e Zulmira Fagundes Fermiano. Sepultamento ontem.

Noêmia Zavadzki, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Chrizo Gono Mamede e Ambrozina Mamede. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal 02 São Francisco de Paula.

Palmerindo Barbosa da Silva, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisca Guilherme Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Raul Pereira de Lima, 78 anos. Filiação: Salvador Cardozo de Lima e Leodora Cardozo de Lima. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Campo Mourão – Boqueirão.

Rogério Tarnowski, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Tarnowski e Rozalia Tarnowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Ronaldo Mendes dos Santos, 40 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Renaildo Rodrigues dos Santos e Dilma Mendes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosali Sbalqueiro Estephani, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Sbalqueiro e Yolanda Sbalqueiro. Sepultamento ontem.

Roseli Pergentino Araújo, 60 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Abdias Pergentino de Araújo e Maria do Rocio de Araújo. Sepultamento ontem.

Rosivalda Cordeiro, 86 anos. Profissão: consultor(a) contabilidade. Filiação: Eugênio Mares Cordeiro e Sara das Neves Cordeiro. Sepultamento ontem.

Sílvia Andreuzo, 55 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Sebastião Andreuzo e Cândida Ortiz Andreuzo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal do Pontal do Parana, saindo da Capela e Cemitério do Pontal do Paraná.

Therezinha Langer Vicente de Castro, 92 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Luiz Alberto Langer e Zayde Souza Langer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Unilutus.

Valdirene Nogueira Lopes, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdir Miranda Nogueira e Anita de Mesquita Miranda. Sepultamento ontem.

Vanderleia Regina Lucca, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Irineu Lucca e Maria Bueno Alves Ribeiro Lucca. Sepultamento ontem.

Wilson Lazaroto, 91 anos. Filiação: Domingos Lazaroto e Maria Cavali Lazaroto. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Zoele Maria Mesquita da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Jacintho Mesquita e Maria Pereira Mesquita. Sepultamento ontem.