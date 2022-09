Adélia Rutkowski Fujie, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rutkowski e Iadwiga Rutkowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida Curitiba.

Adriana Martins, 54 anos. Filiação: João Ivanir Farias Martins e Claci Martins. Sepultamento ontem.

Alceu Paini, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Esperandio Paini e Carolina Rosetti. Sepultamento ontem.

André Luís Olsen da Silva, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luís Carlos da Silva e Bernadete do Rocio Pinto da Silva. Sepultamento ontem.

Artemio Meirelles, 67 anos. Filiação: João Maria Meirelles e Augustina Tlusze Meirelles. Sepultamento ontem.

Ausli da Silva, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Josias Justino da Silva e Gecy Vieira da Silva. Sepultamento ontem.

Benedita da Silva Souza, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Camilo da Silva e Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Cambara- CuritibaPR.

Braz Stival, 84 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Tomaz Stival e Helena Sprada Stival. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Cândido Nunes Machado, 77 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Otacílio Pereira Machado e Isabel Nunes Machado. Sepultamento ontem.

Carlito Wichinhevski, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guilherme Wichinhevski e Rosa Wichinhevski. Sepultamento ontem.

Carolina de Matos Xavier, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito dos Santos Costa Pinto e Maria Lima de Matos Pinto. Sepultamento ontem.

Catarina Vicente da Silva Cimbaluk, 92 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Vicente Domingos da Silva e Olinda Isabel da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Cap 04 do CemitérioMunicipal Água Verde.

Denise Novaes de Camargo Costa, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Denio Leite Novaes e Maria Celeste Rocha Novaes. Sepultamento ontem.

Edgard Oliveira Ribeiro, 89 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Raymundo Ribeiro Pinto e Henriqueta Oliveira. Sepultamento ontem.

Elsa José de Assis Cit, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto José de Assis e Sebastiana Cirila de Assis. Sepultamento ontem.

Francislaine de Camargo Santos, 33 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio do Valle Santos e Joana Soares de Camargo. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo de Igreja Nova Alianca Cic/ctba (PR).

Getúlio Artigas Machado, 83 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Ferreira Machado e Vergínia Artigas Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Gilclelia Minguetti Loureiro, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Minguetti e Gessy Gallego Minguetti. Sepultamento ontem.

Irene Rodrigues Pinto, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Antônio Pinto e Benedita Rodrigues Pinto. Sepultamento sábado, 10 de setembro de 2022 às 10hh, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Isauro Virgílio Salvaro, 93 anos. Filiação: Guarino Salvaro e Luíza Stroioto Salvaro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ivone Terezinha Brenny, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Boleslau Brenny e Alba D Aquino Brenny. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jeison Sommer Doim, 51 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Nerci Sommer Doim e Tereza de Lourdes Azambuja Doim. Sepultamento ontem.

Jorge Honório de Lima, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abílio Honório de Lima e Valéria Honório de Lima. Sepultamento ontem.

José Ferreira de Azevedo, 88 anos. Profissão: segurança. Filiação: Tomaz Ferreira de Azevedo e Emília Nascimento de Jesus. Sepultamento ontem.

Lais Regina da Silva Pereira Oliveira, 28 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Agnaldo Vieira Soares e Nadir da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Evangélica- Almirante Tamandaré (PR).

Ligia Maria Mueller, 65 anos. Profissão: pesquisador(a). Filiação: Orlando Eugênio Mueller e Odette Hauer Mueller. Sepultamento ontem.

Lindacir Batista dos Anjos, 76 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Machado Batista e Maria Machado Camargo. Sepultamento ontem.

Lorena de Oliveira, 23 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Nlson de Oliveira e Luíza Regina do Bomfim. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Filipe Baptista de Oliveira, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Amarildo Baptista de Oliveira e Carla Cássia Baptista de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Luzia Lopes Alves, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jandira Baptista Lopes. Sepultamento ontem.

Márcia Pereira Pimenta, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Renato Pimenta e Vera Buck Pereira Pimenta. Sepultamento ontem.

Maria Helena Veiga de Lima, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermelino Veiga e Galdina Veiga. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Areia Branca de Assis.

Maria Martins de Oliveira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins Pereira e Rita Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rosário do Ivai,PR, saindo da Capela Municipal de Rosário do Ivai,PR.

Mariana Nogueira Rocha, 44 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Wandir Nogueira Rocha e Roseli Nogueira Rocha. Sepultamento ontem.

Mauro César Moura, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Souza Moura e Vilma Oricema Moura. Sepultamento ontem.

Maykon Gabriel Angelim Oliveira, 25 anos. Profissão: servente. Filiação: André Leison da Silva Oliveira e Ana Paula Leandro Angelim Galdino. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Ferraria- Campo LargoPR.

Moacyr Cardoso, 86 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Jonas Cardoso e Matilde Santos Cardoso. Sepultamento ontem.

Nair Godói de Araújo, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Benedito de Godói e Genovina de Moura Godói. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Igreja Assembleia Deus- Fazendinha- Curitiba (PR).

Nelson Hilario Felizardo de Lima, 64 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Nelson Felizardo de Lima e Tereza Maria de Lima. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Neusa Tenório Cavalcante, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Holanda Cavalcante e Eliete Tenório Cavalcante. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Odir Claudino Paris, 79 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Rafael Paris e Maria Berlanda Paris. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Olzires Cequinel, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Colotario Cequinel e Verônica Cequinel. Sepultamento ontem.

Paul Mink, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ferdinand Mink e Anna Tuscher. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja no Boqueirão.

Paulo Alfredo Gluscksberg, 93 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Frederico Gluscksberg e Eugenia Gluscksberg. Sepultamento ontem.

Pedro Messias Ribeiro, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Sales Ribeiro e Alzenira Antônia de Jesus Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rafael Félix de Pino, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gervanio Félix de Pino e Carmelita Félix de Pino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raul Alves de Andrade, 92 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio José Alves e Maria de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Rosilene Ribeiro de Souza Pedro, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lourenço de Souza e Amantina Ribeiro de Souza. Sepultamento ontem.

Simone dos Santos, 47 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Napoleão Debutin de Souza e Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

Tadeu Camienski, 77 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Camienski e Verônica Sgoda Camienski. Sepultamento ontem.

Tonia Troib Melnick, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leão Troib e Ana Troib. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Água Verde, saindo da Capela Mortuária Israelita Água Verde.

Valderez Soares Ferreira, 72 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Celina Soares Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.